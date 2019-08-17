The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.23

17.08.2019 03:22

Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.23.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 505 изменений, подготовленных при участии 77 разработчиков, из которых 26 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Представлены экспериментальные команды "git switch" и "git restore", призванные разделить между собой малосвязанные возможности "git checkout", такие как манипуляция веток (переключение и создание) и восстановление файлов в рабочей директории ("git checkout $commit -- $filename") или сразу в staging area ("--staging", не имеет аналога в "git checkout"). Стоит отметить, что, в отличие от "git checkout", "git restore" удаляет неотслеживаемые файлы из восстанавливаемых директорий ("--no-overlay" по умолчанию).
  • Добавлена опция "git merge --quit", которая, аналогично "--abort", останавливает процесс слияния веток, но оставляет при этом рабочую директорию нетронутой. Данная опция может оказаться полезной в случае, если некоторые из уже внесённых изменений, внесённых в результате ручного слияния, предпочтительнее оформить в виде отдельного коммита.
  • Команды "git clone", "git fetch" и "git push" теперь учитывают наличие коммитов в связанных репозиториях (alternates);
  • Добавлены опции "git blame --ignore-rev" и "--ignore-revs-file", позволяющие пропустить коммиты, в которых внесены незначимые правки (например, исправления форматирования);
  • Добавлена опция "git cherry-pick --skip" для пропуска конфликтного коммита (запоминаемый аналог последовательности "git reset && git cherry-pick --continue");
  • Добавлена настройка status.aheadBehind, фиксирующая опцию "git status --[no-]ahead-behind" на постоянной основе;
  • С данного выпуска "git log" по умолчанию учитывает изменения, внесённые mailmap, аналогично тому, как это уже происходит в git shortlog;
  • Существенно ускорена операция обновления представленного в 2.18 экспериментального кеша графа коммитов (core.commitGraph). Также ускорен git for-each-ref в случае использования нескольких шаблонов и сокращено количество вызовов auto-gc в "git fetch --multiple";
  • "git branch --list" теперь всегда показывает detached HEAD в самом начале списка независимо от локали.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-08-16...)
  2. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.22
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.21
  4. OpenNews: Фонд Apache перевёл свои Git-репозитории на GitHub
  5. OpenNews: Зафиксирована атака вредоносных шифровальщиков на Git-репозитории (дополнено)
  6. OpenNews: GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems
Автор новости: имя
Тип: Программы
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Doctor (??), 07:56, 17/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Свитчинга веток, кстати говоря, довольно нужная вещь.
    Если не про топику, хотелось бы иметь апи по получению инфы по задачам и пулл реквестам, ну тут уже надо к сервисам обращаться, ибо, насколько я знаю, у чистого гита эти полномочия всё
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру