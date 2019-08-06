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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.20.0

06.08.2019 20:26

Опубликован новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.20. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.20:

  • Добавлена поддержка беспроводных Mesh-сетей, каждый узел в которых связан через соседние узлы;
  • Проведена чистка от устаревших компонентов. В том числе удалена библиотека libnm-glib, на смену которой в NetworkManager 1.0 пришла библиотека libnm, удалён плагин ibft (для передачи данных о сетевой конфигурации от прошивки следует использовать nm-initrd-generator из initrd) и прекращена поддержка настройки "main.monitor-connection-files" в NetworkManager.conf (следует явно вызывать "nmcli connection load" или "nmcli connection reload");
  • По умолчанию активирован встроенный DHCP-клиент (режим "internal"), вместо ранее используемого приложения dhclient. Изменить значение по умолчанию можно при помощи сборочной опции "--with-config-dhcp-default" или через настройку main.dhcp в файле конфигурации;
  • Добавлена возможность настройки дисциплины управления очередями ожидающих отправки пакетов fq_codel (Fair Queuing Controlled Delay) и действия mirred для зеркалирования трафика;
  • Для дистрибутивов предоставлена возможность размещения скриптов диспетчеризации в каталоге /usr/lib/NetworkManager, что можно использовать в системных образах, доступных в режиме только для чтения и очищающих /etc при каждом запуске;
  • В плагин keyfile добавлена поддержка каталогов в режиме только для чтения ("/usr/lib/NetworkManager/system-connections"), профили в которых могут быть изменены или удалены через D-Bus (в этом случае недоступные для изменения файлы в /usr/lib/ переопределяются файлами, сохраняемыми в /etc или /run);
  • В libnm переработан код разбора настроек в формате JSON и обеспечена более строгая проверка параметров;
  • В правилах маршрутизации по адресу источника (policy routing) добавлена поддержка атрибута "suppress_prefixlength";
  • Для VPN WireGuard реализована поддержка скриптов для автоматического назначения маршрута по умолчанию "wireguard.ip4-auto-default-route" и "wireguard.ip6-auto-default-route";
  • Переработана реализация плагинов управления настройками и метода хранения профилей на диске. Добавлена поддержка миграции профилей соединений между плагинами;
  • Хранимые в памяти профили теперь обрабатываются только плагином keyfile и сохраняются в каталоге /run, что позволяет избежать потери профилей после перезапуска NetworkManager и даёт возможность использовать API на основе ФС для создания профилей в памяти;
  • Добавлен новый D-Bus метод AddConnection2(), позволяющий заблокировать автоподключение профиля в момент его создания. В метод Update2() добавлен флаг "no-reapply", при котором изменение содержимого профиля соединения не приводит к автоматическому изменению фактической конфигурации устройства до момента реактивации профиля;
  • Добавлена настройка "ipv6.method=disabled", позволяющая отключить IPv6 для устройства.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.18
  3. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.16
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
  6. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 0.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: networkmanager
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  • 1.1, Аноним (1), 20:33, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И сразу вопрос. В гуе можно настроить, чтоб при установке интернет-соединения NM сразу подключался к VPN:

    [v] Automatically connect to VPN   [ My VPN connection       |v]

    Вопрос: как сделать так, чтобы NM вообще не позволял выходить в интернет ПОСЛЕ успешного DSL/PPPoE соединения, но ДО соединения к VPN? У меня DNS- и прочий трафик секунду-две текут при разрыве DSL/PPPoE соединения и переподключении.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:37, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Убрать дефолтный маршрут с PPPoE и прописать вместо него статический маршрут до VPN
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:14, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакетным фильтром.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:57, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а оно уже научилось из гуя раздавать интернет в сеть?
     
     
  • 2.5, fyjyhb (?), 21:29, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да лет 10 уже
     
     
  • 3.6, А (??), 21:48, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ещё и не глючит, то  - годно. )
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:19, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > встроенный DHCP-клиент ... вместо dhclient

    а чего сразу не встроенное ядро линуха?! nmOS какую-то пилят.

     
     
  • 2.8, аноним3 (?), 23:08, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в подавляющем большинстве кде/плазма сборок стоит этот нетворк менеджер. и уже стоит оч много лет. пока все работает очень неплохо. есть также консольный доступ. там и настроек поболее чем в гуй варианте.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:18, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Самое глюкавое, жирное и полное зависимостей поделие. Только для того чтобы подключиться к сети, что может сделать и обычный баш-скрипт. Вчера установил посмотреть, что же в нем такого. Долго выскребал из системы.
     
     
  • 2.11, Дон Ягон (ok), 00:46, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда сталкивался, испытал аналогичные ощущения. Вообще нет идей, зачем люди могут хоть использовать его добровольно.
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:20, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выложи свой баш скрипт, а? А то не могу подключиться из консоли, сижу с телефона.
     

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