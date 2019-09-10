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14 сентября в Киеве состоится конференция OSDN 2019

10.09.2019 19:55

14 сентября в Киеве в очередной раз пройдёт старейшая на постсоветском пространстве конференция, посвященная свободному ПО и Linux - OSDN|Conf'19. Как и прежде, участие в конференции полностью бесплатное. Конференция является некоммерческой и организуется на волонтёрской основе. Цель OSDN|Conf - предоставить разработчикам и пользователям возможность общения, а также способствовать продвижению знаний и навыков использования, касающихся свободного ПО.

Официальным языком конференции в последние годы является английский, что способствует активному участию докладчиков из международного OpenSource-сообщества. Конференция пройдёт в виде двух параллельных секций. В программу этого года вошли три доклада по Kubernetes, а также один большой воркшоп на эту тему для участников, которые хотели бы попробовать Kubernetes на практике. Кроме того, программа включает три доклада по свободным СУБД, один доклад, посвященный ядру Linux, и один на тему информационной безопасности.

Также организаторы обращают внимание, что начиная с этого года, на OSDN|Conf официально действует кодекс поведения, направленный на уважительное отношение участников друг к другу и недопустимость вольных либо невольных оскорблений, включая дискриминацию по расовому, религиозному, классовому и другим признакам.

  1. Главная ссылка к новости (https://osdn.org.ua...)
  2. OpenNews: 15 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2018 (участвует Леннарт Поттеринг)
  3. OpenNews: 17 сентября в Киеве пройдет четырнадцатая конференция OSDN
Автор новости: fiowro
Тип: К сведению
Ключевые слова: osdn
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  • 1.1, Аноним (1), 21:24, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Экскурсии ожидаются?
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:28, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    код оф кондакт, до чего все ранимые стали.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:32, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы качеством докладов озаботились. С прошлого года пару человек можно было бы и не выпускать на доклады, даже в малом зале.
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:32, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    код оф кондакт для того, чтобы ранить тех кто раньше ранил сам. не забывайте о холодной рассчетливости сего предприятия.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:06, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >в Киеве

    А в нормальном месте нельзя было организовать конференцию?

     
     
  • 2.17, Аноним ещё один (?), 23:32, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоём Зажопинске? Чем оно нормально, бояры дешевой дофига?ГГ
     
     
  • 3.18, Аноним (12), 23:37, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот я в Крыму был, меня впустят в каклостан?
     
     
  • 4.21, alex (??), 23:57, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты уже в калостане, обтекай
     
     
  • 5.22, Аноним (12), 00:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Taras Pidorashko, плис. Обтёк тебе на ротан.
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:16, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эт типа где-нибудь в Челябинске? :))
     
     
  • 2.15, Ёся (?), 23:22, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ялте.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:22, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а чому не на мовi ? c14 прийде, порядок наведе
     
     
  • 2.16, Gannet (ok), 23:31, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтоб у тебя пердак не заплавился.
     
  • 2.19, Аноним (12), 23:39, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему новость не на мове? Это же русскоязычный ресурс.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:22, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .ru означает Рідна Україна, не?
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:55, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правду говорят, что мужской половине россиян на Украину въезд запрещён?
     
  • 1.24, Аноним (24), 00:25, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там с составом участников, черные лесбиянки имеются?
     

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