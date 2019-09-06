Началось тестирование GNU Wget 2

Доступен тестовый выпуск GNU Wget 2, полностью переработанного варианта программы для автоматизации рекурсивной загрузки контента GNU Wget. GNU Wget 2 спроектирован и переписан с нуля и примечателен выносом базовой функциональности web-клиента в библиотеку libwget, которая может обособленно применяться в приложениях. Утилита поставляется под лицензией GPLv3+, а библиотека под LGPLv3+.

Wget 2 переведён на многопоточную архитектуру, поддерживает HTTP/2, сжатие zstd, распараллеливание запросов и учёт HTTP-заголовка If-Modified-Since, что позволяет добиться значительного увеличения скорости загрузки, по сравнению с веткой Wget 1.x. Из особенностей новой версии также можно отметить поддержку протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol), TLS 1.3, режим быстрого открытия TCP-соединений (TCP FastOpen) и возможность использования GnuTLS, WolfSSL и OpenSSL в качестве бэкендов для TLS.



