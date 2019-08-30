Разработчики Perl рассматривают возможность смены имени для языка Perl 6

Разработчики языка Perl обсуждают возможность развития языка Perl 6 под другим именем. Изначально Perl 6 предлагалось переименовать в "Camelia", но затем внимание сместилось на предложенное Ларри Уоллом имя "Raku", которое короче, ассоциируется с существующим perl6-компилятором "Rakudo" и не пересекается с другими проектами в поисковых системах. Имя Camelia предложено так как это существующие название талисмана и логотипа Perl 6, торговая марка на который принадлежит Ларри Уоллу.

Среди причин необходимости переименования называется возникновение ситуации, в которой сформировались два разных языка под одним именем, имеющих свои сообщества разработчиков. Perl 6 не стал следующей значительной веткой Perl, как ожидалось, и может рассматриваться как созданный с нуля отдельный язык. Из-за кардинальных отличий от Perl 5, большого числа приверженцев Perl 5, слишком длительного цикла разработки (первый релиз был выпущен через 15 лет) и большой накопившейся кодовой базы возникло два параллельно развивающихся самостоятельных языка, не совместимых друг с другом на уровне исходных текстов.

Использование одного имени для этих языков приводит к путанице и многие неискушённые пользователи считают Perl 6 новой версией Perl, а не принципиально другим языком. При этом имя Perl продолжает связываться с Perl 5, а упоминание Perl 6 требует отдельного уточнения. Ларри Уолл, создатель языка Perl, в своём видеобращении к участникам конференции PerlCon 2019 дал понять, что оба варианта Perl уже достигли достаточной зрелости и развивающие их сообщества не требуют опеки и могут самостоятельно принимать решения, в том числе о переименовании, не спрашивая разрешения у "Великодушного пожизненного диктатора".

Кёртис По (Curtis "Ovid" Poe), создатель каталога CPAN, указал, что несмотря на то, что мнение в сообщества по вопросу смены имени разделилось, не стоит затягивать с переименованием. В качестве дополнительного аргумента упомянуто негативное влияние на продвижение Perl 6 сложившегося имиджа Perl 5, который воспринимается некоторыми разработчиками как усложнённый и устаревший язык В ряде дискуссий разработчики даже не рассматривали применение Perl 6, только потому, что имеют отрицательное сформировавшееся мнение против Perl.



