После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.3. Среди наиболее заметных изменений: поддержка GPU AMD Navi, процессоров Zhaoxi и технологии управления энергопотреблением Intel Speed Select, возможность использования инструкций umwait для ожидания без использования циклов, повышающий интерактивность режим 'utilization clamping' для асимметричных CPU, системный вызов pidfd_open, возможность использования IPv4-адресов из подсети 0.0.0.0/8, возможность аппаратного ускорения nftables, поддержка HDR в подсистеме DRM, интеграция гипервизора ACRN.

В анонсе нового выпуска Линус напомнил всем разработчикам о главном правиле разработки ядра - сохранение неизменности поведения для компонентов пространства пользователя. Изменения в ядре никаким образом не должны нарушать уже работающие приложения и приводить к регрессиям на пользовательском уровне. При этом нарушение поведения может вызвать не только изменение ABI, удаление устаревшего кода или появление ошибок, но и косвенное влияние корректно работающих полезных улучшений. В качестве наглядного примера была отброшена полезная оптимизация в коде Ext4, сокращающая число обращений к накопителю за счёт отключения упреждающего чтение таблицы inode при мелких запросах ввода/вывода.

Оптимизация привела к тому, что из-за снижения дисковой активности энтропия для генератора случайных чисел getrandom() стала накапливаться медленнее и в некоторых конфигурациях при определённом стечении обстоятельств могли наблюдаться подвисания во время загрузки до заполнения пула энтропии. Так как оптимизация действительно полезная, среди разработчиков возникла дискуссия, в которой предлагалось устранить проблему за счёт отключения по умолчанию блокирующего режима работы вызова getrandom() с добавлением опционального флага для ожидания энтропии, но подобное изменение повлияет на качество случайных чисел на начальном этапе загрузки.

В новую версию принято 15794 исправлений от 1974 разработчиков, размер патча - 92 Мб (изменения затронули 13986 файлов, добавлено 258419 строк кода, удалено 599137 строк). Около 39% всех представленных в 5.3 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 12% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 11% связано с сетевым стеком, 3% - файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

Одновременно Латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.3 - Linux-libre 5.3-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске отключена загрузка блобов в драйверах qcom, hdcp drm, allegro-dvt и meson-vdec. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах amdgpu, i915, netx, r8169, brcmfmac, rtl8188eu, adreno, si2157, pvrusb2, touchscreen_dmi, звуковом драйвере ддя skylake, а также в документации к микрокоду.



