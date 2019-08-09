Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.4

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|1.9, Человечек (?), 13:17, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этой годноте бы да js завести нормально (с автоимпортами и прочим безобразием), я бы задонатил
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|4.19, BrainFucker (ok), 14:08, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аppimage пусть используют сами.
А что такого? Там ж всё гениально просто, в отличие от вундервафель типа Flatpak, просто скачал файл и запустил.
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|2.16, A (?), 13:53, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Ubuntu до 18.04 включительно не будет работать поддержка meson, потому что используется опция --reconfigure, добавленная в 0.48.
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|1.11, BrainFucker (ok), 13:25, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А xdebug там получалось у кого нибудь заставить работать? А то отладку приходилось делать в Netbeans, там без проблем работало, а кодить в KDevelop (в этом плане он больше нравился).
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|2.13, Аноним (13), 13:35, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лет пять назад получалось используя мастер версию плагина, но все это было с такими плясками с бубном, что я в итоге забил и ушел на phpStorm и ни капли не пожалел.
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|1.20, Аноним (20), 14:13, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предоставляется начаться поддержка
Когда садиться мы за парт, мы доставать тетрадь и ручек.
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|1.24, user90 (?), 16:33, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Meson, Ыыы.. теперь даже тут.. ХА-ХА-ХА! Ща гномеры все свое повыкидывают и прибегут девелопить-девелопить-девелопить!
Ну и да, кто-то же должен это сказать: кресты - не нужны! ;)
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