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Релиз дистрибутива Runtu XFCE 18.04.3

20.08.2019 10:34

Представлен выпуск дистрибутива Runtu XFCE 18.04.3, основанный на пакетной базе Xubuntu 18.04.3 LTS, оптимизированный для русскоязычных пользователей и поставляемый с мультимедийными кодеками и расширенным набором приложений. Дистрибутив собран с помощью debootstrap и предлагает рабочий стол Xfce 4.12 с оконным менеджером xfwm и дисплейным менеджером LightDM. Размер iso-образа 829 Мб.

В новом выпуске предложено ядро Linux 5.0 и компоненты графического стека (x.org server 1.20.4), портированные из Ubuntu 19.04. В состав входят: офисный пакет LibreОffice 6.3.0, графический редактор GIMP 2.10, файловый менеджер Thunar 1.6.15, подсистема печати CUPS, браузер Firefox 68.0.2, менеджер загрузок uGet, торрент-клиент Transmission, текстовый редактор Geany 1.32, видеопроигрыватель VLC 3.0.7, аудиоплеер DeaDBeeF 1.8.2, почтовый клиент Thunderbird 60.8. Системное ПО позволяет осуществить настройку параметров рабочего окружения и администрирование.



  1. Главная ссылка к новости (http://runtu.org/news-project/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Runtu XFCE 16.04
  3. OpenNews: Релиз отечественного Linux-дистрибутива Runtu LXDE 10.04
  4. OpenNews: Релиз Runtu 3 - русский форк Ubuntu 8.04
  5. OpenNews: У проекта Ubuntu Full Power изменилось название и планы на будущее
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: runtu
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Нонимэ (?), 10:38, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    меню KDE style, симпатишно выглядит
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:06, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это xfce4-whiskermenu-plugin, он уже давно в XFCE. Причём тут KDE Style?
     
     
  • 3.27, Адекват (ok), 11:43, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что интересно - родное меню xfce4 не прижилось как-то.
     

  • 1.3, aa (?), 10:40, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    не торт - как можно в "оптимизированной для русскоязычных пользователей" оставлять слова desktop и modem manager ?
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 11:16, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    /home/runtu/ в поисковой строке не по нашему написано. В файловой системе все названия на ангицком? не порядок, не кошерно получилось. Не наше это точно, должно быть всё читаемо. В чём же отличие от оригинала?
     
     
  • 3.28, aa (?), 11:47, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    файловая система - она где-то там под капотом, в поисковую строку пользователь сам вводит.
    а это прямо в менюшках, которые пользователю показывают, да ещё и статье, которая должна по идее привлекать потенциальных пользователей.
    А ежели всё равно англицкие буквы читать, то зачем убунту на что-то менять?
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:52, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > оптимизированный для русскоязычных пользователей
    > (на скриншоте) Desktop

    Оптимизировали, оптимизировали, да не...

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 10:59, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уж лучше так, чем если бы написали "рабочий стол"
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:04, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем "рабочий стол" плохо?
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 11:19, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тем что workspace. А desktop это настольный комп.
     

  • 1.13, user (??), 11:06, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Lubuntu похоже ...
     
  • 1.15, Лаура Бодевиг (?), 11:06, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждём обзора бэд... Лещенко
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:15, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    дистроклеперы все не успокоятся, штампуя свой никому не нужный шлак, ну если только для себя, дабы потешить свое ЧСВ!
     
  • 1.18, Мертвые_опята (?), 11:17, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Опять васян_линукс_звер_сд с нескучными обоями. Как же эти дениски поповы задолбали.
     
     
  • 2.21, Василий (??), 11:23, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как же хорошо, что они могут не спрашивать мнения какого анонимуса.
     
  • 2.23, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 11:23, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то это проект с доооолгой историей, пусть и делает это один человек.
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:23, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А могли бы уже и с новой версией xfce выпустить, лучше подождали бы.
     
     
  • 2.25, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 11:24, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После выпуска 20.04 может и будет
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:23, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >видеопроигрыватель VLC 3.0.7,

    фу старьё!

     
  • 1.26, Аноним (26), 11:30, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обои скучноваты
     

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