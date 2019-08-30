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|2.15, Michael Shigorin (ok), 09:38, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...когда-то, где-то с доски объявлений:
- Базейные ракушки уже стабильные, налетай!
- Вчера отлаживал какое-то ракю, сегодня разбор разборов.
- Росатому неспешно требуются программисты Раку.
- Раку дураку не давать!
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|1.2, Аноним (2), 08:57, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Почему мне должно быть интересно то, как обзовут очередную версию перла?
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|2.13, Аноним (13), 09:32, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Спроси себя, почему ты ткнул ссылку "Разработчики Perl рассматривают возможность смены имени для языка Perl 6".
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|2.26, Аноним (26), 10:23, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот эта новость здесь уместна, в отличие от, иногда проскакивающих, новостей про махровую проприетарщину.
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|1.5, Аноним (5), 09:07, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве дополнительного аргумента упомянуто негативного влияние на продвижение Perl 6 сложившегося имиджа Perl 5
Разве всё то, что принято хейтить в perl, не перекочевало в perl6?
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|2.10, Doctor (??), 09:19, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не мог удержаться:
-На какой дистр хочешь на малинке перейти?
-На Pidora
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|1.7, Аноним (7), 09:13, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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хорошо что новость не про раст на котором ни одного нормального продукта нет
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|2.12, Doctor (??), 09:28, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ладно если софта нет нормального, появится рано или поздно. Больше траблов в том, что на нем пытаются переписать все, что под руку попадется.
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|3.16, Wilem (?), 09:48, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что с этим не так? Если разработчики хотят переписать на расте, значит они считают, что так лучше. Или ты знаешь лучше их, как разработчикам своего продукта его делать?
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|4.19, Doctor (??), 09:58, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну раз хотят, так пусть, я не против, но ИМХО, смысла переписывать то, что работает только ради того, чобы переписать, кроме как обучения, не вижу совершенно. К примеру, лучше бы гномовский GC переписали на нём, ибо, насколько я помню, он ообще на JS написан.
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|3.21, Аноним (21), 09:59, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зря ты это сказал сейчас прибегут раст боты и начнут рассказывать небылицы про язык, при том что написать что то дельное с нуля на нем в принципе невозможно.
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|1.9, Аноним (-), 09:18, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И они туда же... Пусть в Роснано обратятся, там какой-ниюбудь базальт-агат предложат
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|1.23, user90 (?), 10:13, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В главных новостях? Ну-ну.
> При этом имя Perl продолжает связываться с Perl 5
Естественно! Про шестой почти ничего и не слышно, а то, что слышно чаще вызывает недоумение.
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