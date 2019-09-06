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Началось тестирование GNU Wget 2

06.09.2019 22:24

Доступен тестовый выпуск GNU Wget 2, полностью переработанного варианта программы для автоматизации рекурсивной загрузки контента GNU Wget. GNU Wget 2 спроектирован и переписан с нуля и примечателен выносом базовой функциональности web-клиента в библиотеку libwget, которая может обособленно применяться в приложениях. Утилита поставляется под лицензией GPLv3+, а библиотека под LGPLv3+.

Wget 2 переведён на многопоточную архитектуру, поддерживает HTTP/2, сжатие zstd, распараллеливание запросов и учёт HTTP-заголовка If-Modified-Since, что позволяет добиться значительного увеличения скорости загрузки, по сравнению с веткой Wget 1.x. Из особенностей новой версии также можно отметить поддержку протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol), TLS 1.3, режим быстрого открытия TCP-соединений (TCP FastOpen) и возможность использования GnuTLS, WolfSSL и OpenSSL в качестве бэкендов для TLS.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.20.3 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.20
  4. OpenNews: Новая версия утилиты cURL 7.40.0 с поддержкой SMB/CIFS
  5. OpenNews: Лидером загрузок Curl стало вредоносное ПО
  6. OpenNews: Новая версия утилиты cURL 7.51 с устранением 11 уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wget
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  • 1.1, Аноним (1), 22:38, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Решили обогнать curl ?
     
     
  • 2.5, dimqua (ok), 23:04, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем они оба лучше aria2?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:04, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для консольной загрузки - ничем. А так libcurl - вне конкуренции.
     
  • 3.13, хотел спросить (?), 00:48, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    aria2 слишком геморный синтаксис.. нужно явно указывать количество коннекшенов и т.д.

    можно конечно alias какой-нибудь сгородить но проще ведь wget url

     
  • 2.6, VINRARUS (ok), 00:01, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не умея в HTTPS они токо свою тень могут обогнать.
     
  • 2.7, commiethebeastie (ok), 00:03, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что? curl библиотека, а wget клиент.
     
     
  • 3.9, vaut (?), 00:05, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> примечателен выносом базовой функциональности web-клиента в библиотеку libwget, которая может обособленно применяться в приложениях
     
  • 3.15, iPahcae6 (?), 01:18, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libcurl — библиотека, а curl — клиент
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:35, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким номером версии они еще долго обгонять будут
     
  • 2.14, rshadow (ok), 00:51, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У анонимов теплое обгоняет мягкое.
     

  • 1.2, юра лох (?), 22:41, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    я лох
     
     
  • 2.3, Главный Анализатор (?), 22:48, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Поверь мне, ты не один такой.
     
  • 2.4, Лох (?), 23:00, 06/09/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:13, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно.
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:37, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    По ключам тулза совместима, я так понимаю?
    > полностью переработанного

    А аутентификацию через libgss (kerberos) так и не завезли;
    > примечателен выносом базовой функциональности web-клиента в библиотеку libwget

    Лучше бы libcurl взяли.

     
     
  • 2.16, iPahcae6 (?), 01:19, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У курла xренотень с лицензией
    https://curl.haxx.se/docs/copyright.html
     

  • 1.17, Ordu (ok), 01:20, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://gnuwget.gitlab.io/wget2/reference/modules.html

    А чё, для C так и не завезли никакой системы документирования кода лучше, чем doxygen? То есть, если я хочу за пару минут обозреть API, чтобы примерно представить себе сходства и отличия с libcurl, то эта задача нерешаема, так? Типа хочешь сравнить, значит надо как минимум полчаса читать сорцы, я правильно понял?

     
  • 1.18, Аноним (18), 01:25, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После выхода финальной версии wget2 он заменит wget1 или обе версии будут поддерживать?
     

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