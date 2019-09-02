GTK 4 ожидается осенью следующего года

Намечен план формирования релиза GTK 4. Отмечается, что для доведения GTK 4 до должного вида потребуется ещё около года (GTK 4 развивается с лета 2016 года). До конца 2019 года планируется подготовить ещё один экспериментальный выпуск серии GTK 3.9x, затем весной 2020 года будет предложен финальный тестовый выпуск GTK 3.99, включающий всю намеченную функциональность. Релиз GTK 4 ожидается в начале осени 2020 года, одновременно с GNOME 3.38.

До финального выпуска необходимо довести до конца пять запланированных функциональных изменений, среди которых работа по замене фиксированных виджетов на масштабируемые представления, новый API для анимирования и перевод на него эффектов и индикаторов прогресса выполнения операций, завершение переработки системы всплывающих меню (развитие идей, связанных с вложенными подменю и выпадающими меню), замена старой системы горячих клавиш на обработчики событий, доработка нового API для операций Drag&Drop.

Среди необязательных возможностей, которые хотелось бы успеть добавить до релиза GTK 4, выделяются виджет "UI designer", улучшенные средства разбивки верхних панелей и репозиторий виджетов, через который экспериментальные виджеты можно будет поставлять без интеграции в основной состав GTK. Также упоминается развитие средств для портирования приложений на GTK4, например, подготовка соответствующих вариантов библиотек GtkSourceView, vte и webkitgtk, а также обеспечение поддержки платформ. Например, система отрисовки на базе OpenGL хорошо работает в Linux, а на базе Vulkan ещё требует доработки. В Windows для отрисовки используется библиотека Cairo, но в разработке находится альтернативная реализация на базе ANGLE (прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan). Для macOS полноценно работающий бэкенд отрисовки пока отсутствует.



