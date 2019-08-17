Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.23.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 505 изменений, подготовленных при участии 77 разработчиков, из которых 26 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества: Представлены экспериментальные команды "git switch" и "git restore", призванные разделить между собой малосвязанные возможности "git checkout", такие как манипуляция веток (переключение и создание) и восстановление файлов в рабочей директории ("git checkout $commit -- $filename") или сразу в staging area ("--staging", не имеет аналога в "git checkout"). Стоит отметить, что, в отличие от "git checkout", "git restore" удаляет неотслеживаемые файлы из восстанавливаемых директорий ("--no-overlay" по умолчанию).

Добавлена опция "git merge --quit", которая, аналогично "--abort", останавливает процесс слияния веток, но оставляет при этом рабочую директорию нетронутой. Данная опция может оказаться полезной в случае, если некоторые из уже внесённых изменений, внесённых в результате ручного слияния, предпочтительнее оформить в виде отдельного коммита.

Команды "git clone", "git fetch" и "git push" теперь учитывают наличие коммитов в связанных репозиториях (alternates);

Добавлены опции "git blame --ignore-rev" и "--ignore-revs-file", позволяющие пропустить коммиты, в которых внесены незначимые правки (например, исправления форматирования);

Добавлена опция "git cherry-pick --skip" для пропуска конфликтного коммита (запоминаемый аналог последовательности "git reset && git cherry-pick --continue");

Добавлена настройка status.aheadBehind, фиксирующая опцию "git status --[no-]ahead-behind" на постоянной основе;

С данного выпуска "git log" по умолчанию учитывает изменения, внесённые mailmap, аналогично тому, как это уже происходит в git shortlog;

Существенно ускорена операция обновления представленного в 2.18 экспериментального кеша графа коммитов (core.commitGraph). Также ускорен git for-each-ref в случае использования нескольких шаблонов и сокращено количество вызовов auto-gc в "git fetch --multiple";

"git branch --list" теперь всегда показывает detached HEAD в самом начале списка независимо от локали.



