В Ubuntu 19.10 будет использована светлая тема оформления и ускорена загрузка

В выпуске Ubuntu 19.10, намеченном на 17 октября, решено перейти на близкую к штатному внешнему виду GNOME светлую тему оформления, вместо ранее предлагаемой темы с тёмными заголовками.

В качестве опции также будет доступна полностью тёмная тема, в которой будет использован тёмный фон внутри окон.

Кроме того, в осеннем выпуске Ubuntu будет совершён переход на применение алгоритма LZ4 для сжатия ядра Linux и начального загрузочного образа initramfs. Изменение будет применено для архитектур x86, ppc64el и s390 и позволит сократить время загрузки за счёт более быстрой распаковки данных.

Перед принятием решения было проведено тестирование скорости загрузки ядра при использовании алгоритмов BZIP2, GZIP, LZ4, LZMA, LZMO и XZ. BZIP2, LZMA и XZ были сразу отброшены из-за медленной распаковки. Из оставшихся наименьший размер образа оказался при использовании GZIP, но LZ4 распаковывал данные в семь раз быстрее GZIP, отставая по размеру на 25%. LZMO отставал от GZIP по степени сжатия на 16%, но по скорости распаковки был быстрее всего в 1.25 раза.



