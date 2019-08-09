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Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.4

09.08.2019 12:20

Представлен релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.4, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка сборочной системы Meson, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. В KDevelop теперь можно создавать, настраивать, компилировать и устанавливать проекты, использующие Meson, поддерживается автодополнение кода сценариев сборки Meson и предоставляется начаться поддержка плагина Meson rewriter для изменения различных аспектов проекта (версии, лицензии и т.п.);
  • Добавлен плагин Scratchpad, дающий возможность быстро проверить работу написанного кода или провести эксперимент, позволяя выполнить код без создания полноценного проекта. Плагин добавляет новое окно со список набросков, которые можно скомпилировать и запустить. Наброски обрабатываются и хранятся внутри KDevelop, но доступны для редактирования как обычные файлы с кодом, включая поддержку автодополнения и диагностики;
  • Добавлен плагин для проверки кода при помощи Clang-Tidy. Вызов Clang-Tidy доступен через меню Analyzer, объединяющем плагины для анализа кода и ранее поддерживающем Clazy, Cppcheck и Heaptrack;
  • Продолжена работа по стабилизации и модернизации парсера для языка C++ и плагина семантического анализа, основанных на использовании Clang. Из изменений отмечается добавление рабочей директории для парсера clang, реализация вывода проблем из включаемых файлов, возможность использования опции "-std=c++2a", переименование c++1z в C++17, отключение автодополнения для цифр и добавление мастера для генерации кода для защиты от двойного включения заголовочных файлов (header guard);
  • Улучшена поддержка PHP. Увеличены лимиты для работы с большими файлами на PHP, например, phpfunctions.php теперь занимает больше 5 Мб. Устранены проблемы со связыванием при помощи ld.lld.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kdevelop.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.3
  3. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.51
  4. OpenNews: Red Hat поглотил компанию Codenvy, создавшую среду разработки Eclipse Che
  5. OpenNews: GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE
  6. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kdevelop, kde, qt
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:41, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:44, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не*
     
     
  • 3.3, заминированный тапок (?), 12:47, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На* ...
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:47, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    всем.
     
  • 2.25, Аноим (?), 16:55, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покажите софтину, на нем написанную ))
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:58, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как можно подключиться к запароленному репозиторию gitlab?
     
     
  • 2.6, заминированный тапок (?), 13:03, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    используй логин и пароль
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:07, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    попробуй admin:admin
     
     
  • 3.22, Griggorii (?), 15:13, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вот пусть сразу взламывает
    admin:///
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:12, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. Уже свою оболочку написал
     
  • 1.9, Человечек (?), 13:17, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Этой годноте бы да js завести нормально (с автоимпортами и прочим безобразием), я бы задонатил
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:51, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    попробуй в обратном порядке -- сначала задонатить
     

  • 1.10, terryfilch (ok), 13:20, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И все так же нет в репах свежие версии не завозят, по крайней мере в Ubuntu...
     
     
  • 2.12, BrainFucker (ok), 13:26, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Официальный AppImage есть. И в репах Neon.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:05, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аppimage пусть используют сами.
     
     
  • 4.19, BrainFucker (ok), 14:08, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аppimage пусть используют сами.

    А что такого? Там ж всё гениально просто, в отличие от вундервафель типа Flatpak, просто скачал файл и запустил.

     
  • 2.16, A (?), 13:53, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu до 18.04 включительно не будет работать поддержка meson, потому что используется опция --reconfigure, добавленная в 0.48.
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:55, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для разработки
    Используй rolling
    Наверное
     
     
  • 3.23, Michael Shigorin (ok), 15:51, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это чтоб не работало потом вообще нигде?
     

  • 1.11, BrainFucker (ok), 13:25, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А xdebug там получалось у кого нибудь заставить работать? А то отладку приходилось делать в Netbeans, там без проблем работало, а кодить в KDevelop (в этом плане он больше нравился).
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:35, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет пять назад получалось используя мастер версию плагина, но все это было с такими плясками с бубном, что я в итоге забил и ушел на phpStorm и ни капли не пожалел.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:37, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    эталонное ненужно
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:01, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Где можно подписаться на рассылку ваших мнений?
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:13, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > предоставляется начаться поддержка

    Когда садиться мы за парт, мы доставать тетрадь и ручек.

     
  • 1.24, user90 (?), 16:33, 09/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Meson, Ыыы.. теперь даже тут.. ХА-ХА-ХА! Ща гномеры все свое повыкидывают и прибегут девелопить-девелопить-девелопить!

    Ну и да, кто-то же должен это сказать: кресты - не нужны! ;)

     
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