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Google отказался от применения названий десертов для выпусков Android

24.08.2019 08:42

Компания Google сообщила о прекращении практики присвоения выпускам платформы Android названий сладостей и десертов в алфавитном порядке и переходу к обычной цифровой нумерации. Ранее применявшаяся схема была заимствована из практики присвоения имён внутренним веткам, используемым инженерами Google, но вызывала много путаницы среди пользователей и сторонних разработчиков. Таким образом развиваемый ныне выпуск Android Q теперь официально назван Android 10, а следующий выпуск изначально будет продвигаться как Android 10.1 или Android 11.

В анонсе также отмечается, преодоление очередного рубежа популярности - Android теперь используется на более чем 2.5 миллиардах активных устройств. В то же время представлен обновлённый логотип проекта, в котором вместо полного изображения робота использована только его голова, а текст отображается другим шрифтом и чёрным цветом вместо зелёного.

Из других связанных с проектом Android изменений можно упомянуть релиз интегрированной среды разработки Android Studio 3.5, построенной на базе исходных текстов продукта IntelliJ IDEA Community Edition. Проект Android Studio развивается в рамках открытой модели разработки и распространяется под лицензией Apache 2.0. Бинарные сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows. Предоставляется поддержка всех актуальных версий Android и сервисов Google Play. Ключевым новшеством новой версии является реализация проекта Marble, смещающего вектор развития от наращивания функциональности в сторону повышения качества рабочего процесса, повышению стабильности и оттачиванию существующих возможностей.

При подготовке нового выпуска исправлено более 600 ошибок, 50 утечек памяти и 20 проблем, приводящих к зависаниям, а также проведена работа по увеличению скорости сборки и повышению отзывчивости редактора при вводе разметки XML и кода Kotlin. Полностью переработана организация процесса запуска разрабатываемого приложения на устройстве - вместо режима "Instant Run" представлена функция "Apply Changes", которая вместо изменения APK-пакета использует отдельный runtume для переопределения классов на лету, что делает значительно более комфортным процесс запуска приложения в процессе внесения изменений в код.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/a...)
  2. OpenNews: Google ввёл в строй сайт для разработчиков, посвящённый ОС Fuchsia
  3. OpenNews: Второй бета-выпуск платформы Android Q. Оптимизации Intel для компилятора Android Runtime
  4. OpenNews: Бета-выпуск платформы Android Q
  5. OpenNews: Проекты F-Droid и Android Rebuilds ввели в строй репозиторий с пересобранным Android SDK
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним (1), 09:09, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Что за зацикленность на этой десятке, у огрызков, у венды ,теперь и гугл.Сокральное число.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:12, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скольки-ричную систему счисления используешь обычно? И сколько у тебя пальцев на руках?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:55, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    9
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:19, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0xA
     
     
  • 4.22, Аноним84701 (ok), 12:07, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 0xA

    12

    Написано в FF-ESR 74,
    30 августа 3743 года

     
     
  • 5.54, Аноним (54), 17:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че на таком старье сидишь? В 3742 уже FireFox 6645775577 вышел. Написал бы версию Хрома, но там число гиг занимает.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:16, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто то верит в бога, кто то в цифры. Идиоты одним словом и те и другие.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 09:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Число 10 надо запретить, потому что аноним в опеннете сказал, что его используют только идиоты. Будем как на западе, после 9-го этажа сразу идет 11-ый. 13-ый пропускать не будем, потому что дьявольскость числа 13 верят лишь идиоты.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:23, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Будем как на западе, после 9-го этажа сразу
    > идет 11-ый. 13-ый пропускать не будем, потому что дьявольскость числа 13
    > верят лишь идиоты.

    Запад, я так понимаю - все ЗаМКАДье в сторону заката?

     
  • 4.46, Мертвые_опята (?), 15:27, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Будем как на западе, после 9-го этажа сразу идет 11-ый

    И на каком же «западе» так? А то что-то сколько живу в Европе, сколько бывал в США ничего подобного не встречал. Тебе опять Зад Орный рассказал выдуманную им глупость?

     
     
  • 5.51, Аноним (51), 17:25, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гугле забанили? https://traveltips.usatoday.com/isnt-there-13th-floor-hotels-107585.html
     
     
  • 6.53, Мертвые_опята (?), 17:30, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В гугле забанили? https://traveltips.usatoday.com/isnt-there-13th-floor-hotels-107585.html

    Ты врал про «после 9-го этажа сразу идет 11-ый»
    Да, про отсутствие 13го это тоже классическое вранье

     
     
  • 7.55, Аноним (54), 17:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато... Зато... Зато у вас негров линчуют! Вот!
     
     
  • 8.57, Мертвые_опята (?), 17:48, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Чехии Маловероятно Я тут и негров-то не вижу особо -D... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, Аноним (60), 18:15, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно и понятно, линчуют же ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.59, анонн (ok), 18:07, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В гугле забанили? https://traveltips.usatoday.com/isnt-there-13th-floor-hotels-107585.html

    Париж
    https://goo.gl/maps/Vp8raNs32qpCvsn29
    Cuxhaven
    https://www.heinemann-ferienwohnungen.de/objekt/pacific-wohnung-13.html
    Могу еще что-нить испанское подогнать.


     
  • 2.8, Sgt. Gram (?), 09:54, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Сокральное число.

    Используемое сообщниками для совершения кражи?

     
  • 2.11, Онаним (?), 10:10, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian 10 еще сейчас.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 10:17, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Совпадение?
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не думаю.
     
