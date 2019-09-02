GTK 4 ожидается осенью следующего года

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|1.2, Аноним (2), 12:51, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Печка не смогла исторгнуть пирожков быстрее? А ведь хотели чуть ли не каждый месяц клепать.
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|1.3, iCat (ok), 13:02, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Непонятны упоминания macOS и Windows...
Там что - нет своих библиотек?
Или GTK претендует на "универсальность"?
Тогда это печальное открытие...
MicroSoft по дороге "универсальности" наколотила множество шишек, так, что многих программистов отвратила...
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|2.9, Аноним (9), 13:24, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Или GTK претендует на "универсальность"?
> Тогда это печальное открытие...
Он всегда был универсальным, прикинь. Впрочем, судя по новости, имеет шансы стать чуть менее универсальным.
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|2.14, Аноним (14), 13:48, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В чём универсальность софта от Microsoft, что он божет работать на всех Windows?
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|2.20, Аноним (20), 14:23, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в разработке находится альтернативная реализация на базе ANGLE (прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan). Для macOS полноценно работающий бэкенд отрисовки пока отсутствует.
Видимо, надо было читать вот так: "В разработке находится альтернативная реализация на базе ANGLE - прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL, Vulkan, но для macOS полноценно работающий бэкенд отрисовки пока отсутствует."
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|2.17, Аноним (17), 13:59, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вон ЛГБТ-ребятушки наклепали глимпсец (Glimpse), обещали GIMP с GTK3. Если ты поддерживаешь ЛГБТ, следи за их гитхабом.
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|3.22, Агл (?), 14:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скоро поделят софт, железо, услуги ,машины и пр на радужные халяль и харам - на одобренные лгбт сообществом, созданные под их присмотром, пропитанные духом права на самоосознание каждой твари отличной от массы на остальное - замшелое, устаревшее, не учитывающее индивидуальные потребности в сексуальной и не только жизни большинства меньшинств. Или, к примеру, создание тестирования в рамках "толерантного программирования" - тут все ограничено только фантазией.
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А вы с чего взяли что Glimpse это ЛГБТ? А если и да, то неужели вам не пох. на это? Или же вы тоже готовы делить по своим неким предпочтениям?
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|2.24, Аноним (24), 14:58, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>GIMP ToolKit
Это уже давно Gnome Toolkit, со всеми вытекающими.
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|3.31, Аноним (11), 15:43, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и нахер он тогда нужен, щас опять люди будут всё переписывать как при переходе с gtk2->gtk3
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|2.26, Аноним (24), 15:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не могут они новую версию выпустить так, чтобы ничего не сломать по ходу дела. Но... Вы же не хотите, как в Qt?!
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|2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:53, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вагон свистоперделок не готов, печаль
" --паровозик из ромашково прибывает на второй путь...
паровозик из ромашково прибывает на второй путь...
паровозик из ромашково прибывает на вто... задерживается. "
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|1.21, Tita_M (ok), 14:25, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь тестировал уже на отзывчивость и скорость интерфейса? Как оно по сравнению с третьей версией? А второй?
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|1.29, Аноним (29), 15:23, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> работа по замене фиксированных виджетов на масштабируемые представления
Если кто разбирается, это как-нибудь скажется на монструозности виджетов?
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