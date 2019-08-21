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Xfce 4.16 ожидается в следующем году

21.08.2019 09:08

Разработчики Xfce подвели итоги подготовки ветки Xfce 4.14, на разработку которой ушло более 4 лет, и выразили желание придерживаться изначально принятого проектом более короткого шестимесячного цикла разработки. В Xfce 4.16 не ожидается столь кардинальных изменений, как переход на GTK3, поэтому намерение выглядит вполне реалистичным и ожидается, что с учётом того, что на стадии планирования и тестирования уйдёт ещё шесть месяцев, новый значительный релиз может быть сформирован примерно через год.

Никаких конкретных целей на Xfce 4.16 пока не определено, но переход на Wayland и GTK4 в следующей ветке не будет входить в число приоритетных задач. Из инфраструктурных изменений отмечается желание следом за GNOME и freedesktop.org перейти на использование Gitlab для поддержания репозиториев и разбора сообщений о проблемах.

  1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.14
  3. OpenNews: План разработки Xfce 4.14
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Xfce 4.12. Обзор новшеств
  5. OpenNews: Разработчики Xfce основали форк ConsoleKit
  6. OpenNews: Обновление плана подготовки Xfce 4.12
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: xfce
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  • 1.1, ilyafedin (ok), 09:10, 21/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:21, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот вам и застой.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:38, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прогресс просто семимильными шагами.

    > Никаких конкретных целей на Xfce 4.16 пока не определено

     
  • 2.7, _kp (ok), 09:49, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А лучше напилить бездумных свистелок и тормозилрк?
    Лучше уж неспеша делать, чем быстро портить.
     
  • 2.9, тоже Аноним (ok), 10:05, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаете, когда развитие идет не в контексте решения проблем, а из соображений "что мы покажем на следующем хайп-митинге" и "чем мы порадуем инвесторов" - оно идет довольно криво. См. Десяточка.

    У Крысы есть конкретные проблемы. Например, глюки Тунара. Вроде бы с ними хорошо поборолись в 4.14, пока не смотрел, да и давно сменил его на PCManFМ, таких болячек не имеющий.
    Переход на третьегном, например, может быть развитием, но скорее насоздает новых проблем. Сейчас разработчики накопят жалобы от тех, кто наконец поставит и попробует последнюю стабильную версию - вот и определятся цели на следующую. Примерно так и выглядит нормальный прогресс, а не показуха.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:21, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    лучи добра создателям.
     
     
  • 2.6, Адекват (ok), 09:45, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может им уже начать донатить ? ну сколько не жалко ?
     
     
  • 3.10, Клыкастый (ok), 10:15, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лучи добра заметно дешевле
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:32, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу им мoзолeй послать, оно же на GPL.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:34, 21/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:54, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если он не собираются переходить на wayland, то зачем они на gtk3 перешли?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:41, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы не тянуть поддержку gtk2?
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:46, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пурген применят?
     

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