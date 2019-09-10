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В Ubuntu 19.10 будет использована светлая тема оформления и ускорена загрузка

10.09.2019 21:56

В выпуске Ubuntu 19.10, намеченном на 17 октября, решено перейти на близкую к штатному внешнему виду GNOME светлую тему оформления, вместо ранее предлагаемой темы с тёмными заголовками.

В качестве опции также будет доступна полностью тёмная тема, в которой будет использован тёмный фон внутри окон.

Кроме того, в осеннем выпуске Ubuntu будет совершён переход на применение алгоритма LZ4 для сжатия ядра Linux и начального загрузочного образа initramfs. Изменение будет применено для архитектур x86, ppc64el и s390 и позволит сократить время загрузки за счёт более быстрой распаковки данных.

Перед принятием решения было проведено тестирование скорости загрузки ядра при использовании алгоритмов BZIP2, GZIP, LZ4, LZMA, LZMO и XZ. BZIP2, LZMA и XZ были сразу отброшены из-за медленной распаковки. Из оставшихся наименьший размер образа оказался при использовании GZIP, но LZ4 распаковывал данные в семь раз быстрее GZIP, отставая по размеру на 25%. LZMO отставал от GZIP по степени сжатия на 16%, но по скорости распаковки был быстрее всего в 1.25 раза.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 19.10 появится экспериментальная поддержка ZFS для корневого раздела
  3. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  4. OpenNews: Ubuntu будет поставлять Chromium только в виде snap-пакета
  5. OpenNews: В состав установочных дисков Ubuntu 19.10 включены проприетарные драйверы NVIDIA
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним (1), 21:58, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И, зачем, вообще его запаковывать?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:02, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы холодно не было.
     
     
  • 3.40, Борис Темный (?), 00:24, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > светлая тема оформления и ускорена загрузка

    Вот поэтому перешел на Kubuntu 18.04 - приятная темная тема, глаза почти не напрягаются по вечерам. Теперь от светлой темы корежит как вампира от чеснока.

     
     
  • 4.42, тоже Аноним (ok), 00:28, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От запуска браузера с белым фоном или этого сайта - со светло-бежевым, при общей темной теме вашим глазам хуже, чем вампиру от чеснока. Кстати, тем, кто спит в той же комнате, от вашей темной темы (а реально - от постоянных вспышек, когда тема бессильна) тоже хуже, чем от более-менее равномерно светящего экрана.
     
     
  • 5.44, Аноним (-), 00:32, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    RedShift в помощь! И не направляй монитор в тех кто спит. ;)
     
  • 4.45, Аноним (45), 00:33, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и зачем менять целый дистрибутив ради смены одной темы?
     
     
  • 5.46, Аноним (-), 00:35, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что KDE это круто, а гном sosat.
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:58, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы на дискету влезало. А дальше тупо по традиции. Кто-то на автобусы писает, кто-то ядро запаковывает. Работает не трогай.
     
  • 2.28, Аноним (-), 23:38, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ускорения загрузки.
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:55, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    s390 с ленты один файл быстрее загружает
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:00, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Видимо, скоро только обои останутся от интерфейса убунты. Таким макаром можно и тему оставить от гнома, невелика разница.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:10, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так и хочется сказать, "как друзья вы не садитесь все в музыканты не годитесь", спору нет, дистрибутив хорош, но цветовое оформление это кошмар пьяного дизайнера, прям блевать тянет.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:16, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое смешное, когда начали делать новую тему(вдохновлённую юнити 8), было предложение перейти на синий цвет как в юнити 8. Но нет, завопили толпы народные ЭТА ЖИ НИ АРАНЖИВЫЙ НИКАК УБУНТА, и будут они теперь до конца веков с этом кошмаром жить.
     
     
  • 3.23, Bdfybec (?), 23:11, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там не оранжевый цвет, а цвет паноса
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 23:23, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это цвет свободы, цвет  гастрабайтеров и железнодорожников в оранжевых жилетах))... глаза режет  этот  токсичный кислотный  оранжевый. Впрочем как и в Минте колхозный зеленый матовый цвет , ни к селу ни к городу, иконка фарефокса в теме Mint-Y в виде зародыша непонятно кого, но никак не лисы. У них у европейцев вообще странный вкус.
     
     
  • 5.30, Аноним (4), 23:44, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Категорически согласен насчет минта. Другая сторона обкуренных фанатиков, решивших, что они прекрасные специалисты по UI/UX..
     
