Началось тестирование GNU Wget 2

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|3.8, Аноним (8), 00:04, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для консольной загрузки - ничем. А так libcurl - вне конкуренции.
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|3.13, хотел спросить (?), 00:48, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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aria2 слишком геморный синтаксис.. нужно явно указывать количество коннекшенов и т.д.
можно конечно alias какой-нибудь сгородить но проще ведь wget url
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|3.9, vaut (?), 00:05, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> примечателен выносом базовой функциональности web-клиента в библиотеку libwget, которая может обособленно применяться в приложениях
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|1.12, Аноним (12), 00:37, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По ключам тулза совместима, я так понимаю?
> полностью переработанного
А аутентификацию через libgss (kerberos) так и не завезли;
> примечателен выносом базовой функциональности web-клиента в библиотеку libwget
Лучше бы libcurl взяли.
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|1.17, Ordu (ok), 01:20, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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https://gnuwget.gitlab.io/wget2/reference/modules.html
А чё, для C так и не завезли никакой системы документирования кода лучше, чем doxygen? То есть, если я хочу за пару минут обозреть API, чтобы примерно представить себе сходства и отличия с libcurl, то эта задача нерешаема, так? Типа хочешь сравнить, значит надо как минимум полчаса читать сорцы, я правильно понял?
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|1.18, Аноним (18), 01:25, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После выхода финальной версии wget2 он заменит wget1 или обе версии будут поддерживать?
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