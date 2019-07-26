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Доступен Mozilla WebThings Gateway 0.9, шлюз для умного дома и IoT-устройств

26.07.2019 12:43

Компания Mozilla опубликовала новый выпуск продукта WebThings Gateway 0.9, а также обновление библиотек WebThings Framework 0.12, образующих платформу WebThings, предоставляющую компоненты для обеспечения доступа к различным категориям потребительских устройств и использования универсального Web Things API для организации взаимодействия с ними. Наработки проекта распространяются под лицензией MPL 2.0.

Новый выпуск WebThings Gateway примечателен развитием пакетов на основе OpenWrt, которые позволяют использовать беспроводные маршрутизаторы не только для обеспечения сетевого доступа, но и в качестве узлов управления умным домом. В том числе подготовлен собственный дистрибутив на базе OpenWrt с интегрированной поддержкой Things Gateway, предоставляющий унифицированный интерфейс для настройки умного дома и беспроводной точки доступа. Сборки дистрибутива сформированы для открытого маршрутизатора Turris Omnia.

Прошивка на базе OpenWrt предоставляет интерфейс начальной настройки, позволяющий настроить устройство для работы в качестве беспроводной точки доступа или в качестве клиента для подключения к существующей беспроводной сети. Функциональность сборки пока ограничена и она по-прежнему позиционируется как экспериментальная, не способная в полной мере заменить существующие беспроводные маршрутизаторы.

Вторым важным новшеством является реализация поддержки платы Raspberry Pi 4, для которой, как и для других плат Raspberry Pi, подготовлены отдельные сборки на основе дистрибутива Raspbian.

Из функциональных улучшений отмечается реализация нового типа дополнений (Notifier), позволяющих расширить ранее доступную систему отправки сообщений через Push-уведомления в браузере. Notifier позволяет создавать обработчики и задавать правила отправки сообщений через различные каналы связи, например для отправки SMS или Email при срабатывании датчиков движения в доме. Возможно задание приоритета отправляемых уведомлений.

Напомним, что WebThings Gateway представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств, скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений. Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO. Прошивки с шлюзом подготовлены для различных моделей Raspberry Pi, также доступны пакеты для OpenWrt и Debian.

Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс. Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API.

Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Для установки WebThings Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local", настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран.

Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения, удалённый мониторинг за состоянием дома и видеонаблюдение. Кроме web-интерфейса и API в шлюзе также реализована экспериментальная поддержка голосового управления, позволяющая распознавать и выполнять голосовые команды (например, "включи свет на кухне").

WebThings Framework предоставляет набор заменяемых компонентов для создания IoT-устройств, которые могут напрямую взаимодействовать c использованием Web Things API. Подобные устройства могут автоматически определяться шлюзами на базе WebThings Gateway или клиентским ПО (используется mDNS) для последующего мониторинга и управления через Web. Реализации серверов для Web Things API подготовлены в форме библиотек на Python, Java, Rust, Arduino и MicroPython.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2019...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla представила платформу WebThings
  3. OpenNews: Выпуск ОС для интернета вещей Android Things 1.0
  4. OpenNews: Новый открытый маршрутизатор Turris Omnia
  5. OpenNews: Выпуск Mozilla Things Gateway 0.6, шлюза для умного дома и IoT-устройств
  6. OpenNews: Выпуск Mozilla Things Gateway 0.7, шлюза для умного дома и IoT-устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webthings, mozilla, iot
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:02, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >которые позволяют использовать беспроводные маршрутизаторы не только для обеспечения сетевого доступа, но и в качестве узлов управления умным домом.

    Отличная идея. Взломают маршрутизатор - взломают "умный" дом.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:37, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они "позволяют" использовать, а не "обязывают"
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:48, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея была бы приемлемой, если бы дёргать за Web Things API предлагалось внутри тоннеля VPN, а не через открытый в мировую сеть порт TCP на роутере.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:55, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кто оплатить такое количество туннелей?
     

  • 1.2, Аноним (1), 13:04, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс

    Должен быть не шлюз, транслирующий команды каждого устройства в его проприетарный протокол, а стандартизированный протокол в каждом устройстве.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:16, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в идеале то да, но до этого рынку еще лет 5 расти имхо
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:21, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все замечательно, что они делают такое, что бы там не говорили про IoT. Только ведь с таким мозилла не у кого не ассоцируется, и про эту штуку вообще мало кто узнает. Надо продвигать. И что-то мне подсказывает, что через пару-тройку лет они просто свернут его как неуспешный. Как было с FirefoxOS. И вот это беда их, что мозилы, что кэноникла. Бросают начинания на полпути. Проблема централизованного управления. Вместо того чтобы оставить проект ждать своего часа и медленно доводиться до ума, они говорят: "Все, мы прекращаем и больше этого не будет. Приказано закопать".

    Кстати, про Canonical. Ребята, похоже, пришли к успеху. https://ubuntu.com/blog/bt-turns-to-canonical-ubuntu-to-enable-next-generation

     
  • 1.7, Аноним (10), 13:53, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозилла за все берется смело ...
     
  • 1.8, ryoken (ok), 13:53, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь, вкратце, расскажите, что это такое, этот IoT и с чем его едят? + ссылок бы. Почему меня терзает ощущение, что это какая-то (вне)очередная тюрьма и слежка за пользователем.?

    Кстати, всех (причастных) с днём СА!!!

     
     
  • 2.11, жека воробьев (?), 14:01, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.google.com/search?q=%D1%87%D1%82%D0%
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:55, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где же поддержка таких злоебучих протоколов как ready for sky (r4s)?
     
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