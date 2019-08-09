Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.4

Представлен релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.4, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5. Основные новшества: Добавлена поддержка сборочной системы Meson, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. В KDevelop теперь можно создавать, настраивать, компилировать и устанавливать проекты, использующие Meson, поддерживается автодополнение кода сценариев сборки Meson и предоставляется начаться поддержка плагина Meson rewriter для изменения различных аспектов проекта (версии, лицензии и т.п.);

Добавлен плагин Scratchpad, дающий возможность быстро проверить работу написанного кода или провести эксперимент, позволяя выполнить код без создания полноценного проекта. Плагин добавляет новое окно со список набросков, которые можно скомпилировать и запустить. Наброски обрабатываются и хранятся внутри KDevelop, но доступны для редактирования как обычные файлы с кодом, включая поддержку автодополнения и диагностики;

Добавлен плагин для проверки кода при помощи Clang-Tidy. Вызов Clang-Tidy доступен через меню Analyzer, объединяющем плагины для анализа кода и ранее поддерживающем Clazy, Cppcheck и Heaptrack;

Продолжена работа по стабилизации и модернизации парсера для языка C++ и плагина семантического анализа, основанных на использовании Clang. Из изменений отмечается добавление рабочей директории для парсера clang, реализация вывода проблем из включаемых файлов, возможность использования опции "-std=c++2a", переименование c++1z в C++17, отключение автодополнения для цифр и добавление мастера для генерации кода для защиты от двойного включения заголовочных файлов (header guard);

Улучшена поддержка PHP. Увеличены лимиты для работы с большими файлами на PHP, например, phpfunctions.php теперь занимает больше 5 Мб. Устранены проблемы со связыванием при помощи ld.lld.



