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Разработчики PHP предложили P++, диалект со строгой типизацией

15.08.2019 21:20

Разработчики языка PHP выступили с идеей по созданию нового диалекта P++, который поможет вывести язык PHP на новый уровень. В текущем виде развитию PHP мешает необходимость сохранения совместимости с имеющейся кодовой базой web-проектов, что удерживает разработчиков в ограниченных рамках. В качестве выхода предлагается параллельно начать развивать новый диалект PHP - P++, разработка которого будет вестись без оглядки на необходимость сохранения обратной совместимости, что позволит добавить в язык революционные улучшения и избавиться от устаревших концепций.

Наиболее заметными изменениями в P++ станет переход к использованию строгой типизации, избавление от применения тегов "‹?", прекращеие поддержки array() в пользу синтаксиса "[]" и запрет использования глобального пространства имён для функций. Для проекта предварительно выбрано имя P++ (PHP Plus Plus) по аналогии с С++. PHP и P++ предложено развивать бок о бок и использовать единый runtime. Не связанные с синтаксисом низкоуровневые компоненты, структуры данных, расширения и оптимизации производительности одновременно будут разрабатываться для PHP и P++, но в режиме PHP будет сохраняться обратная совместимость, а в P++ можно будет экспериментировать с эволюционированием языка.

Код на PHP и P++ можно будет смешивать в одном приложении и выполнять одним интерпретатором, но метод разделения кода пока не определён. При этом разработчики не отказываются от планов по развитию ветки PHP 8, в которой планируется добавить JIT-компилятор и средства для обеспечения переносимости с библиотеками на C/C++. Проект P++ пока находится на стадии обсуждения предложения. Основным сторонником P++ является Зеев Сураски (Zeev Suraski), один из лидеров сообщества разработчиков PHP, сооснователь компании Zend Technologies и автор движка Zend Engine.

Из возражений оппонентов можно отметить опасение в недостатке ресурсов для продвижения проекта (в режиме полного рабочего дня над PHP работает всего два разработчика), возможность фрагментации сообщества, конкуренция с уже существующим языком Hack (PHP со статической типизацией), опыт проекта HHVM (в конечном счёте отказавшегося поддерживать в одном runtime PHP и Hack), необходимость изменения семантики для строгой типизации, опасность стагнации PHP и развития новшеств только в P++, вопросы по поводу организации сосуществования и взаимодействия PHP и P++ (нетривиальность конвертации кода PHP в P++ (синтаксис может разойтись настолько, что потребуется переписывание приложения), несовместимость P++ с существующими инструментариями для PHP и необходимость убедить авторов инструментариев, систем тестирования и IDE обеспечить поддержку новой редакции).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jetbrains.com/php...)
  2. OpenNews: Выпуск виртуальной машины HHVM 4.0 с прекращением поддержки PHP
  3. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.3
  4. OpenNews: Проект Snuffleupagus развивает PHP-модуль для блокирования уязвимостей
  5. OpenNews: В PHP 8 будет добавлен JIT-компилятор
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: php
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, пох. (?), 21:56, 15/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    так я не понял - phar:// поддерживать планируют?
     
  • 1.3, Минона (ok), 21:59, 15/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Р##
     
     
  • 2.6, Рамзан Кадыров (?), 22:06, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Visual PHP
     

  • 1.4, MT (ok), 22:04, 15/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    *.ppp
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:05, 15/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Строгая или статическая типизация?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:10, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >strict_types
     

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