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Разработчики Perl рассматривают возможность смены имени для языка Perl 6

30.08.2019 08:25

Разработчики языка Perl обсуждают возможность развития языка Perl 6 под другим именем. Изначально Perl 6 предлагалось переименовать в "Camelia", но затем внимание сместилось на предложенное Ларри Уоллом имя "Raku", которое короче, ассоциируется с существующим perl6-компилятором "Rakudo" и не пересекается с другими проектами в поисковых системах. Имя Camelia предложено так как это существующие название талисмана и логотипа Perl 6, торговая марка на который принадлежит Ларри Уоллу.

Среди причин необходимости переименования называется возникновение ситуации, в которой сформировались два разных языка под одним именем, имеющих свои сообщества разработчиков. Perl 6 не стал следующей значительной веткой Perl, как ожидалось, и может рассматриваться как созданный с нуля отдельный язык. Из-за кардинальных отличий от Perl 5, большого числа приверженцев Perl 5, слишком длительного цикла разработки (первый релиз был выпущен через 15 лет) и большой накопившейся кодовой базы возникло два параллельно развивающихся самостоятельных языка, не совместимых друг с другом на уровне исходных текстов.

Использование одного имени для этих языков приводит к путанице и многие неискушённые пользователи считают Perl 6 новой версией Perl, а не принципиально другим языком. При этом имя Perl продолжает связываться с Perl 5, а упоминание Perl 6 требует отдельного уточнения. Ларри Уолл, создатель языка Perl, в своём видеобращении к участникам конференции PerlCon 2019 дал понять, что оба варианта Perl уже достигли достаточной зрелости и развивающие их сообщества не требуют опеки и могут самостоятельно принимать решения, в том числе о переименовании, не спрашивая разрешения у "Великодушного пожизненного диктатора".

Кёртис По (Curtis "Ovid" Poe), создатель каталога CPAN, указал, что несмотря на то, что мнение в сообщества по вопросу смены имени разделилось, не стоит затягивать с переименованием. В качестве дополнительного аргумента упомянуто негативное влияние на продвижение Perl 6 сложившегося имиджа Perl 5, который воспринимается некоторыми разработчиками как усложнённый и устаревший язык В ряде дискуссий разработчики даже не рассматривали применение Perl 6, только потому, что имеют отрицательное сформировавшееся мнение против Perl.

  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.perl.org/users/ov...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.30.0
  3. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива Perl 6
  4. OpenNews: Ларри Уолл представил Perl 6.0.0
  5. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: perl6, perl
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  • 1.1, anon14235234562345 (?), 08:52, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    но затем внимание сместилось на предложенное Ларри Уоллом имя "Raku"

    - Что делаешь?
    - Ракую!

     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 09:38, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...когда-то, где-то с доски объявлений:
    - Базейные ракушки уже стабильные, налетай!
    - Вчера отлаживал какое-то ракю, сегодня разбор разборов.
    - Росатому неспешно требуются программисты Раку.
    - Раку дураку не давать!
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:57, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Почему мне должно быть интересно то, как обзовут очередную версию перла?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:05, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    эм, а почему ты решил, что новость для тебя?
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:32, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Спроси себя, почему ты ткнул ссылку "Разработчики Perl рассматривают возможность смены имени для языка Perl 6".
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:23, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот эта новость здесь уместна, в отличие от, иногда проскакивающих, новостей про махровую проприетарщину.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:01, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И переставят кровати!
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:07, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве дополнительного аргумента упомянуто негативного влияние на продвижение Perl 6 сложившегося имиджа Perl 5

    Разве всё то, что принято хейтить в perl, не перекочевало в perl6?

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:08, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, ну чё, "раком кодидить умеешь?" - нормально же?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:14, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Раки и сейчас прекрасно кодят на JS
     
  • 2.10, Doctor (??), 09:19, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мог удержаться:
    -На какой дистр хочешь на малинке перейти?
    -На Pidora
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:13, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хорошо что новость не про раст на котором ни одного нормального продукта нет
     
     
  • 2.12, Doctor (??), 09:28, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ладно если софта нет нормального, появится рано или поздно. Больше траблов в том, что на нем пытаются переписать все, что под руку попадется.
     
     
  • 3.14, Редкоземелец (?), 09:36, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чём трабла то? Вас лично заставляют всё переписать?
     
     
  • 4.22, имя_ (?), 10:06, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синдром NIH в чистом виде.
     
  • 3.16, Wilem (?), 09:48, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что с этим не так? Если разработчики хотят переписать на расте, значит они считают, что так лучше. Или ты знаешь лучше их, как разработчикам своего продукта его делать?
     
     
  • 4.19, Doctor (??), 09:58, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз хотят, так пусть, я не против, но ИМХО, смысла переписывать то, что работает только ради того, чобы переписать, кроме как обучения, не вижу совершенно. К примеру, лучше бы гномовский GC переписали на нём, ибо, насколько я помню, он ообще на JS написан.
     
  • 3.21, Аноним (21), 09:59, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря ты это сказал сейчас прибегут раст боты и начнут рассказывать небылицы про язык, при том что написать что то дельное с нуля на нем в принципе невозможно.  
     
  • 2.18, Alex (??), 09:56, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Remix OS интересна
     
     
  • 3.20, Alex (??), 09:58, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fix: Redox
     

  • 1.9, Аноним (-), 09:18, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И они туда же... Пусть в Роснано обратятся, там какой-ниюбудь базальт-агат предложат
     
     
  • 2.11, Пряникё (?), 09:20, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ростех же!
     

  • 1.17, Аноним (21), 09:56, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перл надо переименовать в питон и выкинуть весь код от перл.
     
  • 1.23, user90 (?), 10:13, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В главных новостях? Ну-ну.

    > При этом имя Perl продолжает связываться с Perl 5

    Естественно! Про шестой почти ничего и не слышно, а то, что слышно чаще вызывает недоумение.

     
  • 1.24, Аноним (24), 10:14, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    раком
     
  • 1.25, Аноним (26), 10:17, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Raku". Как лодку назовёшь, так (туда) она и поплывёт.
     
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