Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 3.3, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность. В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров. В новой версии: Запуск приложения в режиме эмуляции теперь автоматически приводит к запуску эмулятора, если он находится к неактивном сосотоянии;

Для web-приложений добавлен элемент launch_screen;

Решены проблемы с излишним выводом запросов пароля автора и поставщика при запуске проекта с сертификатом платформы;

В разделе Device Manager налажено отображение лога устройств.



