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Выпуск out-of-tree 1.0 и kdevops для тестирования кода с ядрами Linux

21.08.2019 09:46

Опубликован первый значительный выпуск инструментария out-of-tree 1.0, позволяющего автоматизировать сборку и тестирование модулей ядра или проверку работоспособности эксплоитов с различными версиями ядра Linux. Out-of-tree формирует виртуальное окружение (используется QEMU и Docker) с произвольной версией ядра и выполняет указанные действия по сборке, тестированию и запуску модулей или эксплоитов. Сценарий проверки может охватывать сразу несколько выпусков ядра (например, можно протестировать работу эксплоита или разрабатываемого модуля с разными версиями ядра). Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3.

В новой версии добавлена команда genall для генерации всех определённых в сценарии версий ядра для указанного дистрибутива. Добавлены команды для анализа сборочных логов, а сами логи теперь сохраняются в СУБД SQLite (есть поддержка экспорта в markdown и json). Добавлена поддержка сборки в хост-окружении, генерации информации о ядрах хост-системы и сборки собственных редакций ядра. Реализованы команды для быстрого включения/выключения в ядре режимов защиты kaslr, smep, smap и kpti. Добавлены опции для управления максимальным числом сборочных заданий и параллельных потоков сборки, тестирования и запуска. Реализована поддержка ядер из CentOS.

Дополнительно можно отметить появление проекта kdevops, предлагающего фреймворк для организации разработки и тестирования ядра с использованием модели DevOps. Kdevops позволяет быстро сформировать окружение для применения различных тестовых фреймворков с ядром, не тратя время на подготовку начинки и настройку. Запуск данных окружений с нужным ядром обеспечивается в своих виртуальных машинах при помощи Vagrant или у сторонних облачных провайдеров при помощи Terraform. Для для определения конфигурации и начинки окружений применяется Ansible.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jollheef/ou...)
  2. OpenNews: Доступен out-of-tree 0.2, инструментарий для проверки кода с разными ядрами Linux
  3. OpenNews: Система непрерывного тестирования производительности ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: out-of-tree, kernel, linux, kdevops
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:30, 21/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Kdevops на QT или нет? KDE Frameworks использует?
     
  • 2, Аноним (2), 10:31, 21/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    У человека, впервые встретившего название kdevops, первая мысль будет о приналежности проекта к экосистеме известного DE.
     
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