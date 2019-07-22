Выпуск web-браузера NetSurf 3.9

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|1.3, Аноним (3), 17:55, 22/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При попытке конпилять выдаёт:
> fatal error: filter-lexer.h
Какой это пакет в бубунте?
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|2.4, Аноним (3), 17:56, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот полная ошибка:
> src/filter-parser.y:15:26: fatal error: filter-lexer.h: Нет такого файла или каталога
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|3.5, Аноним (5), 17:59, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотрите, надо так:
apt-file search filter-lexer.h
Только вот результата-то нет...
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|4.10, Аноним (6), 18:10, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В source-based или гибридных дистрибутивах данная задача (собрать пакет) решается легко и непринужденно, там и все инструменты уже готовы. А анониму выше придется потрахаться ;)
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|2.7, Аноним (7), 18:00, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Искать файлы в пакетах на дебианоподобных дистрах можно утилитой apt-file.
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|2.13, пох. (?), 18:21, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по названию - никакой, это что-то автогенерящееся, что у тебя почему-то забыло сгенериться. Но с такими умениями лучше тебе ничего не конпелять, а ждать ебилдов.
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|1.9, Аноним (9), 18:06, 22/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> на системах с несколькими десятками мегабайт ОЗУ
Браузер-то может и способен, но вот многие современные сайты — это сложные раздутые программы с кучей зависимостей, которые сами по себе требуют кучу памяти независимо от браузера. Если сайт желает разместить в памяти гигабайт JS-объектов, а без JS вообще не работает, никакой браузер его не исправит.
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|2.11, Аноним (11), 18:16, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут все просто: поддержка JS по умолчанию отключена, а если включить, то будет ограниченная.
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|2.12, Аноним (6), 18:18, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо, Кэп!
На «многих современных сайтах» JS у меня как раз жостко порезан, чтобы они даже не пытались «разместить в памяти гигабайт JS-объектов», и я ничуть не страдаю от этого ;)
Ну а уж коли совсем никак, то просто в мусор такой сайт - инет большой.
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|3.18, Аноним84701 (ok), 18:33, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Спасибо, Кэп!
> На «многих современных сайтах» JS у меня как раз жостко порезан, чтобы
> они даже не пытались «разместить в памяти гигабайт JS-объектов», и я
> ничуть не страдаю от этого ;)
Только вот оптимизацию для таких вот "тяжелых" сайтоприложений в оставшихся 2½ браузерных движках не порежешь никак, там все переписывать придется.
Поэтому и без JS, на простом тексте, память жрется сотнями МБ – очень хорошо заметно при открытии объемных html-доков или книг.
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|2.16, Аноним (16), 18:28, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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JS? Пфф. Парачка "правильно" сформированных CSS и дерьмово свёрстаный HTML и браузер уже захлёбывается.
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|2.19, user90 (?), 18:35, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они просто не спешат ;) И плевать хотели на "современных уеб-разработчиков" и их высеры.
Вот когда ты не можешь себе такого позволить, то это действительно печально.
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|3.21, IRASoldier_registered (ok), 19:05, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они просто не спешат ;) И плевать хотели на "современных уеб-разработчиков" и их высеры.
"Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: 'Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь'."
(с)
"Жители деревни Виллариба (...)" (с)
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|3.23, НяшМяш (ok), 19:27, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было бы им плевать - не писали бы браузер с javascript и html5, а пользовались бы каким-нибудь lynx и не парились. Раз уж начали внедрять - так пусть доделывают.
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|2.20, Аноним (5), 19:00, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XHTML бы. Этот вариант HTML'я, как раз, который был прописан, структурирован и "жёсток". Он бы по рукам стучал верстальшикам-фронтендерам хорошо. Но это не для массового бизнеса.
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|3.22, IRASoldier_registered (ok), 19:07, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> XHTML бы. Этот вариант HTML'я, как раз, который был прописан, структурирован и
> "жёсток". Он бы по рукам стучал верстальшикам-фронтендерам хорошо.
Расскажите же, в чём "аморфен" и "мягок" HTML5 и какие ужасы случаются с ним на фронтэнде в противовес тому, от чего чудесно были застрахованы применяющие XHTML? Неужто вёрстка едет? Или кроссбраузерности не завезли?! И пруфов, пруфов.
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|4.25, Аноним (25), 19:53, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, разве что с точки зрения потокового скрапинга неудобен. HTML позволяет ломать вложенность тегов, но хитрожопые браузерные движки такое обрабатывают, а вот стандартным SAX-парсером не разобрать DOM быстренько, так как HTML, в отличие от XHTML, строгим подмножеством XML не является :(
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