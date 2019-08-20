Релиз дистрибутива Runtu XFCE 18.04.3

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|2.14, Аноним (14), 11:06, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это xfce4-whiskermenu-plugin, он уже давно в XFCE. Причём тут KDE Style?
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|1.3, aa (?), 10:40, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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не торт - как можно в "оптимизированной для русскоязычных пользователей" оставлять слова desktop и modem manager ?
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|2.17, Аноним (-), 11:16, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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/home/runtu/ в поисковой строке не по нашему написано. В файловой системе все названия на ангицком? не порядок, не кошерно получилось. Не наше это точно, должно быть всё читаемо. В чём же отличие от оригинала?
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|3.28, aa (?), 11:47, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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файловая система - она где-то там под капотом, в поисковую строку пользователь сам вводит.
а это прямо в менюшках, которые пользователю показывают, да ещё и статье, которая должна по идее привлекать потенциальных пользователей.
А ежели всё равно англицкие буквы читать, то зачем убунту на что-то менять?
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|1.7, Аноним (7), 10:52, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> оптимизированный для русскоязычных пользователей
> (на скриншоте) Desktop
Оптимизировали, оптимизировали, да не...
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|1.16, Аноним (16), 11:15, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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дистроклеперы все не успокоятся, штампуя свой никому не нужный шлак, ну если только для себя, дабы потешить свое ЧСВ!
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|2.21, Василий (??), 11:23, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же хорошо, что они могут не спрашивать мнения какого анонимуса.
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