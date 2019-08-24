Google отказался от применения названий десертов для выпусков Android

Компания Google сообщила о прекращении практики присвоения выпускам платформы Android названий сладостей и десертов в алфавитном порядке и переходу к обычной цифровой нумерации. Ранее применявшаяся схема была заимствована из практики присвоения имён внутренним веткам, используемым инженерами Google, но вызывала много путаницы среди пользователей и сторонних разработчиков. Таким образом развиваемый ныне выпуск Android Q теперь официально назван Android 10, а следующий выпуск изначально будет продвигаться как Android 10.1 или Android 11.

В анонсе также отмечается, преодоление очередного рубежа популярности - Android теперь используется на более чем 2.5 миллиардах активных устройств. В то же время представлен обновлённый логотип проекта, в котором вместо полного изображения робота использована только его голова, а текст отображается другим шрифтом и чёрным цветом вместо зелёного.

Из других связанных с проектом Android изменений можно упомянуть релиз интегрированной среды разработки Android Studio 3.5, построенной на базе исходных текстов продукта IntelliJ IDEA Community Edition. Проект Android Studio развивается в рамках открытой модели разработки и распространяется под лицензией Apache 2.0. Бинарные сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows. Предоставляется поддержка всех актуальных версий Android и сервисов Google Play. Ключевым новшеством новой версии является реализация проекта Marble, смещающего вектор развития от наращивания функциональности в сторону повышения качества рабочего процесса, повышению стабильности и оттачиванию существующих возможностей.

При подготовке нового выпуска исправлено более 600 ошибок, 50 утечек памяти и 20 проблем, приводящих к зависаниям, а также проведена работа по увеличению скорости сборки и повышению отзывчивости редактора при вводе разметки XML и кода Kotlin. Полностью переработана организация процесса запуска разрабатываемого приложения на устройстве - вместо режима "Instant Run" представлена функция "Apply Changes", которая вместо изменения APK-пакета использует отдельный runtume для переопределения классов на лету, что делает значительно более комфортным процесс запуска приложения в процессе внесения изменений в код.



