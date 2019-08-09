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Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.2

09.08.2019 23:23

После 4 месяцев разработки опубликован релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 6.2.0. В новом выпуске закрыто 302 отчёта об ошибках. Установочные пакеты подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка форматов RAW-изображений, предоставляемых камерами Canon Powershot A560, FujiFilm X-T30, Nikon Coolpix A1000, Z6, Z7, Olympus E-M1X и Sony ILCE-6400. Для обработки RAW-изображений задействована библиотека libraw 0.19.3, предоставляющая поддержку более 1000 вариантов форматов RAW;
  • Добавлена поддержка библиотеки Exiv2 0.27.2, используемой для работы с метаданными в файлах с изображениями;
  • Встроенный проигрыватель видео обновлён для поддержки фреймворка QtAv 1.13.0;
  • Добавлена поддержка отрисовки пиктограмм содержимого альбома для HiDPI экранов с разрешением 4K;
  • Подготовлены 32- и 64-разрядные переносимые сборки для Windows, для запуска digiKam при использовании которых достаточно распаковать содержимое архива в домашний каталог и запустить приложение digiKam или Showfoto, не прибегая к традиционным установщикам.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программ для обработки фотографий RawTherapee 5.6 и digiKam 6.1
  3. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.0
  4. OpenNews: Выпуск программы для просмотра стереоскопических фотографий StereoPhotoView 1.11.0
  5. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
  6. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: digikam, foto
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, iFRAME (ok), 23:46, 09/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Умеет синхронизацию с гугл фото?
     
  • 2, Аноним (2), 23:54, 09/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    За 4 месяца 302 отчёта об ошибках.. Звучит нереально даже как-то
     
  • 3, Аноним (3), 00:21, 10/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Зачем оно нужно, если есть XnView?
     
     
  • 4, Аноним (4), 00:48, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FastStone Image Viewer до сих пор лучший, жаль под оффтопик.
     
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