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В Firefox будет проведён эксперимент, связанный с DNS-over-HTTPS

01.08.2019 11:39

Разработчики Mozilla сообщили о проведении нового исследования в рамках подготовки к внедрению функции обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS). В рамках проводимого эксперимента на системах части пользователей релизов Firefox из США будет собрана статистика об использовании систем родительского контроля и корпоративных резолверов. Отказаться от участия в эксперименте можно через страницу "about:studies" (исследование представлено в списке как "Detection Logic for DNS-over-HTTPS").

В рамках исследования будут собраны обезличенные данные, включающие только счётчики, без указания конкретных адресов и доменов. Для выявления систем родительского контроля будет отправлен запрос на определение имени exampleadultsite.com и если он не совпадёт с фактическим IP, можно считать, что активна блокировка взрослого контента на уровне DNS. Также будут оценены IP-адреса возвращаемые для Google и YouTube, для проверки их подмены на restrict.youtube.com, forcesafesearch.google.com и restrictmoderate.youtube.com.

Для выявления использования внутренних корпоративных резолверов определяемые при открытии сайтов хосты будут проверены на предмет использования нетипичных доменов первого уровня (TLD) и возвращения для них интранет-адресов. Мотивом проведения эксперимента стали опасения, что включение по умолчанию DNS-over-HTTPS может нарушить работу функционирующих через DNS систем родительского контроля, а также создать проблемы для пользователей корпоративных сетей, которые используют DNS-серверы, отдающие сведения о внутренних доменах, не видимых во внешней сети.

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика, противостояния блокировкам на уровне DNS или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

Для включения DoH в about:config следует изменить значение переменной network.trr.mode, которая поддерживается начиная с Firefox 60. Значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно. По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare, но его можно изменить через параметр network.trr.uri, например, можно установить "https://dns.google.com/experimental" или "https://9.9.9.9/dns-query".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок
  3. OpenNews: Четвёртый этап тестирования DNS-over-HTTPS в Firefox
  4. OpenNews: Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox
  5. OpenNews: Mozilla тестирует DNS поверх HTTPS и применение GPU для отрисовки
  6. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dns-over-https, mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 11:54, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годная инициатива. Лично себе давно поставил unbound и шифрую днс траффик
    Кто подскажет годные днс серверы, куда форвардить запросы?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:55, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    8.8^W 1.1.1.1

    А если серьёзно, то как насчет OpenNIC?

     
  • 2.5, Ключевский (?), 12:06, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если unbound умеет в DNSCrypt, то смотри списки https://github.com/dyne/dnscrypt-proxy/blob/master/dnscrypt-resolvers.csv
    Там указано кто без логирования, кто с какой-нибудь вырезкой рекламы, есть из чего выбрать
    Если не умеет, то поставь dnscrypt-proxy и юзай его(как вариант сделай из них связку, если зачем-то нужен unbound)

    Я везде юзаю dnscrypt-proxy, мне так спокойней, даже на своих серверах, которые стоят в цивилизованных странах, все запросы только через DNSCrypt к тем кому я доверяю.

     
  • 2.8, Аноним (8), 12:18, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у cloudflare есть onion адрес для dns
     
  • 2.14, noname.htm (ok), 13:22, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь unbound на виртуалку за рубежом, шифруй канал до неё, а там включай рекурсивный резолв, так ты будешь независим от сторонних сервисов и не будешь светить в статистике своими запросами гуглу или Cloudflare.
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:55, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А с британскими службами согласовали? Ай какие злодеи! Ещё нужно получить одобрение РКН. Больше шифрования они завозят, ну и злодеи интернета!
     
     
  • 2.13, анон (?), 12:58, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ибо у бриташек порево не блочат.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:52, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цензура - это фашизм. Фашисты - враги России.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:26, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абрикос - это табуретка. Табуретки - враги мизинцев.
     

  • 1.4, гуси (?), 11:59, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > блокировка взрослого контента на уровне DNS

    Это расчитано на умственно отсталых детей? Обходится же левой пяткой.

