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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 435.21

29.08.2019 23:57

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 435.21. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Среди изменений:

  • Добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций рендеринга в Vulkan и OpenGL+GLX на другие GPU (PRIME Render Offload).
  • В nvidia-settings для GPU на базе микроархитектуры Turing добавлена возможность изменения уровня "цифровой вибрации" (Digital Vibrance), меняющим цветопередачу для повышения контраста изображения в играх.
  • Добавлена экспериментальная поддержка механизма динамического управления питанием D3 (RTD3) для применяемых в ноутбуках GPU на базе микроархитектуры Turing.
  • Из поставки удалены варианты библиотек OpenGL, работающих не через GLVND (GL Vendor Neutral Dispatch Library, программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA).


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox для Linux активирован WebRender для видеокарт NVIDIA
  4. OpenNews: В состав установочных дисков Ubuntu 19.10 включены проприетарные драйверы NVIDIA
  5. OpenNews: NVIDIA открыла код системы машинного обучения, синтезирующей пейзажи по наброскам
  6. OpenNews: Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia, driver
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:16, 30/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Оффлоадинг уже потестил на бете - воркало нормально, наконец-то bbswitch канет в лету
     
     
  • 5, анон (?), 00:30, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "нормально" - пора сносить bbswitch или еще подождать стоит?
     

  • 2, Константавр (ok), 00:18, 30/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Добавлена поддержка технологии PRIME для выноса операций рендеринга в Vulkan и OpenGL+GLX на другие GPU (PRIME Render Offload).

    Это то о чём я думаю? Ну гадские гады... Я десять лет ждал...

     
  • 3, Аноним (3), 00:21, 30/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    С где GBM -то, я не понял?
     
  • 4, Аноним (4), 00:26, 30/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Це перемога, да?
     
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