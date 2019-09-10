Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.26.0 и web-браузера Epiphany 3.34

|
Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.26.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).
Ключевые изменения:
- Добавлена поддержка sandbox-изоляции субпроцессов. Из соображений безопасности однопроцессная модель объявлена устаревшей;
- Добавлена поддержка механизма принудительной активации защищённого соединения HSTS (HTTP Strict Transport Security);
- Реализована возможность задействования аппаратного ускорения при отрисовке в окружениях на базе Wayland (для ускорения задействована библиотека libwpe с бэкендом fdo);
- Удалён код для поддержка плагинов NPAPI на базе GTK2;
- Для полей ввода реализована поддержка элемента datalist;
- Обеспечен показ интерфейса для ввода emoji для редактируемого контента;
- Улучшена отрисовка кнопок при использовании тёмной темы GTK;
- Решены проблемы с появлением артефактов на кнопке управления громкостью в Youtube и диалоге добавления комментария в Github.
На базе WebKitGTK 2.26.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 3.34 (Epiphany), в котором по умолчанию включена sandbox-изоляция процессов обработки web-контента. Обработчики теперь ограничены только доступом к каталогам, необходимым для работы браузера. Среди новшеств также отмечается:
- Возможность закрепления вкладок (tab pinning). После прикрепления вкладка остаётся на своём месте в новых сеансах.
- Обновлён блокировщик рекламы, который теперь использует предоставляемые в WebKit средства фильтрации контента. Переход на новый API позволил существенно повысить производительность блокировщика.
- Модернизировано оформление обзорной страницы, открываемой в новой вкладке.
- Проведена работа по оптимизации для мобильных устройств.