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Крис Бирд покинул пост руководителя Mozilla Corporation

30.08.2019 12:29

Крис Бирд (Chris Beard) объявил об уходе с поста руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, который он занимал с 2014 года с момента ухода Брендана Айка. До этого Крис с 2004 года руководил продвижением Firefox, курировал маркетинг в Mozilla, представлял проект на выставках и возглавлял сообщество Mozilla Labs. В качестве причин ухода упоминается желание сделать шаг назад и начать новую главу в своей жизни, в которой он сможет больше времени уделять семье, а не зацикливаться только на работе.

Крис продолжит руководство до вступления в должность нового CEO и останется в совете директоров в роли консультанта. Для поиска нового руководителя совет директоров намерен привлечь рекрутинговую фирму Russell Reynolds. При необходимости, Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председатель совета директоров Mozilla Corporation и лидер Mozilla Foundation, согласилась временно исполнять обязанности CEO.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  3. OpenNews: Глава Mozilla не исключает создание условно-бесплатных сервисов
  4. OpenNews: Mozilla прекращает сотрудничество с Google в пользу Yahoo, Yandex и Baidu
  5. OpenNews: Крис Бирд занял пост руководителя компании Mozilla
  6. OpenNews: Объявлен временный руководитель компании Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 12:35, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Окончательно подложил лису под гугель и в кусты.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 12:42, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для такой сильной и независимой женщины как ты есть Links. Пользуйся.
     
     
  • 3.34, Игорь (??), 14:43, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Рад, что у женщин  на опеннете такое взаимопонимание. A.Stahl, как вам удаётся столько лет быть такой внимательной и доброжелательной к представительницам своего пола на опеннете? Обычно женщины достаточно конкуретно-восприимчивы. Но только не вы. Как всегда лайкаю вам, без вас женщин наша мужская жизнь была бы бедна, а особенно без таких замечательных как A.Stahl.
     

  • 1.3, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:45, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > занимал с 2014 года с момента ухода
    > Брендана Айка.

    Брендан, вернись?...................

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:28, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зочемг тебе этот макосятник, сменённый в 2014г. другим макосятником? Огнеглист сегодня полностью на макоси пишется, как и палёная_луна на шерстяном вантузе.
    На вопрос "И что же делать?" правильно может ответить только Эскобар из Макеевки. Только его аксиома поставит всё на свои места.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:51, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Теперь я буду знать имя человека, кто испоганил огнелис.
     
     
  • 2.10, zzz (??), 13:06, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Перевел на новый движок, избавился от легаси, ввел контейнеры, добавил блокировку рекламных кукисов. Негодяй, одним словом.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:25, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А ты продолжай потреблять маркетинговую шелуху. Ты наверно и телевизор смотришь.
     
     
  • 4.21, zzz (??), 13:38, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лиса объективно стала шустрее и не зависает наглухо из-за скрипта в какой-то вкладке. А всё это нытье про траву, деревья и колбасу, не более, чем зарабатывание эфемерных очков на ниве нетаковости, питающей галактических размеров ЧСВ.
     
     
  • 5.26, zurapa (ok), 14:09, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И прожёрливее к ресурсам. Меня скорость старой лисы вполне устраивала, а прожёрливась новой совсем нет. Мне ноутбук потоянно коленки обжигает, когда огнелис запущен. Я даже подумываю парочку прикупить ноутбуков, запустить огнелис и на дровах буду экономить. Дом согревать будет достаточно.
     
  • 5.27, Аноним (27), 14:14, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шустрее, но в ней появилось 1000 видов телеметрии каждая из которой отключается отдельныем параметром не описанным в документации. Простого отключения в GUI недостаточно. Вопрос. Почему же Mozilla не сделала эти параметры отключаемыми по снятию той же галочки "Включить телеметрию"? Ответ  логичен, чтобы пользователям было трудно это делать.
     
  • 3.35, nox (??), 14:48, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перевел на новый движок, избавился от легаси, ввел контейнеры,
    > добавил блокировку рекламных кукисов. Негодяй, одним словом.

    Из ваших уст прозвучало как сарказм, но если так подумать, то фэйл на фэйле, кроме может быть рекламных кукисов. С кукисами особо эпично, когда был кейс с телеметрией на отключаемую телеметрию, ага. Если уж вырезать, то всё. А не так чтобы в одном месте убыло, а в другом прибыло.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:52, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да уж, рекрутинговая фирма им найдёт CEO, как, в своё время, для Nokia.
     
