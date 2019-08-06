Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.20.0

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|1.1, Аноним (1), 20:33, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И сразу вопрос. В гуе можно настроить, чтоб при установке интернет-соединения NM сразу подключался к VPN:
[v] Automatically connect to VPN [ My VPN connection |v]
Вопрос: как сделать так, чтобы NM вообще не позволял выходить в интернет ПОСЛЕ успешного DSL/PPPoE соединения, но ДО соединения к VPN? У меня DNS- и прочий трафик секунду-две текут при разрыве DSL/PPPoE соединения и переподключении.
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|2.2, Аноним (2), 20:37, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Убрать дефолтный маршрут с PPPoE и прописать вместо него статический маршрут до VPN
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|1.7, Аноним (7), 22:19, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> встроенный DHCP-клиент ... вместо dhclient
а чего сразу не встроенное ядро линуха?! nmOS какую-то пилят.
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|2.8, аноним3 (?), 23:08, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в подавляющем большинстве кде/плазма сборок стоит этот нетворк менеджер. и уже стоит оч много лет. пока все работает очень неплохо. есть также консольный доступ. там и настроек поболее чем в гуй варианте.
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|1.9, Аноним (9), 23:18, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Самое глюкавое, жирное и полное зависимостей поделие. Только для того чтобы подключиться к сети, что может сделать и обычный баш-скрипт. Вчера установил посмотреть, что же в нем такого. Долго выскребал из системы.
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|2.11, Дон Ягон (ok), 00:46, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда сталкивался, испытал аналогичные ощущения. Вообще нет идей, зачем люди могут хоть использовать его добровольно.
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|2.12, Аноним (12), 01:20, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выложи свой баш скрипт, а? А то не могу подключиться из консоли, сижу с телефона.
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