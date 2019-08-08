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Выпуск Ubuntu 18.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

08.08.2019 21:59

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.3 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 18.04.3 LTS, Ubuntu Budgie 18.04.3 LTS, Ubuntu MATE 18.04.3 LTS, Lubuntu 18.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.3 LTS и Xubuntu 18.04.3 LTS.

В состав выпуска вошли некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 19.04:

  • Предложено обновление пакетов с ядром 5.0 (в Ubuntu 18.04 использовалось ядро 4.15, а в Ubuntu 18.04.2 - 4.18 ).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая новые выпуски mutter 3.28.3 и Mesa 18.2.8, которые были протестированы в Ubuntu 19.04. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии пакетов OpenJDK 11, LLVM 8, Friefox 66.0.4, cloud-init 18.5-21, ceph 12.2.11, PostgreSQL 10.7, snapd 2.38, modemmanager 1.10;
  • В установщике серверной редакции появилась поддержка шифрованных групп разделов LVM и возможность использования при установке существующих дисковых разделов. Реализована автоматическая проверка новой версии snap-пакета с установщиком, при наличии которой выводится предложение установить обновление;
  • Из Ubuntu 19.04 бэкпортирвана новая версия системы Livepatch, предоставляющей обновления с устранением опасных уязвимостей в ядре Linux, которые применяются к работающей системе на лету, не требуя перезагрузки.

В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.3 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 5.0 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 18.04.4, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 19.10. Изначально поставляемое базовое ядро 4.15 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения.

Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: 


   sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04
  4. OpenNews: Обновление Ubuntu 14.04.6 LTS
  5. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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