  • 2.34, arthi (?), 00:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то не совсем. Выбрали какой-то недотемный. Есть же тонны нормальных темных тем. В deepin например. Да даже в оффтопике.
     
  • 2.37, Аноним (37), 00:12, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне нравится новая тема и старая нравилась. Из всех тем для гнома (которые почти все синие) убунтовские самые приятные для глаз. Хотя сам гном мне не по душе.
     

  • 1.6, Аноним (3), 22:18, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мой путь:

    Windows 95 -> 98 -> ME -> 2000 -> XP -> 7 -> Ubuntu -> Fedora -> Mandriva -> OpenSUSE -> Arch Linux -> Gentoo -> Mint -> Manjaro -> Kubuntu -> Windows 10 -> Mac OS X.

    Потратил 10 лет, чтобы понять, что идеальный Mac OS X ничего нет.

     
     
  • 2.7, аноним768 (?), 22:23, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любишь зонды я смотрю
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:24, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Держи нас в курсе
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 22:26, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо. Желание будет исполнено.
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:42, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    да, жизнь тебя не пощадила...
     
  • 2.18, FossY (?), 22:58, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это все временно, мас тебе опротивет, проверено.
     
  • 2.21, Аноним (19), 23:00, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сходил бы парад своих соплеменников сразу бы понял кто ты такой.
     
  • 2.22, арченим (?), 23:11, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /*/Arch/*/Mangaro -ниасилил
     
  • 2.24, Аноним (4), 23:17, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня чуть богаче опыт, застал винду 3.1 (которая для рабочих групп), редхат (венец творения с KOI8), KDE 3 (самые лучшие кеды всех времен и народов). Сейчас используя несколько ОС, как то 7, 10, Линукс убунту и мак вплоть до каталины могу сказать, ты неправ бро! Самая лучшая ОС не существует! Для игр лучше 10 (ибо на семерке не все идут сейчас), для разработки самая лучшая линукс, для богатого хомячка которому надо почту послать, полазить по Интернету, прочие офисные вещи для домохозяек - мак. Скорее всего, ты уже перешел в разряд домохозяек, либо тех, кто реально разработкой н заниммется. Тут я говорю, что не обазятельно маковод это кухарка, но скорее всего да, кухарка или не  совсем разработчик скорее всего.  Причем я все это ставил на реальное железо и пользовался годами и мак у меня железный а не хакинтош.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 00:11, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Застал он, ага… В игрушки до сих пор режется. Запомни: для рабочих групп — это 3.11. Линус и то помнит: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=
     
  • 2.25, Аноним (31), 23:20, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Продолжайте наблюдение, с вами свяжутся
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:29, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты наверное еще и девственник ?
     
  • 2.38, Аноним (36), 00:15, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потратил 10 лет

    Ты юзал win95 в 2009?

     
  • 2.41, Аноним (-), 00:28, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да... Всевышний тебя мозгами не наделил. ;(
     

  • 1.8, Аноним (9), 22:24, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мрак
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:30, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё дело привычки ) Я к DN привык в своё время, и что? Отвык давно! Не напрягайтесь парни по поводу и без повода ) Живите свободно! 2:469/74
     
     
  • 2.29, segesg (?), 23:41, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DN - это DOS Navigator? ))
     
  • 2.43, Аноним (43), 00:29, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CN был лучше DN
     

  • 1.12, BlackRot (?), 22:35, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Светлая мне больше нравится. Красивее.
     
  • 1.13, kiwinix (?), 22:36, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сильно светлая. Блевотненько
     
  • 1.14, АнонимМ (?), 22:38, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>В качестве опции также будет доступна полностью тёмная тема...

    Уже удивился, *гном _опцию_ предлагает!*, ан нет, это канноникал и убунта.. пока предлагает.

     
  • 1.17, Анонидзе (?), 22:49, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-моему это тупо
     
  • 1.20, FossY (?), 22:59, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо! Приветствую!
     
  • 1.32, Аноним (32), 23:59, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем запаковать в LZ4 обычный файл? Какой пакет надо установить?
     
     
  • 2.39, Аноним (36), 00:17, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь — lz4.
     

  • 1.33, Celcion (ok), 00:01, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие глобальные и серьёзные изменения! Над этим действительно стоило работать полгода.
     
  • 1.35, Аноним (32), 00:05, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо признать, Бубунта неплохо подтянула свой дизайн. И если раньше у многих (и у меня в частности) были попытки подвести интерфейс к стилю мака, то сейчас это совершенно излишне.
     

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