Google отказался от применения названий десертов для выпусков Android

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|1.1, Аноним (1), 09:09, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Что за зацикленность на этой десятке, у огрызков, у венды ,теперь и гугл.Сокральное число.
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|2.2, Аноним (2), 09:12, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скольки-ричную систему счисления используешь обычно? И сколько у тебя пальцев на руках?
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|5.54, Аноним (54), 17:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Че на таком старье сидишь? В 3742 уже FireFox 6645775577 вышел. Написал бы версию Хрома, но там число гиг занимает.
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|2.4, Аноним (4), 09:16, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто то верит в бога, кто то в цифры. Идиоты одним словом и те и другие.
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|3.6, Аноним (2), 09:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Число 10 надо запретить, потому что аноним в опеннете сказал, что его используют только идиоты. Будем как на западе, после 9-го этажа сразу идет 11-ый. 13-ый пропускать не будем, потому что дьявольскость числа 13 верят лишь идиоты.
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|4.24, Аноним (24), 12:23, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Будем как на западе, после 9-го этажа сразу
> идет 11-ый. 13-ый пропускать не будем, потому что дьявольскость числа 13
> верят лишь идиоты.
Запад, я так понимаю - все ЗаМКАДье в сторону заката?
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|4.46, Мертвые_опята (?), 15:27, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Будем как на западе, после 9-го этажа сразу идет 11-ый
И на каком же «западе» так? А то что-то сколько живу в Европе, сколько бывал в США ничего подобного не встречал. Тебе опять Зад Орный рассказал выдуманную им глупость?
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|2.26, А10 (?), 12:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Десятка" - моя "погремуха" (фамилия - Десятниченко), а ники я всегда выбираю типа "а10".
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|3.41, Аноним (34), 14:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да не, не может быть, бред какой-то. Это все заговор подлых корпораций.
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|3.42, Аноним (42), 14:17, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может потому что предыдущая была 9?
Это никак не связано. В windows 10 предыдущей была 8.1.
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|4.48, Мертвые_опята (?), 16:08, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это никак не связано. В windows 10 предыдущей была 8.1.
MS объяснили, что после 8.1 сразу 10, потому что 9x уже были, что бы не вылезали конфликты.
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|1.5, A.Stahl (ok), 09:18, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну и ладно, можно подумать что кто-то отслеживал очерёдность выпусков не по числовой версии, а по именам.
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|2.18, Илья (??), 11:38, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В основном все разработчики пользуются версиями АПИ (19, 26, ...)
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|1.7, Аноним (7), 09:30, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>При подготовке нового выпуска исправлено более 600 ошибок, 50 утечек памяти и 20 проблем...
И по традиции, добавлена 671 новая проблема?
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|1.9, Аноним (9), 09:56, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это чтобы не угнетать голодающих пользователей, или чтобы не искушать страдающих от ожирения?
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|3.25, Аноним (25), 12:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Android 1.5 Cupcake
Капкейк (буквально «чашечный торт», известен также под названием fairy cake — «сказочный торт») — американское название кекса.
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|5.35, Аноним (34), 13:31, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В каких? Только по факту, без петросянства и квасного патриотизма.
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|6.36, Аноним (36), 13:50, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Каке"
И его производные от особенностей языковой речи: "кака", "каки" и пр. со значением чего-то неприятного, плохого, о какой-то неожиданности в детском возрасте.
Ну конечно это мое сугубо личное мнение. Я на нем не настаиваю.
> В каких? Только по факту, без петросянства и квасного патриотизма.
Уже ответил.
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|7.40, Аноним (34), 14:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слово "самшит", например, для англоязычного слушателя тоже говорит о многом.
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|6.39, Аноним (39), 14:04, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При посещении зрелищных мероприятий в Японии главное не перепутать кабуки и букаке.
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|1.14, Аноним (14), 11:03, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Откажутся ли от фрагментированной Гуглом джава-машины или до конца дней ОС будут выплачивать Ораклу?
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|2.17, Аноним (17), 11:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто все приложен будет перерабатывать на что то кроме Java. Патенты - они такие с_ки, куда не ткнись упрешься в чей-то патент. Хотя пол года назад был слушок о том что набирает людей работать над новой мобильной ОС построенной на каком-то новом ядре (не Linux)
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|3.19, Илья (??), 11:41, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> новом ядре (не Linux)
а java апи они выкинут вместе с ядром линукса? Есть ощущение.
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|4.23, Аноним (17), 12:16, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто их знает? Может будет как параллельны продукт и постепенно вытеснить ведроид.
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|3.38, Аноним (38), 14:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? Ты сможешь обосновать, почему в андроиде на ядре линукса приложения на джаве? После этого уже можешь приступить к обоснованию, почему на Fuchsia не будет работать джава.
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|3.43, Аноним (60), 15:00, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К счастью, это лишь фантазии которые облепили независимый ресерч проект гугла
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|1.29, Аноним (29), 13:17, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> вместо полного изображения робота использована только его голова
Теперь при взгляде на новый логотип может создаться впечатление, что робот неуклюже спрятался. Торчит лишь пол головы с усиками.
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|1.33, Аноним (33), 13:29, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну наконец-то!
Ещё бы эти долбанные убунты и дебианы бросили бы эту херню с какими-то названиями.
Мне чё, делать больше нечего кроме как запоминать ещё и соответствие какого-то идиотского названия (а они все идиотские) номеру версии?
Бесят эти д-бы, б-дь.
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|2.45, имя_ (?), 15:22, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты еще скажи, что надо им обязательно перейти на semver.
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|1.58, Аноним (58), 18:05, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё просто: то, что позволено на студенческом междусобойчике, КАТЕГОРИЧЕСКИ неприемлемо во взрослом бизнесе. В гугле этого не поняли сразу.
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|2.61, Аноним (60), 18:18, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да так не поняли, что этот их студенческий междусобойчик успкл возглавить рынок с большим отрывом. Вы правда думаете что этот ваш бизнос - это сплошные серьезные дяди и _премиальные_ (тьфу) названия?
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