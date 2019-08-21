Xfce 4.16 ожидается в следующем году

Разработчики Xfce подвели итоги подготовки ветки Xfce 4.14, на разработку которой ушло более 4 лет, и выразили желание придерживаться изначально принятого проектом более короткого шестимесячного цикла разработки. В Xfce 4.16 не ожидается столь кардинальных изменений, как переход на GTK3, поэтому намерение выглядит вполне реалистичным и ожидается, что с учётом того, что на стадии планирования и тестирования уйдёт ещё шесть месяцев, новый значительный релиз может быть сформирован примерно через год.

Никаких конкретных целей на Xfce 4.16 пока не определено, но переход на Wayland и GTK4 в следующей ветке не будет входить в число приоритетных задач. Из инфраструктурных изменений отмечается желание следом за GNOME и freedesktop.org перейти на использование Gitlab для поддержания репозиториев и разбора сообщений о проблемах.



