Крис Бирд покинул пост руководителя Mozilla Corporation

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|2.2, A.Stahl (ok), 12:42, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для такой сильной и независимой женщины как ты есть Links. Пользуйся.
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|3.34, Игорь (??), 14:43, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Рад, что у женщин на опеннете такое взаимопонимание. A.Stahl, как вам удаётся столько лет быть такой внимательной и доброжелательной к представительницам своего пола на опеннете? Обычно женщины достаточно конкуретно-восприимчивы. Но только не вы. Как всегда лайкаю вам, без вас женщин наша мужская жизнь была бы бедна, а особенно без таких замечательных как A.Stahl.
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|2.29, Аноним (29), 14:28, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зочемг тебе этот макосятник, сменённый в 2014г. другим макосятником? Огнеглист сегодня полностью на макоси пишется, как и палёная_луна на шерстяном вантузе.
На вопрос "И что же делать?" правильно может ответить только Эскобар из Макеевки. Только его аксиома поставит всё на свои места.
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|2.10, zzz (??), 13:06, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Перевел на новый движок, избавился от легаси, ввел контейнеры, добавил блокировку рекламных кукисов. Негодяй, одним словом.
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|3.17, Аноним (17), 13:25, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А ты продолжай потреблять маркетинговую шелуху. Ты наверно и телевизор смотришь.
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|4.21, zzz (??), 13:38, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лиса объективно стала шустрее и не зависает наглухо из-за скрипта в какой-то вкладке. А всё это нытье про траву, деревья и колбасу, не более, чем зарабатывание эфемерных очков на ниве нетаковости, питающей галактических размеров ЧСВ.
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|5.26, zurapa (ok), 14:09, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И прожёрливее к ресурсам. Меня скорость старой лисы вполне устраивала, а прожёрливась новой совсем нет. Мне ноутбук потоянно коленки обжигает, когда огнелис запущен. Я даже подумываю парочку прикупить ноутбуков, запустить огнелис и на дровах буду экономить. Дом согревать будет достаточно.
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|5.27, Аноним (27), 14:14, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шустрее, но в ней появилось 1000 видов телеметрии каждая из которой отключается отдельныем параметром не описанным в документации. Простого отключения в GUI недостаточно. Вопрос. Почему же Mozilla не сделала эти параметры отключаемыми по снятию той же галочки "Включить телеметрию"? Ответ логичен, чтобы пользователям было трудно это делать.
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|3.35, nox (??), 14:48, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Перевел на новый движок, избавился от легаси, ввел контейнеры,
> добавил блокировку рекламных кукисов. Негодяй, одним словом.
Из ваших уст прозвучало как сарказм, но если так подумать, то фэйл на фэйле, кроме может быть рекламных кукисов. С кукисами особо эпично, когда был кейс с телеметрией на отключаемую телеметрию, ага. Если уж вырезать, то всё. А не так чтобы в одном месте убыло, а в другом прибыло.
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|1.5, Аноним (5), 12:52, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да уж, рекрутинговая фирма им найдёт CEO, как, в своё время, для Nokia.
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|1.6, В (?), 12:59, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучше бы они были намерены не фирму привлекать, а продукт делать.
Чем угодно занимаются, кроме дела.
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|1.7, Аноним (7), 12:59, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> начать новую главу в своей жизни, в которой он сможет больше времени уделять семье, а не зацикливаться только на работе
Угробил лучший браузер. Признал бы ошибки, да и ушёл бы, с честью. А то зацикливаться он не хочет, ага.
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|2.12, zzz (??), 13:13, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Называть то тормозное и вечно падающее поделие "лучшим" браузером - на что только ни пойдут школьники, лишь бы поныть.
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|3.15, Аноним (15), 13:22, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Называть то тормозное и вечно падающее поделие "лучшим" браузером
Ну у меня он не падает и не тормозит. И я не утверждаю что на данный момент это лучший браузер. Вам бы школьную программу подтянуть. Путаетесь в глаголах настоящего и прошедшего времени. Людей смешите.
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|4.22, zzz (??), 13:42, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лычку "тормoзилла" лиса получила как раз тогда, когда она была, как ты выражаешься, "лучшим браузером".
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|5.38, Аноним (38), 15:06, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "лучшим браузером".
До 14 года он, без кавычек, занимал верхние строчки рейтингов. Но ты ещё в садик ходил, в младшую группу.
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|2.13, zzz (??), 13:14, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поздно, он уже запилил свой браузер Brave на движке хромиума, который выпиливает чужую рекламу, а вместо нее пихает свою.
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|3.14, Бред Айка (?), 13:18, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну мне же надо было на что-то детей кормить, зарплата от мурзилы как-то быстро кончилась.
Вы ведь не собирались мне _платить_ за браузер? Ну, вот...
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|1.9, Аноним (9), 13:03, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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сначала вынудили нормального мужика, который на деле внес огромный вклад в развитие интернета, уйти с поста заменив его на толерантную пустышку, а теперь доверят не пойми кому рекрутировать не пойми кого. мда
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|2.28, пох. (?), 14:15, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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сначала-то - в жеппу дать придется... причем этой вот - "Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председатель совета директоров Mozilla Corporation и лидер Mozilla Foundation"
не знаю, есть ли у нее член, но она страшная как и должен быть п-ц
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|3.37, Аноним (37), 14:58, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то она - одна из основателей Мозиллы (в число которых входит, кстати, и Брендан). Так что не надо на неё бочку катить.
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|2.30, Аноним (30), 14:37, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А кто тебе даст бюджет? Ты как глава наоборот должен обеспечить наличие бюджета
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|3.32, пох. (?), 14:41, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А кто тебе даст бюджет? Ты как глава наоборот должен обеспечить наличие
> бюджета
нет, он должен эта...представлять мурзилу, и осенять присутствием митапы и конференции.
Ну еще складно п-ть о правах альтернативно одаренных, но это, на крайняк, можно копипастить.
Бюджетом вон та страшная баба(или оно?) заведует, и это-то как раз самое сложное в этой должности.
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|1.24, Аноним (24), 13:48, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это тот п-р, который внедрился через скандал с обвинением прошлого руководителя в «нетолерантности» и начал «заботу о пользователях» путём отправки всё большего количества данных в гугл?
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|3.33, пох. (?), 14:41, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всем так интересно какую ты порнушку смотришь
ну зачем-то ведь они тащат в норки и хранят эти терабайты инфы о нас? Значит, таки интересно.
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