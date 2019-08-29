Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 435.21

1, Аноним ( 1 ), 00:16, 30/08/2019 [ответить] + / – Оффлоадинг уже потестил на бете - воркало нормально, наконец-то bbswitch канет в лету

5, анон ( ? ), 00:30, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "нормально" - пора сносить bbswitch или еще подождать стоит?



2, Константавр ( ok ), 00:18, 30/08/2019 [ответить] +1 + / – >Добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций рендеринга в Vulkan и OpenGL+GLX на другие GPU (PRIME Render Offload). Это то о чём я думаю? Ну гадские гады... Я десять лет ждал...

3, Аноним ( 3 ), 00:21, 30/08/2019 [ответить] + / – С где GBM -то, я не понял?

4, Аноним ( 4 ), 00:26, 30/08/2019 [ответить] + / – Це перемога, да?

