Релиз дистрибутива Runtu XFCE 18.04.3

Представлен выпуск дистрибутива Runtu XFCE 18.04.3, основанный на пакетной базе Xubuntu 18.04.3 LTS, оптимизированный для русскоязычных пользователей и поставляемый с мультимедийными кодеками и расширенным набором приложений. Дистрибутив собран с помощью debootstrap и предлагает рабочий стол Xfce 4.12 с оконным менеджером xfwm и дисплейным менеджером LightDM. Размер iso-образа 829 Мб.

В новом выпуске предложено ядро Linux 5.0 и компоненты графического стека (x.org server 1.20.4), портированные из Ubuntu 19.04. В состав входят: офисный пакет LibreОffice 6.3.0, графический редактор GIMP 2.10, файловый менеджер Thunar 1.6.15, подсистема печати CUPS, браузер Firefox 68.0.2, менеджер загрузок uGet, торрент-клиент Transmission, текстовый редактор Geany 1.32, видеопроигрыватель VLC 3.0.7, аудиоплеер DeaDBeeF 1.8.2, почтовый клиент Thunderbird 60.8. Системное ПО позволяет осуществить настройку параметров рабочего окружения и администрирование.