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OpenDrop - открытая реализации технологии Apple AirDrop

19.08.2019 20:54

Проект Open Wireless Link, занимающийся разбором проприетарных беспроводных протоколов компании Apple, представил на конференции USENIX 2019 доклад с анализом уязвимостей в беспроводных протоколах Apple (найдены возможности совершения MiTM-атаки для модификации передаваемых между устройствами файлов, DoS-атаки для блокирования взаимодействия устройств и вызова зависания устройств, а также применения AirDrop для идентификации и отслеживания пользователей). В ходе проведённого исследования были подготовлены открытые реализации протокола AWDL (Apple Wireless Direct Link) и технологии AirDrop, детали о которых получены в результате обратного инжиниринга.

Реализация AWDL написана на языке Си и опубликована в виде Linux-приложения owl (Open Wireless Link), использующего API Netlink для выполнения специфичных для Wi-Fi операций, таких как переключением каналов. Интеграцию с сетевым стеком осуществляется через виртуальный сетевой интерфейс, позволяющий приложениям с поддержкой IPv6 использовать протокол AWDL без внесения изменений в код. Работа возможна на сетевых картах с поддержкой режима активного мониторинга, допускающего подстановку кадров (например, поддерживается в Atheros AR9280).

Протокол AWDL является основой беспроводных технологий Apple, используемых для организации прямого взаимодействия устройств без их предварительной настройки и сопряжения. На базе AWDL в том числе работает сервис AirDrop, позволяющий обмениваться файлами по Wi-Fi и Bluetooth. Подготовленные исследователями компоненты AirDrop написаны на языке Python и доступны в рамках проекта OpenDrop. Код owl и OpenDrop опубликован под лицензией GPLv3.

OpenDrop предоставляет интерфейс командой строки, позволяющий обмениваться файлами между устройствами по Wi-Fi. На уровне протокола реализация полностью совместима с устройствами Apple, что позволяет организовать взаимодействия систем на базе Linux с устройствами с iOS и macOS. Допускается отправка файлов только на устройства Apple, находящиеся в режиме неограниченного определения другими пользователями, так как выборочное определение устройства и отправка по адресной книге требуют заверения цифровой подписью Apple.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Открыты спецификации на беспроводной протокол Z-Wave
  3. OpenNews: В Firefox OS появилась поддержка P2P-связи с использованием Wi-Fi Direct
  4. OpenNews: В рамках проекта MagicPlay подготовлен открытый аналог технологии AirPlay
  5. OpenNews: Доступен Mozilla WebThings Gateway 0.9, шлюз для умного дома и IoT-устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: airdrop, wifi
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.4, jOKer (ok), 21:53, 19/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хороший щелчок по носу ребятам из Купертино. Зачет.

    Я правильно понимаю, что теперь можно файло гнать с яблобука на линуксовое устройство (и vise versa), и горя не знать?

     
     
  • 2.5, Ангоним (?), 21:55, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по FTP раньше нельзя было?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:21, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По SFTP — хоть обгоняйся.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:02, 19/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Каждый месяц ученик добросовестно высылал своему учителю отчёт о своём духовном прогрессе.

    В первый месяц он написал: «Отреверсил AWDL. Чувствую расширение сознания и единение со всем остальным миром». Мастер взглянул на запись и швырнул её в урну.

    Во второй месяц ученик написал: «Наконец я обнаружил уязвимости в этом проприетарном протоколе». Мастер был разочарован.

    В третьем письме ученик с энтузиазмом объяснил: «Тайна AirDrop предстала моему изумлённому взору». Мастер зевнул.

    В следующем письме была новая мысль: «Закрытость протокола негативно сказывается на его безопасности». В отчаянии мастер развёл руками.

    После этого письма прошёл один месяц, потом другой, потом целый год. Учитель решил напомнить своему ученику о том, что уже пора сообщить о духовном прогрессе. Ученик ответил: «Да кому это нужно?» После этих строк на лице мастера появилась улыбка.

    — Наконец-то до него дошло, — сказал он.

     

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