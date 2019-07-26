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Обновление Exim 4.92.1 с устранением уязвимости

26.07.2019 06:19

Опубликован внеплановый выпуск почтового сервера Exim 4.92.1 в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2019-13917), позволяющая организовать удалённое выполнение кода с правами root при наличии в конфигурации определённых специфичных настроек.

Уязвимость проявляется начиная с выпуска 4.85 при использовании в настройках оператора "${sort }", в случае если используемые в списке "sort" элементы могут быть переданы атакующим (например, через переменные $local_part и $domain). По умолчанию данный оператор не применяется в конфигурации, предлагаемой в базовой поставке Exim и в пакете для Debian и Ubuntu (вероятно и в других дистрибутивах). Для проверки своей системы на наличие уязвимости можно выполнить команду "exim -bP config | grep sort".

Обновления пакетов с устранением уязвимости уже выпущены для Debian и Ubuntu. Обновления пока не подготовлены для SUSE, Fedora, FreeBSD и Arch Linux. RHEL и CentOS проблеме не подвержены, так как Exim не входит в их штатный репозиторий пакетов (при необходимости ставится из репозитория epel).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Предупреждение о критической уязвимости в Exim
  3. OpenNews: Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root
  5. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.92
  6. OpenNews: Опубликован метод эксплуатации уязвимости в коде разбора блоков BASE64 в Exim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: exim, mail
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, 354256522452 (?), 07:07, 26/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    в EPEL апдейт появится через пару месяцев, как раз всякие ISPmanager с cPanel поломают (ведь панелеписатели не осилили postfix), а панели эти заточены под центось
     
     
  • 2, 354256522452 (?), 07:12, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Равно как vsftpd тоже не осилили, а proftpd ой как дыряв

    Ждем массовых взломов и вайпа серверов ведь уязвимости не патчат годами в мегастабильных ОСях

     
     
  • 3, аннон (?), 07:29, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждем массовых взломов
    > > при наличии в конфигурации определённых специфичных настроек

    И то верно. Ведь любой человек с улицы может править конфиги эксима.

     
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