  • 2.26, А10 (?), 12:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Десятка" - моя "погремуха" (фамилия - Десятниченко), а ники я всегда выбираю типа "а10".
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:30, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Продолжайте держать нас в курсе. Нам очень интересно.
     
  • 2.37, anonymoussssss (?), 13:51, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может потому что предыдущая была 9?
     
     
  • 3.41, Аноним (34), 14:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да не, не может быть, бред какой-то. Это все заговор подлых корпораций.
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:17, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может потому что предыдущая была 9?

    Это никак не связано. В windows 10 предыдущей была 8.1.

     
     
  • 4.48, Мертвые_опята (?), 16:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это никак не связано. В windows 10 предыдущей была 8.1.

    MS объяснили, что после 8.1 сразу 10, потому что 9x уже были, что бы не вылезали конфликты.

     

  • 1.3, iPony129412 (?), 09:16, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это конец конца.
     
  • 1.5, A.Stahl (ok), 09:18, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и ладно, можно подумать что кто-то отслеживал очерёдность выпусков не по числовой версии, а по именам.
     
     
  • 2.18, Илья (??), 11:38, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В основном все разработчики пользуются версиями АПИ (19, 26, ...)
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:30, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >При подготовке нового выпуска исправлено более 600 ошибок, 50 утечек памяти и 20 проблем...

    И по традиции, добавлена 671 новая проблема?

     
  • 1.9, Аноним (9), 09:56, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это чтобы не угнетать голодающих пользователей, или чтобы не искушать страдающих от ожирения?
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:05, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Андроид больше не торт?
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:22, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он им был?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Android 1.5 Cupcake

    Капкейк (буквально «чашечный торт», известен также под названием fairy cake — «сказочный торт») — американское название кекса.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:23, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > fairy cake

    "Каке" в некоторых языках говорит о многом.

     
     
  • 5.35, Аноним (34), 13:31, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В каких? Только по факту, без петросянства и квасного патриотизма.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 13:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Каке"

    И его производные от особенностей языковой речи: "кака", "каки" и пр. со значением чего-то неприятного, плохого, о какой-то неожиданности в детском возрасте.
    Ну конечно это мое сугубо личное мнение. Я на нем не настаиваю.

    > В каких? Только по факту, без петросянства и квасного патриотизма.

    Уже ответил.

     
     
  • 7.40, Аноним (34), 14:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово "самшит", например, для англоязычного слушателя тоже говорит о многом.
     
  • 6.39, Аноним (39), 14:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При посещении зрелищных мероприятий в Японии главное не перепутать кабуки и букаке.
     
     
  • 7.49, Аноним (34), 16:27, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это смотря с какой стороны в этом действии участвовать.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:03, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откажутся ли от фрагментированной Гуглом джава-машины или до конца дней ОС будут выплачивать Ораклу?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто все приложен будет перерабатывать на что то кроме Java. Патенты - они такие с_ки, куда не ткнись упрешься в чей-то патент. Хотя пол года назад был слушок о том что набирает людей работать над новой мобильной ОС построенной на каком-то новом ядре (не Linux)
     
     
  • 3.19, Илья (??), 11:41, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > новом ядре (не Linux)

    а java апи они выкинут вместе с ядром линукса? Есть ощущение.

     
     
  • 4.23, Аноним (17), 12:16, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто их знает? Может будет как параллельны  продукт и постепенно вытеснить ведроид.
     
  • 2.21, Anonnn (?), 12:03, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь на Fuchsia переход идет.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Ты сможешь обосновать, почему в андроиде на ядре линукса приложения на джаве? После этого уже можешь приступить к обоснованию, почему на Fuchsia не будет работать джава.
     
  • 3.43, Аноним (60), 15:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К счастью, это лишь фантазии которые облепили независимый ресерч проект гугла
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:03, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да они просто не смогли придумать название десерта на Q.
     
     
  • 2.27, NO U (?), 12:51, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    quick bread
     
  • 2.28, Griggorii (?), 13:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qtanos
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:17, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вместо полного изображения робота использована только его голова

    Теперь при взгляде на новый логотип может создаться впечатление, что робот неуклюже спрятался. Торчит лишь пол головы с усиками.

     
  • 1.30, Huff (?), 13:23, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    андроид уже не торт
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:29, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то!
    Ещё бы эти долбанные убунты и дебианы бросили бы эту херню с какими-то названиями.
    Мне чё, делать больше нечего кроме как запоминать ещё и соответствие какого-то идиотского названия (а они все идиотские) номеру версии?
    Бесят эти д-бы, б-дь.
     
     
  • 2.45, имя_ (?), 15:22, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты еще скажи, что надо им обязательно перейти на semver.
     

  • 1.44, Аноним (60), 15:02, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко конечно. В этом был свой шарм
     
  • 1.47, Аноним (47), 15:30, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Huawei окончательно убил ведроид.
     
     
  • 2.50, Мертвые_опята (?), 16:54, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Huawei окончательно убил ведроид.

    Опять эти ватные фантазии.

     
     
  • 3.52, Аноним (51), 17:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    USAтные ты хотель сказать?
     
     
  • 4.56, Аноним (54), 17:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого! Кто-то явно киселя навернул.
     

  • 1.58, Аноним (58), 18:05, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё просто: то, что позволено на студенческом междусобойчике, КАТЕГОРИЧЕСКИ неприемлемо во взрослом бизнесе. В гугле этого не поняли сразу.
     
     
  • 2.61, Аноним (60), 18:18, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да так не поняли, что этот их студенческий междусобойчик успкл возглавить рынок с большим отрывом. Вы правда думаете что этот ваш бизнос - это сплошные серьезные дяди и _премиальные_ (тьфу) названия?
     
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