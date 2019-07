Выпуск web-браузера NetSurf 3.9

2.19 , user90 ( ? ), 18:35, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они просто не спешат ;) И плевать хотели на "современных уеб-разработчиков" и их высеры.

Вот когда ты не можешь себе такого позволить, то это действительно печально.

3.21 , IRASoldier_registered ( ok ), 19:05, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они просто не спешат ;) И плевать хотели на "современных уеб-разработчиков" и их высеры. "Пробившись попусту час целой,

Пошла и говорит с досадою: 'Ну, что ж!

На взгляд-то он хорош,

Да зелен - ягодки нет зрелой:

Тотчас оскомину набьешь'."

(с) "Жители деревни Виллариба (...)" (с)

3.23 , НяшМяш ( ok ), 19:27, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Было бы им плевать - не писали бы браузер с javascript и html5, а пользовались бы каким-нибудь lynx и не парились. Раз уж начали внедрять - так пусть доделывают.

2.20 , Аноним ( 5 ), 19:00, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – XHTML бы. Этот вариант HTML'я, как раз, который был прописан, структурирован и "жёсток". Он бы по рукам стучал верстальшикам-фронтендерам хорошо. Но это не для массового бизнеса.

3.22 , IRASoldier_registered ( ok ), 19:07, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > XHTML бы. Этот вариант HTML'я, как раз, который был прописан, структурирован и

> "жёсток". Он бы по рукам стучал верстальшикам-фронтендерам хорошо. Расскажите же, в чём "аморфен" и "мягок" HTML5 и какие ужасы случаются с ним на фронтэнде в противовес тому, от чего чудесно были застрахованы применяющие XHTML? Неужто вёрстка едет? Или кроссбраузерности не завезли?! И пруфов, пруфов.

4.25 , Аноним ( 25 ), 19:53, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, разве что с точки зрения потокового скрапинга неудобен. HTML позволяет ломать вложенность тегов, но хитрожопые браузерные движки такое обрабатывают, а вот стандартным SAX-парсером не разобрать DOM быстренько, так как HTML, в отличие от XHTML, строгим подмножеством XML не является :(