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:30, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да уж, рекрутинговая фирма им найдёт CEO, как, в своё время, для
    > Nokia.

    " окей, гуууль, найди нам си-ии-оу "

     

  • 1.6, В (?), 12:59, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше бы они были намерены не фирму привлекать, а продукт делать.

    Чем угодно занимаются, кроме дела.

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:59, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > начать новую главу в своей жизни, в которой он сможет больше времени уделять семье, а не зацикливаться только на работе

    Угробил лучший браузер. Признал бы ошибки, да и ушёл бы, с честью. А то зацикливаться он не хочет, ага.

     
     
  • 2.12, zzz (??), 13:13, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называть то тормозное и вечно падающее поделие "лучшим" браузером - на что только ни пойдут школьники, лишь бы поныть.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:22, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Называть то тормозное и вечно падающее поделие "лучшим" браузером

    Ну у меня он не падает и не тормозит. И я не утверждаю что на данный момент это лучший браузер. Вам бы школьную программу подтянуть. Путаетесь в глаголах настоящего и прошедшего времени. Людей смешите.

     
     
  • 4.22, zzz (??), 13:42, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лычку "тормoзилла" лиса получила как раз тогда, когда она была, как ты выражаешься, "лучшим браузером".
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 15:06, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "лучшим браузером".

    До 14 года он, без кавычек, занимал верхние строчки рейтингов. Но ты ещё в садик ходил, в младшую группу.

     

  • 1.8, Ilya Indigo (ok), 13:03, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Верните того, кто бомбил против 3.14дарасов!
     
     
  • 2.13, zzz (??), 13:14, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поздно, он уже запилил свой браузер Brave на движке хромиума, который выпиливает чужую рекламу, а вместо нее пихает свою.
     
     
  • 3.14, Бред Айка (?), 13:18, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну мне же надо было на что-то детей кормить, зарплата от мурзилы как-то быстро кончилась.

    Вы ведь не собирались мне _платить_ за браузер? Ну, вот...

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:34, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    утром браузер, вечером деньги.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:03, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    сначала вынудили нормального мужика, который на деле внес огромный вклад в развитие интернета, уйти с поста заменив его на толерантную пустышку, а теперь доверят не пойми кому рекрутировать не пойми кого. мда
     
  • 1.11, Anonymoustus (ok), 13:13, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верните Брендана Айка, мурзиллы.
     
     
  • 2.23, Hans Reiser (?), 13:46, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верните Netscape!
     
     
  • 3.25, Anonymoustus (ok), 13:48, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Верните Netscape!

    Нате: https://filehippo.com/download_netscape/

     

  • 1.16, Аноним (17), 13:24, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно было пора уйти из не нужного.
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:37, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ставьте меня. Я в этом ничего не понимаю, но бюджет готов попилит.
     
     
  • 2.28, пох. (?), 14:15, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    сначала-то - в жеппу дать придется... причем этой вот - "Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председатель совета директоров Mozilla Corporation и лидер Mozilla Foundation"

    не знаю, есть ли у нее член, но она страшная как и должен быть п-ц

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:58, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то она - одна из основателей Мозиллы (в число которых входит, кстати, и Брендан). Так что не надо на неё бочку катить.
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:37, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто тебе даст бюджет? Ты как глава наоборот должен обеспечить наличие бюджета
     
     
  • 3.32, пох. (?), 14:41, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто тебе даст бюджет? Ты как глава наоборот должен обеспечить наличие
    > бюджета

    нет, он должен эта...представлять мурзилу, и осенять присутствием митапы и конференции.
    Ну еще складно п-ть о правах альтернативно одаренных, но это, на крайняк, можно копипастить.

    Бюджетом вон та страшная баба(или оно?) заведует, и это-то как раз самое сложное в этой должности.

     

  • 1.24, Аноним (24), 13:48, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это тот п-р, который внедрился через скандал с обвинением прошлого руководителя в «нетолерантности» и начал «заботу о пользователях» путём отправки всё большего количества данных в гугл?
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 14:38, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем так интересно какую ты порнушку смотришь
     
     
  • 3.33, пох. (?), 14:41, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всем так интересно какую ты порнушку смотришь

    ну зачем-то ведь они тащат в норки и хранят эти терабайты инфы о нас? Значит, таки интересно.

     

  • 1.36, Аноним (36), 14:50, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гавнюк. Скатертью дорога.
     
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