Крис Бирд покинул пост руководителя Mozilla Corporation

Крис Бирд (Chris Beard) объявил об уходе с поста руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, который он занимал с 2014 года с момента ухода Брендана Айка. До этого Крис с 2004 года руководил продвижением Firefox, курировал маркетинг в Mozilla, представлял проект на выставках и возглавлял сообщество Mozilla Labs. В качестве причин ухода упоминается желание сделать шаг назад и начать новую главу в своей жизни, в которой он сможет больше времени уделять семье, а не зацикливаться только на работе.

Крис продолжит руководство до вступления в должность нового CEO и останется в совете директоров в роли консультанта. Для поиска нового руководителя совет директоров намерен привлечь рекрутинговую фирму Russell Reynolds. При необходимости, Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председатель совета директоров Mozilla Corporation и лидер Mozilla Foundation, согласилась временно исполнять обязанности CEO.



