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Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности

31.07.2019 19:16

Разработчики из компании Collabora представили проект xrdesktop, в рамках которого при поддержке компании Valve развивается библиотека с элементами для взаимодействия с традиционными рабочими столами внутри трёхмерных окружений, формируемых при использовании 3D-очков и шлемов виртуальной реальности. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки подготовлены для Arch Linux и Ubuntu 19.04/18.04.

В настоящее время для Linux уже имеются средства для прямого вывода на шлемы виртуальной реальности (Vulkan-расширения VK_EXT_acquire_xlib_display для X11 и VK_EXT_acquire_wl_display для Wayland), но отсутствуют поддержка на уровне корректной отрисовки окон в 3D-пространстве и синхронизации частоты обновления экрана. Целью проекта xrdesktop является разработка методов, которые позволят использовать в виртуальных окружениях классические интерфейсы, ориентированные на вывод на двухмерном экране и управление при помощи клавиатуры и мыши.

Компоненты xrdesktop расширяют имеющиеся оконные и композитные менеджеры возможностями для использования runtime систем виртуальной реальности для отрисовки окон и рабочего стола в трехмерных виртуальных окружениях. В xrdesktop продвигается идея интеграции в существующие десктоп-окружения без необходимости запуска отдельного специализированного композитного менеджера и позволяя использовать с 3D-шлемами уже имеющиеся пользовательские конфигурации, используемые с обычным монитором.

Архитектура проекта подразумевает возможность интеграции с любыми рабочими столами, но на текущем этапе разработки компоненты для поддержки шлемов виртуальной реальности реализованы для KDE и GNOME. Для KDE поддержка 3D-шлемов реализован через Compiz-подобный плагин, а для GNOME через набор пачтей к GNOME Shell. Указанные компоненты зеркалируют существующие окна в виртуальное окружение 3D-шлемов в форме отдельной сцены или в оверлейном режиме, при котором окна рабочего стола могут накладываться на другие запущенные приложения виртуальной реальности.

Кроме механизмов отрисовки в xrdesktop предоставляются компоненты для обеспечения навигации и ввода при помощи специализированных пространственных контроллеров, таких как Valve Index и VIVE Wand. Xrdesktop на основе информации от VR-контроллеров генерирует обычные события ввода, симулируя использование клавиатуры и мыши.

В состав xrdesktop входит несколько библиотек, формирующих текстуры окон для VR runtime при помощи OpenVR, а также основанная на API система рендеринга полноценного рабочего стола в 3D-окружении. Так как xrdesktop не предоставляет собственного оконного менеджера, требуется проведение работы по интеграции с существующими оконными менеджерами (xrdesktop может быть портирован для любого оконного менеджера X11 или Wayland). На стороне графических драйверов для работы требуется драйвер с поддержкой API Vulkan и расширения VK_KHR_external_memory extension.

Основные составные части xrdesktop:

  • gulkan - glib-обвязка для Vulkan, предоставляющая классы для обработки устройств, шейдеров и инициализации текстур из памяти или DMA-буферов;
  • gxr - API для абстрагирования программных интерфейсов для разработки приложений виртуальной реальности. В настоящее время поддерживается только OpenVR, но в ближайшее время будет добавлена и поддержка стандарта OpenXR;
  • libinputsynth - библиотека для синтеза событий ввода, таких как движение мыши, клики и нажатия клавиш, реализованная в форме бэкендов для xdo, xi2 и Clutter;
  • xrdesktop - библиотека для управления окнами в 3D-окружении, набор сопутствующих виджетов и бэкенды для отрисовки сцены;
  • kwin-effect-xrdesktop и kdeplasma-applets-xrdesktop - плагин к KWin для интеграции с KDE и Plasma-апплет для перевода KWin в режим вывода на 3D-шлем;
  • gnome-shell patchset и gnome-shell-extension-xrdesktop - набор патчей к GNOME Shell для интеграции поддержки xrdesktop и дополнение для переключения вывода на 3D-шлем в GNOME Shell.

Проектом поддерживается несколько методов организации взаимодействия с рабочим столом и окнами в виртуальном окружении, которые могут применяться для захвата окон, масштабирования, перемещения, вращения, наложения на сферу, закрепления и скрытия окон, использования управляющего меню и одновременного управления двумя руками с использованием нескольких контроллеров.

















  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Collabora представила окружение для запуска Android-приложений в Linux
  3. OpenNews: Компания Collabora представила новый видеодрайваер для GPU Mali Midgard и Bifrost
  4. OpenNews: Google в Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux
  5. OpenNews: Компания Collabora развивает Zink, реализацию OpenGL поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: collabora, vr, gnome, kde
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 19:20, 31/07/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Тошнить же начнёт
     
     
  • 2.2, Анонимушка (?), 19:24, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME и KDE на 360 градусов
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 19:33, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    360 в трёх измерениях, так что поболе. Вниз-вверх же ещё.
     

  • 1.3, Vassa2633 (?), 19:29, 31/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Порнушку смотреть )))
     
  • 1.5, IdeaFix (ok), 19:35, 31/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Все эти скриншоты напоминают мне "иллюстрации анимационных картинок" и "иллюстрации интернета" в компьютерных книгах начала нулевых.... вроде и картинка, а вроде и не пришей кобыле хвост.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:40, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Положить обычные гуи на шар" - немного недотягивает до подобных юесполезных футуристических триде интерфейсов. И это, конечно, хорошо
     

  • 1.6, имя (?), 19:37, 31/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    http://insitu.lri.fr/metisse/ возвращается!
     
  • 1.8, timur.davletshin (ok), 19:51, 31/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Project Looking Glass больше 10 лет назад был уже и выглядел даже круче.
     
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