Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.1

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 11.1. Это третий релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle и первый выпуск после перевода проекта из инкубатора в разряд первичных проектов Apache. Выпуск содержит поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, JavaScript и Groovy. Перенос поддержки C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы ожидается в одном из следующих выпусков. Основные новшества NetBeans 11.1: Добавлена поддержка Java EE 8 с возможностью сборки web-приложений при помощи Maven или Gradle. Созданные в NetBeans приложения Java EE 8 можно развёртывать в контейнере Java EE 8 при помощи нового шаблона "webapp-javaee8" в Maven, созданного для использования с NetBeans. Реализована встроенная интеграция с сервером приложений Payara (ответвление от GlassFish). Добавлена поддержка GlassFish 5.0.1;

Добавлена поддержка новых возможностей языка Java. Добавлены профили миграции для JDK 10 и 12. Налажено автоматическая генерация имён для модулей Jigsaw. В редактор кода для Java добавлена поддержка JEP-325 (новая форма выражений "switch"), JEP-330 (поставка программ в форме одного файла с исходным кодом) и вывода подсказок об именах inline-параметров;

Добавлены примеры для Gluon OpenJFX;

Улучшена поддержка систем сборки Maven и Gradle. Для Maven налажена интеграция с библиотекой JaCoCo и обеспечена возможность передачи аргументов компилятора Java из Maven в редактор кода Java. Для Gradle добавлена начальная поддержка модульных java-проектов и поддержка JavaEE, реализован мастер Java Frontend Application, обеспечена поддержка отладки web-проектов, по умолчанию включен показ вывода в процессе сборки, улучшен Gradle HTML UI;

Добавлена возможность использования Graal.js, реализации языка JavaScript на базе GraalVM;

Реализовано разделение кэшей с кодом Truffle между разными отладочными сеансами;

Добавлена поддержка подсветки синтаксиса для кода на языке Kotlin;

Реализована возможность автодополнения кода шаблонов на языке Jade;

Добавлена поддержка PHP 7.4 и обновлены примеры для языка PHP;

Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Для HiDPI адаптированы отображаемая при запуске заставка, разделители вкладок и пиктограммы;

Осуществлён переход на новый цикл разработки, подразумевающий ежеквартальное формирование новых выпусков.



