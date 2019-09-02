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GTK 4 ожидается осенью следующего года

02.09.2019 12:41

Намечен план формирования релиза GTK 4. Отмечается, что для доведения GTK 4 до должного вида потребуется ещё около года (GTK 4 развивается с лета 2016 года). До конца 2019 года планируется подготовить ещё один экспериментальный выпуск серии GTK 3.9x, затем весной 2020 года будет предложен финальный тестовый выпуск GTK 3.99, включающий всю намеченную функциональность. Релиз GTK 4 ожидается в начале осени 2020 года, одновременно с GNOME 3.38.

До финального выпуска необходимо довести до конца пять запланированных функциональных изменений, среди которых работа по замене фиксированных виджетов на масштабируемые представления, новый API для анимирования и перевод на него эффектов и индикаторов прогресса выполнения операций, завершение переработки системы всплывающих меню (развитие идей, связанных с вложенными подменю и выпадающими меню), замена старой системы горячих клавиш на обработчики событий, доработка нового API для операций Drag&Drop.

Среди необязательных возможностей, которые хотелось бы успеть добавить до релиза GTK 4, выделяются виджет "UI designer", улучшенные средства разбивки верхних панелей и репозиторий виджетов, через который экспериментальные виджеты можно будет поставлять без интеграции в основной состав GTK. Также упоминается развитие средств для портирования приложений на GTK4, например, подготовка соответствующих вариантов библиотек GtkSourceView, vte и webkitgtk, а также обеспечение поддержки платформ. Например, система отрисовки на базе OpenGL хорошо работает в Linux, а на базе Vulkan ещё требует доработки. В Windows для отрисовки используется библиотека Cairo, но в разработке находится альтернативная реализация на базе ANGLE (прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan). Для macOS полноценно работающий бэкенд отрисовки пока отсутствует.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2019/08/2...)
  2. OpenNews: Опубликован GTK 3.96, экспериментальный выпуск GTK 4
  3. OpenNews: В GTK 4 будет переработан бэкенд, отображающий интерфейс через web-браузер
  4. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
  5. OpenNews: Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  6. OpenNews: Перед GTK+ 4 планируется сформировать внеплановый выпуск GTK+ 3.24
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gtk
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  • 1.2, Аноним (2), 12:51, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Печка не смогла исторгнуть пирожков быстрее? А ведь хотели чуть ли не каждый месяц клепать.
     
  • 1.3, iCat (ok), 13:02, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Непонятны упоминания macOS и Windows...
    Там что - нет своих библиотек?
    Или GTK претендует на "универсальность"?
    Тогда это печальное открытие...
    MicroSoft по дороге "универсальности" наколотила множество шишек, так, что многих программистов отвратила...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:08, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше было куда сбежать, теперь некуда.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:24, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Или GTK претендует на "универсальность"?
    > Тогда это печальное открытие...

    Он всегда был универсальным, прикинь. Впрочем, судя по новости, имеет шансы стать чуть менее универсальным.

     
  • 2.14, Аноним (14), 13:48, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В чём универсальность софта от Microsoft, что он божет работать на всех Windows?
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:06, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не видел гтк приложений под винду? Взгляни на гимп
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:23, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в разработке находится альтернативная реализация на базе ANGLE (прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan). Для macOS полноценно работающий бэкенд отрисовки пока отсутствует.

    Видимо, надо было читать вот так: "В разработке находится альтернативная реализация на базе ANGLE - прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL, Vulkan, но для macOS полноценно работающий бэкенд отрисовки пока отсутствует."

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:22, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Всё станет ещё крупнее, ещё планшетнее, ещё уродливее?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:48, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И органов управления станет ещё меньше.
     

  • 1.10, жека воробьев (?), 13:35, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда там GIMP на GIMP ToolKit 4 ждать?
     
     
  • 2.12, Аноним (14), 13:45, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда Крысу?
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:59, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вон ЛГБТ-ребятушки наклепали глимпсец (Glimpse), обещали GIMP с GTK3. Если ты поддерживаешь ЛГБТ, следи за их гитхабом.
     
     
  • 3.22, Агл (?), 14:36, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро поделят софт, железо, услуги ,машины и пр на радужные халяль и харам - на одобренные лгбт сообществом, созданные под их присмотром, пропитанные духом права на самоосознание каждой твари отличной от массы  на остальное - замшелое, устаревшее, не учитывающее индивидуальные потребности в сексуальной и не только жизни большинства меньшинств. Или, к примеру, создание тестирования в рамках "толерантного программирования" - тут все ограничено только фантазией.
    --
    А вы с чего взяли что Glimpse это ЛГБТ? А если и да, то неужели вам не пох. на это? Или же вы тоже готовы делить по своим неким предпочтениям?
     
     
  • 4.27, Попугай Кеша (?), 15:11, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и хорошо. Отделятся и будут жить в своем тесном уютном мирке
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:58, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GIMP ToolKit

    Это уже давно Gnome Toolkit, со всеми вытекающими.

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:39, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понял, обратная совместимость с gtk3 есть или нет?
     
     
  • 2.19, neon1ks (ok), 14:21, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратной совместимости не будет.
     
     
  • 3.31, Аноним (11), 15:43, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и нахер он тогда нужен, щас опять люди будут всё переписывать как при переходе с gtk2->gtk3
     
  • 2.26, Аноним (24), 15:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не могут они новую версию выпустить так, чтобы ничего не сломать по ходу дела. Но... Вы же не хотите, как в Qt?!
     
  • 2.28, Аноним (8), 15:19, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обратная совместимость
    > gtk

    ахаха.

     

  • 1.13, Аноним (13), 13:46, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вагон свистоперделок не готов, печаль
     
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:53, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вагон свистоперделок не готов, печаль

    " --паровозик из ромашково прибывает на второй путь...
      паровозик из ромашково прибывает на второй путь...
        паровозик из ромашково прибывает на вто...  задерживается. "

     
  • 2.23, Аноним (23), 14:42, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в KDE их целых два
     
     
  • 3.30, Armagor (ok), 15:39, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это прекрасно - есть из чего выбирать.
     

  • 1.21, Tita_M (ok), 14:25, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь тестировал уже на отзывчивость и скорость интерфейса? Как оно по сравнению с третьей версией? А второй?
     
  • 1.25, Аноним (25), 14:59, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох чует моё сердце недоброе. Опять всё переломают!
     
  • 1.29, Аноним (29), 15:23, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > работа по замене фиксированных виджетов на масштабируемые представления

    Если кто разбирается, это как-нибудь скажется на монструозности виджетов?

     

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