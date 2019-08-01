В Firefox будет проведён эксперимент, связанный с DNS-over-HTTPS

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|1.1, Аноним (1), 11:54, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Годная инициатива. Лично себе давно поставил unbound и шифрую днс траффик
Кто подскажет годные днс серверы, куда форвардить запросы?
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|2.5, Ключевский (?), 12:06, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если unbound умеет в DNSCrypt, то смотри списки https://github.com/dyne/dnscrypt-proxy/blob/master/dnscrypt-resolvers.csv
Там указано кто без логирования, кто с какой-нибудь вырезкой рекламы, есть из чего выбрать
Если не умеет, то поставь dnscrypt-proxy и юзай его(как вариант сделай из них связку, если зачем-то нужен unbound)
Я везде юзаю dnscrypt-proxy, мне так спокойней, даже на своих серверах, которые стоят в цивилизованных странах, все запросы только через DNSCrypt к тем кому я доверяю.
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|2.14, noname.htm (ok), 13:22, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставь unbound на виртуалку за рубежом, шифруй канал до неё, а там включай рекурсивный резолв, так ты будешь независим от сторонних сервисов и не будешь светить в статистике своими запросами гуглу или Cloudflare.
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|1.2, Аноним (3), 11:55, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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А с британскими службами согласовали? Ай какие злодеи! Ещё нужно получить одобрение РКН. Больше шифрования они завозят, ну и злодеи интернета!
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|1.4, гуси (?), 11:59, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> блокировка взрослого контента на уровне DNS
Это расчитано на умственно отсталых детей? Обходится же левой пяткой.
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|2.16, AnonPlus (?), 13:33, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это рассчитано на удобство пользоватенлей. В Британии была достигнута договорённость, что блокировки осуществляются средствами DNS. Закон соблюдён, а пользователям для обхода не надо особо напрягаться. Если же демонстративно начать дразнить гусей, то властям придётся усиливать технические аспекты блокировок, чтобы сохранить лицо.
Чем-то похожая ситуация была с блокировкой сайта Навального. Команде Навального разработчиком программы GoodbyeDPI были даны инструкции, как настроить веб-сервер таким образом, чтобы он генерировал HTTP-заголовки, которые существующие системы DPI на тот момент пропускали без обработки (а браузеры эти неточности игнорировали и у пользователей сайт открывался). Были чётко расписаны будущие шаги в духе "если такой способ перестанет работать, сделайте ещё вот так". Команда Навальнго вместо того, чтобы следовать главной цели - обеспечить долговременную доступность своего сайта (для чего нужно было не привлекать внимание, возможно, даже работать очень тонко, отдавая конкретным провайдерам разные трюки, сообразно применяемой у конкретного провайдера системе DPI) решила хайпануть, заюзала сразу все переданные им способы и начала демонстративно публиковать новости "ах, какие тупые власти, мы их обскакали". В короткий срок всё было кончено.
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|3.18, Аноним (3), 13:36, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем-то похожая ситуация была…
Интересно, где можно почитать подробнее/ещё?
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|1.9, Домохозяйка анонима (?), 12:21, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare
А объясните, зачем CloudFlare так активно проталкивает свой 1.1.1.1?
Зачем гуглу 8.8.8.8 - понятно. Но CloudFlare вроде не зарабатыват на рекламе и слежке за юзерами, их продукт - CDN. Тогда зачем? Что-то здесь нечисто.
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|2.10, Ключевский (?), 12:24, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Иди читай что такое CDN, потом что такое Geo-based DNS. Может что-то поймешь.
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|2.12, InuYasha (?), 12:46, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>CloudFlare вроде не зарабатыват на рекламе и слежке за юзерами
да, рекламу пока можно вычеркнуть. и всё.
потому CF лучше избегать.
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|3.19, пох. (?), 13:38, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да, рекламу пока можно вычеркнуть. и всё.
не пока, а вообще - всё.
Сейчас давно уже не слежка ведется для лучшей рекламы, а, наоборот, слежку маскируют под рекламу.
Баннеры 1x1px не могут ничего рекламировать, запомните это.
А уж авторы mitm-для-всех-и-каждого,добровольно-и-с-песнями - конечно же честнейшие ребята и следить за вами им и в голову не приходит, что вы, что вы.
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|1.11, Ананимус (?), 12:34, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я дома настроил unbound c DNS-Over-TLS. DoH дикий рак, особенно, если он будет настраиваться для каждой программы отдельно.
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|2.24, Ключевский (?), 13:56, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Thu, 01 Aug 2019 12:00:03 +0200 в российском цензурном списке сети интернет 202104 строк
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