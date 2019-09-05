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Релиз дистрибутива Tails 3.16 и браузера Tor Browser 8.5.5

05.09.2019 08:03

С опозданием на сутки сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 3.16 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены версии Tor Browser 8.5.5, Thunderbird 60.8 и ядра Linux (4.19.37-5+deb10u2), в котором устранена уязвимость SWAPGS (вариант Spectre v1). Из поставки удалено приложение LibreOffice Math, которое при необходимости можно установить через мастер установки дополнительных программ. Прекращена поставка предопределённого набора закладок в Tor Browser и автоматически сгенерированных учётных записей I2P и IRC в Pidgin. Обновлён набор прошивок. Переработан код для скрытия дисковых разделов с данными пользователя Tails.

Одновременно, выпущена новая версия браузера Tor Browser 8.5.5, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новой версии осуществлён переход на использование новой стабильной ветки Tor 0.4.1, а также обновлено дополнение NoScript 11.0.3. В Tor Browser для Android добавлена поддержка сборки для архитектуры Aarch64 (arm64-v8a).

Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 60.9.0 ESR, в которой устранено 10 уязвимостей, из которых две проблемы, собранные под CVE-2019-11740, потенциально могут привести к организации выполнения кода злоумышленника. Ещё две проблемы (CVE-2019-9812) позволяют обойти sandbox-изоляцию через манипуляцию с Firefox Sync. Tor Browser 8.5.5 станет последним выпуском в серии Tor Browser 8.5, в октябре на базе новой ESR-ветки Firefox 68 будет подготовлен релиз Tor Browser 9.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.1
  3. OpenNews: DoS-атаки для снижения производительности сети Tor
  4. OpenNews: Возобновление работы по интеграции поддержки Tor в Firefox
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.15 и браузера Tor Browser 8.5.4
  6. OpenNews: Доступны Tor Browser 8.5 и первая стабильная версия Tor Browser для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.7, Аноним (7), 09:50, 05/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    В Tor Browser для Android добавлена поддержка сборки для архитектуры Aarch64 (arm64-v8a).

    Не знаю что там добавлено, тупо падает на старте

     
     
  • 2.10, пох. (?), 09:58, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    читать не умеешь? _поддержка_сборки_ добавлена. Кто тебе обещал что оно еще и запускаться должно?

    Сейчас новый грант допилят - сделают чтоб запускалось.

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:54, 05/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я всегда с собой беру видеокамеру

    А потом отснятое заливаю в даркнет через торбраузер, потому что в РФ действует закон о запрете на скрытую съёмку.

     
     
  • 2.9, тов.младший лейтенант (?), 09:57, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мы тебя за само наличие скрытой камеры отпи3дим.
    И еще раз - за ее незаконный ввоз или производство.

    А потом ты присядешь лет на пять-семь за оказание сопротивления.

     

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