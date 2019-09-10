14 сентября в Киеве состоится конференция OSDN 2019

14 сентября в Киеве в очередной раз пройдёт старейшая на постсоветском пространстве конференция, посвященная свободному ПО и Linux - OSDN|Conf'19. Как и прежде, участие в конференции полностью бесплатное. Конференция является некоммерческой и организуется на волонтёрской основе. Цель OSDN|Conf - предоставить разработчикам и пользователям возможность общения, а также способствовать продвижению знаний и навыков использования, касающихся свободного ПО.

Официальным языком конференции в последние годы является английский, что способствует активному участию докладчиков из международного OpenSource-сообщества. Конференция пройдёт в виде двух параллельных секций. В программу этого года вошли три доклада по Kubernetes, а также один большой воркшоп на эту тему для участников, которые хотели бы попробовать Kubernetes на практике. Кроме того, программа включает три доклада по свободным СУБД, один доклад, посвященный ядру Linux, и один на тему информационной безопасности.

Также организаторы обращают внимание, что начиная с этого года, на OSDN|Conf официально действует кодекс поведения, направленный на уважительное отношение участников друг к другу и недопустимость вольных либо невольных оскорблений, включая дискриминацию по расовому, религиозному, классовому и другим признакам.



