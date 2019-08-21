Xfce 4.16 ожидается в следующем году

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|2.5, Аноним (5), 09:38, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прогресс просто семимильными шагами.
> Никаких конкретных целей на Xfce 4.16 пока не определено
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|2.7, _kp (ok), 09:49, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А лучше напилить бездумных свистелок и тормозилрк?
Лучше уж неспеша делать, чем быстро портить.
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|2.9, тоже Аноним (ok), 10:05, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понимаете, когда развитие идет не в контексте решения проблем, а из соображений "что мы покажем на следующем хайп-митинге" и "чем мы порадуем инвесторов" - оно идет довольно криво. См. Десяточка.
У Крысы есть конкретные проблемы. Например, глюки Тунара. Вроде бы с ними хорошо поборолись в 4.14, пока не смотрел, да и давно сменил его на PCManFМ, таких болячек не имеющий.
Переход на третьегном, например, может быть развитием, но скорее насоздает новых проблем. Сейчас разработчики накопят жалобы от тех, кто наконец поставит и попробует последнюю стабильную версию - вот и определятся цели на следующую. Примерно так и выглядит нормальный прогресс, а не показуха.
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|1.8, Аноним (8), 09:54, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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если он не собираются переходить на wayland, то зачем они на gtk3 перешли?
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