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 12:10, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это расчитано на "голые тёти сматреть онлинь"
     
  • 2.16, AnonPlus (?), 13:33, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это рассчитано на удобство пользоватенлей. В Британии была достигнута договорённость, что блокировки осуществляются средствами DNS. Закон соблюдён, а пользователям для обхода не надо особо напрягаться. Если же демонстративно начать дразнить гусей, то властям придётся усиливать технические аспекты блокировок, чтобы сохранить лицо.

    Чем-то похожая ситуация была с блокировкой сайта Навального. Команде Навального разработчиком программы GoodbyeDPI были даны инструкции, как настроить веб-сервер таким образом, чтобы он генерировал HTTP-заголовки, которые существующие системы DPI на тот момент пропускали без обработки (а браузеры эти неточности игнорировали и у пользователей сайт открывался). Были чётко расписаны будущие шаги в духе "если такой способ перестанет работать, сделайте ещё вот так". Команда Навальнго вместо того, чтобы следовать главной цели - обеспечить долговременную доступность своего сайта (для чего нужно было не привлекать внимание, возможно, даже работать очень тонко, отдавая конкретным провайдерам разные трюки, сообразно применяемой у конкретного провайдера системе DPI) решила хайпануть, заюзала сразу все переданные им способы и начала демонстративно публиковать новости "ах, какие тупые власти, мы их обскакали". В короткий срок всё было кончено.

     
     
  • 3.17, товарищ майор (?), 13:35, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну разработчик, допрыгаешься ты у меня!
     
  • 3.18, Аноним (3), 13:36, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем-то похожая ситуация была…

    Интересно, где можно почитать подробнее/ещё?

     
     
  • 4.20, AnonPlus (?), 13:42, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?p=9515774#9515774

    Отсюда и до конца страницы. Но я, по сути, пересказал всё, что там писал разработчик GoodbyeDPI.

     
     
  • 5.21, Аноним (3), 13:46, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю за ссылку на первоисточник.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:17, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже не помню почему(вроде не работает), но вместо https://9.9.9.9/dns-query   использую  https://dns.quad9.net/dns-query
     
  • 1.9, Домохозяйка анонима (?), 12:21, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare

    А объясните, зачем CloudFlare так активно проталкивает свой 1.1.1.1?

    Зачем гуглу 8.8.8.8 - понятно. Но CloudFlare вроде не зарабатыват на рекламе и слежке за юзерами, их продукт - CDN. Тогда зачем? Что-то здесь нечисто.

     
     
  • 2.10, Ключевский (?), 12:24, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иди читай что такое CDN, потом что такое Geo-based DNS. Может что-то поймешь.
     
  • 2.12, InuYasha (?), 12:46, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>CloudFlare вроде не зарабатыват на рекламе и слежке за юзерами

    да, рекламу пока можно вычеркнуть. и всё.
    потому CF лучше избегать.

     
     
  • 3.19, пох. (?), 13:38, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да, рекламу пока можно вычеркнуть. и всё.

    не пока, а вообще - всё.
    Сейчас давно уже не слежка ведется для лучшей рекламы, а, наоборот, слежку маскируют под рекламу.

    Баннеры 1x1px не могут ничего рекламировать, запомните это.

    А уж авторы mitm-для-всех-и-каждого,добровольно-и-с-песнями - конечно же честнейшие ребята и следить за вами им и в голову не приходит, что вы, что вы.

     

  • 1.11, Ананимус (?), 12:34, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я дома настроил unbound c DNS-Over-TLS. DoH дикий рак, особенно, если он будет настраиваться для каждой программы отдельно.
     
  • 1.15, Аноним (22), 13:32, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Цензура изжила себя.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:54, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, если бы. Роскомсвободу просматривай иногда.
     
  • 2.24, Ключевский (?), 13:56, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Thu, 01 Aug 2019 12:00:03 +0200 в российском цензурном списке сети интернет 202104 строк
     

  • 1.25, Bars (??), 14:11, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На 3-ке нет соединения, на 2-ке работает.
     
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