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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.26.0 и web-браузера Epiphany 3.34

10.09.2019 09:54

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.26.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).

Ключевые изменения:

  • Добавлена поддержка sandbox-изоляции субпроцессов. Из соображений безопасности однопроцессная модель объявлена устаревшей;
  • Добавлена поддержка механизма принудительной активации защищённого соединения HSTS (HTTP Strict Transport Security);
  • Реализована возможность задействования аппаратного ускорения при отрисовке в окружениях на базе Wayland (для ускорения задействована библиотека libwpe с бэкендом fdo);
  • Удалён код для поддержка плагинов NPAPI на базе GTK2;
  • Для полей ввода реализована поддержка элемента datalist;
  • Обеспечен показ интерфейса для ввода emoji для редактируемого контента;
  • Улучшена отрисовка кнопок при использовании тёмной темы GTK;
  • Решены проблемы с появлением артефактов на кнопке управления громкостью в Youtube и диалоге добавления комментария в Github.

На базе WebKitGTK 2.26.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 3.34 (Epiphany), в котором по умолчанию включена sandbox-изоляция процессов обработки web-контента. Обработчики теперь ограничены только доступом к каталогам, необходимым для работы браузера. Среди новшеств также отмечается:

  • Возможность закрепления вкладок (tab pinning). После прикрепления вкладка остаётся на своём месте в новых сеансах.
  • Обновлён блокировщик рекламы, который теперь использует предоставляемые в WebKit средства фильтрации контента. Переход на новый API позволил существенно повысить производительность блокировщика.
  • Модернизировано оформление обзорной страницы, открываемой в новой вкладке.
  • Проведена работа по оптимизации для мобильных устройств.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.24.0
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.22.0
  4. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 9
  5. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webkitgtk, gtk, webkit
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 10:01, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Только 2.24 в Debian Stable прилетел два дня назад...
     
  • 1.2, timur.davletshin (ok), 10:02, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Из изветных "проектов" его ещё Gnome Evolution использует.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:10, 10/09/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 1.7, вейланд (?), 10:38, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Модернизировано оформление обзорной страницы, открываемой в новой вкладке.

    Там свои сайты стало можно добавлять? Или всё ещё гном?

     
  • 1.9, Аноним (9), 13:21, 10/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    А кто-то этим пользуется?
     

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