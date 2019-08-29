Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 435.21

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Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 435.21. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).
Среди изменений:
- Добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций рендеринга в Vulkan и OpenGL+GLX на другие GPU (PRIME Render Offload).
- В nvidia-settings для GPU на базе микроархитектуры Turing добавлена возможность изменения уровня "цифровой вибрации" (Digital Vibrance), меняющим цветопередачу для повышения контраста изображения в играх.
- Добавлена экспериментальная поддержка механизма динамического управления питанием D3 (RTD3) для применяемых в ноутбуках GPU на базе микроархитектуры Turing.
- Из поставки удалены варианты библиотек OpenGL, работающих не через GLVND (GL Vendor Neutral Dispatch Library, программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA).