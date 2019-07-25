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Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.3

25.07.2019 05:23

Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 3.3, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии:

  • Запуск приложения в режиме эмуляции теперь автоматически приводит к запуску эмулятора, если он находится к неактивном сосотоянии;
  • Для web-приложений добавлен элемент launch_screen;
  • Решены проблемы с излишним выводом запросов пароля автора и поставщика при запуске проекта с сертификатом платформы;
  • В разделе Device Manager налажено отображение лога устройств.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 3.2
  4. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Кецаль (?), 06:08, 25/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ведрокапец
     
  • 2, Аноним (2), 07:25, 25/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    это конечно круто - а смартфоны с tizen существуют?
    каков процент пользователей?
     
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