Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.26.0 и web-браузера Epiphany 3.34

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.26.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany). Ключевые изменения: Добавлена поддержка sandbox-изоляции субпроцессов. Из соображений безопасности однопроцессная модель объявлена устаревшей;

Добавлена поддержка механизма принудительной активации защищённого соединения HSTS (HTTP Strict Transport Security);

Реализована возможность задействования аппаратного ускорения при отрисовке в окружениях на базе Wayland (для ускорения задействована библиотека libwpe с бэкендом fdo);

Удалён код для поддержка плагинов NPAPI на базе GTK2;

Для полей ввода реализована поддержка элемента datalist;

Обеспечен показ интерфейса для ввода emoji для редактируемого контента;

Улучшена отрисовка кнопок при использовании тёмной темы GTK;

Решены проблемы с появлением артефактов на кнопке управления громкостью в Youtube и диалоге добавления комментария в Github. На базе WebKitGTK 2.26.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 3.34 (Epiphany), в котором по умолчанию включена sandbox-изоляция процессов обработки web-контента. Обработчики теперь ограничены только доступом к каталогам, необходимым для работы браузера. Среди новшеств также отмечается: Возможность закрепления вкладок (tab pinning). После прикрепления вкладка остаётся на своём месте в новых сеансах.

Обновлён блокировщик рекламы, который теперь использует предоставляемые в WebKit средства фильтрации контента. Переход на новый API позволил существенно повысить производительность блокировщика.

Модернизировано оформление обзорной страницы, открываемой в новой вкладке.

Проведена работа по оптимизации для мобильных устройств.



