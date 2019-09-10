В Ubuntu 19.10 будет использована светлая тема оформления и ускорена загрузка

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|3.40, Борис Темный (?), 00:24, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> светлая тема оформления и ускорена загрузка
Вот поэтому перешел на Kubuntu 18.04 - приятная темная тема, глаза почти не напрягаются по вечерам. Теперь от светлой темы корежит как вампира от чеснока.
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|4.42, тоже Аноним (ok), 00:28, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От запуска браузера с белым фоном или этого сайта - со светло-бежевым, при общей темной теме вашим глазам хуже, чем вампиру от чеснока. Кстати, тем, кто спит в той же комнате, от вашей темной темы (а реально - от постоянных вспышек, когда тема бессильна) тоже хуже, чем от более-менее равномерно светящего экрана.
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|2.19, Аноним (19), 22:58, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы на дискету влезало. А дальше тупо по традиции. Кто-то на автобусы писает, кто-то ядро запаковывает. Работает не трогай.
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|1.2, Аноним (2), 22:00, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Видимо, скоро только обои останутся от интерфейса убунты. Таким макаром можно и тему оставить от гнома, невелика разница.
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|1.4, Аноним (4), 22:10, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так и хочется сказать, "как друзья вы не садитесь все в музыканты не годитесь", спору нет, дистрибутив хорош, но цветовое оформление это кошмар пьяного дизайнера, прям блевать тянет.
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|2.5, Аноним (5), 22:16, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое смешное, когда начали делать новую тему(вдохновлённую юнити 8), было предложение перейти на синий цвет как в юнити 8. Но нет, завопили толпы народные ЭТА ЖИ НИ АРАНЖИВЫЙ НИКАК УБУНТА, и будут они теперь до конца веков с этом кошмаром жить.
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|4.26, Аноним (26), 23:23, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это цвет свободы, цвет гастрабайтеров и железнодорожников в оранжевых жилетах))... глаза режет этот токсичный кислотный оранжевый. Впрочем как и в Минте колхозный зеленый матовый цвет , ни к селу ни к городу, иконка фарефокса в теме Mint-Y в виде зародыша непонятно кого, но никак не лисы. У них у европейцев вообще странный вкус.
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|5.30, Аноним (4), 23:44, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Категорически согласен насчет минта. Другая сторона обкуренных фанатиков, решивших, что они прекрасные специалисты по UI/UX..
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|2.34, arthi (?), 00:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И то не совсем. Выбрали какой-то недотемный. Есть же тонны нормальных темных тем. В deepin например. Да даже в оффтопике.
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|2.37, Аноним (37), 00:12, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне нравится новая тема и старая нравилась. Из всех тем для гнома (которые почти все синие) убунтовские самые приятные для глаз. Хотя сам гном мне не по душе.
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|1.6, Аноним (3), 22:18, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мой путь:
Windows 95 -> 98 -> ME -> 2000 -> XP -> 7 -> Ubuntu -> Fedora -> Mandriva -> OpenSUSE -> Arch Linux -> Gentoo -> Mint -> Manjaro -> Kubuntu -> Windows 10 -> Mac OS X.
Потратил 10 лет, чтобы понять, что идеальный Mac OS X ничего нет.
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|2.21, Аноним (19), 23:00, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сходил бы парад своих соплеменников сразу бы понял кто ты такой.
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|2.24, Аноним (4), 23:17, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня чуть богаче опыт, застал винду 3.1 (которая для рабочих групп), редхат (венец творения с KOI8), KDE 3 (самые лучшие кеды всех времен и народов). Сейчас используя несколько ОС, как то 7, 10, Линукс убунту и мак вплоть до каталины могу сказать, ты неправ бро! Самая лучшая ОС не существует! Для игр лучше 10 (ибо на семерке не все идут сейчас), для разработки самая лучшая линукс, для богатого хомячка которому надо почту послать, полазить по Интернету, прочие офисные вещи для домохозяек - мак. Скорее всего, ты уже перешел в разряд домохозяек, либо тех, кто реально разработкой н заниммется. Тут я говорю, что не обазятельно маковод это кухарка, но скорее всего да, кухарка или не совсем разработчик скорее всего. Причем я все это ставил на реальное железо и пользовался годами и мак у меня железный а не хакинтош.
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|1.11, Аноним (11), 22:30, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё дело привычки ) Я к DN привык в своё время, и что? Отвык давно! Не напрягайтесь парни по поводу и без повода ) Живите свободно! 2:469/74
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|1.14, АнонимМ (?), 22:38, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>В качестве опции также будет доступна полностью тёмная тема...
Уже удивился, *гном _опцию_ предлагает!*, ан нет, это канноникал и убунта.. пока предлагает.
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|1.33, Celcion (ok), 00:01, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какие глобальные и серьёзные изменения! Над этим действительно стоило работать полгода.
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|1.35, Аноним (32), 00:05, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо признать, Бубунта неплохо подтянула свой дизайн. И если раньше у многих (и у меня в частности) были попытки подвести интерфейс к стилю мака, то сейчас это совершенно излишне.
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