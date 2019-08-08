Выпуск Ubuntu 18.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.3 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 18.04.3 LTS, Ubuntu Budgie 18.04.3 LTS, Ubuntu MATE 18.04.3 LTS, Lubuntu 18.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.3 LTS и Xubuntu 18.04.3 LTS. В состав выпуска вошли некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 19.04: Предложено обновление пакетов с ядром 5.0 (в Ubuntu 18.04 использовалось ядро 4.15, а в Ubuntu 18.04.2 - 4.18 ).

Обновлены компоненты графического стека, включая новые выпуски mutter 3.28.3 и Mesa 18.2.8, которые были протестированы в Ubuntu 19.04. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.

Обновлены версии пакетов OpenJDK 11, LLVM 8, Friefox 66.0.4, cloud-init 18.5-21, ceph 12.2.11, PostgreSQL 10.7, snapd 2.38, modemmanager 1.10;

В установщике серверной редакции появилась поддержка шифрованных групп разделов LVM и возможность использования при установке существующих дисковых разделов. Реализована автоматическая проверка новой версии snap-пакета с установщиком, при наличии которой выводится предложение установить обновление;

Из Ubuntu 19.04 бэкпортирвана новая версия системы Livepatch, предоставляющей обновления с устранением опасных уязвимостей в ядре Linux, которые применяются к работающей системе на лету, не требуя перезагрузки. В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.3 изменения через штатную систему установки обновлений. Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 5.0 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 18.04.4, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 19.10. Изначально поставляемое базовое ядро 4.15 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения.



Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04



