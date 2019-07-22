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Выпуск web-браузера NetSurf 3.9

22.07.2019 17:30

Состоялся выпуск минималистичного многоплатформенного web-браузера NetSurf 3.9, способного работать на системах с несколькими десятками мегабайт ОЗУ. Выпуск подготовлен для Linux, Windows, Haiku, AmigaOS, RISC OS и различных Unix-подобных систем. Код браузера написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Новый выпуск примечателен поддержкой CSS Media Queries, улучшением обработки JavaScript и исправлением накопившихся ошибок.

Браузером поддерживаются вкладки, закладки, отображение эскизов страниц, автодополнение URL в адресной строке, масштабирование страниц, HTTPS, SVG, интерфейс для управления Cookie, режим сохранения страниц с изображениями, стандарты HTML 4.01, CSS 2.1 и частично HTML5. Предоставляется ограниченная поддержка JavaScript, которая по умолчанию отключена. Страницы отображаются при помощи собственного браузерного движка, основу которого составляют библиотеки Hubbub, LibCSS и LibDOM. Для обработки JavaScript применяется движок Duktape.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.netsurf-browser.org...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера links 2.18
  3. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
  4. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
  5. OpenNews: В рамках проекта Browsh развивается консольный браузер на базе Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netsurf
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  • 1.1, powershell (ok), 17:38, 22/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Выгледит как IE6
     
     
  • 2.14, пох. (?), 18:22, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если б еще и работал как ie6 :-(
     

  • 1.2, Агл (?), 17:44, 22/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    текст на русском в нем очень печально выглядит.

     
  • 1.3, Аноним (3), 17:55, 22/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При попытке конпилять выдаёт:
    > fatal error: filter-lexer.h

    Какой это пакет в бубунте?

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 17:56, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот полная ошибка:
    > src/filter-parser.y:15:26: fatal error: filter-lexer.h: Нет такого файла или каталога
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 17:59, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрите, надо так:
    apt-file search filter-lexer.h

    Только вот результата-то нет...

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 18:25, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это файл из комплекта НетСурфа, его не надо ставить.
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:59, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конпелять на бубунте? Месье знает толк..
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:06, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чём проблема?
     
     
  • 4.10, Аноним (6), 18:10, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В source-based или гибридных дистрибутивах данная задача (собрать пакет) решается легко и непринужденно, там и все инструменты уже готовы. А анониму выше придется потрахаться ;)
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:00, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Искать файлы в пакетах на дебианоподобных дистрах можно утилитой apt-file.
     
  • 2.13, пох. (?), 18:21, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по названию - никакой, это что-то автогенерящееся, что у тебя почему-то забыло сгенериться. Но с такими умениями лучше тебе ничего не конпелять, а ждать ебилдов.

     

  • 1.9, Аноним (9), 18:06, 22/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > на системах с несколькими десятками мегабайт ОЗУ

    Браузер-то может и способен, но вот многие современные сайты — это сложные раздутые программы с кучей зависимостей, которые сами по себе требуют кучу памяти независимо от браузера. Если сайт желает разместить в памяти гигабайт JS-объектов, а без JS вообще не работает, никакой браузер его не исправит.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:16, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут все просто: поддержка JS по умолчанию отключена, а если включить, то будет ограниченная.
     
  • 2.12, Аноним (6), 18:18, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо, Кэп!
    На «многих современных сайтах» JS у меня как раз жостко порезан, чтобы они даже не пытались «разместить в памяти гигабайт JS-объектов», и я ничуть не страдаю от этого ;)
    Ну а уж коли совсем никак, то просто в мусор такой сайт - инет большой.
     
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 18:33, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спасибо, Кэп!
    > На «многих современных сайтах» JS у меня как раз жостко порезан, чтобы
    > они даже не пытались «разместить в памяти гигабайт JS-объектов», и я
    > ничуть не страдаю от этого ;)

    Только вот оптимизацию для таких вот "тяжелых" сайтоприложений в оставшихся 2½ браузерных движках не порежешь никак, там все переписывать придется.
    Поэтому и без JS, на простом тексте, память жрется сотнями МБ – очень хорошо заметно при открытии объемных html-доков или книг.


     
  • 2.16, Аноним (16), 18:28, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS? Пфф. Парачка "правильно" сформированных CSS и дерьмово свёрстаный HTML и браузер уже захлёбывается.
     

  • 1.17, IRASoldier_registered (ok), 18:29, 22/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >стандарты HTML 4.01, CSS 2.1 и частично HTML5

    Разработчики живут в смещенном примерно на 6 лет временном потоке.

     
     
  • 2.19, user90 (?), 18:35, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто не спешат ;) И плевать хотели на "современных уеб-разработчиков" и их высеры.
    Вот когда ты не можешь себе такого позволить, то это действительно печально.
     
     
  • 3.21, IRASoldier_registered (ok), 19:05, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они просто не спешат ;) И плевать хотели на "современных уеб-разработчиков" и их высеры.

    "Пробившись попусту час целой,
    Пошла и говорит с досадою: 'Ну, что ж!
    На взгляд-то он хорош,
    Да зелен - ягодки нет зрелой:
    Тотчас оскомину набьешь'."
    (с)

    "Жители деревни Виллариба (...)" (с)

     
  • 3.23, НяшМяш (ok), 19:27, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы им плевать - не писали бы браузер с javascript и html5, а пользовались бы каким-нибудь lynx и не парились. Раз уж начали внедрять - так пусть доделывают.
     
  • 2.20, Аноним (5), 19:00, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XHTML бы. Этот вариант HTML'я, как раз, который был прописан, структурирован и "жёсток". Он бы по рукам стучал верстальшикам-фронтендерам хорошо. Но это не для массового бизнеса.
     
     
  • 3.22, IRASoldier_registered (ok), 19:07, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XHTML бы. Этот вариант HTML'я, как раз, который был прописан, структурирован и
    > "жёсток". Он бы по рукам стучал верстальшикам-фронтендерам хорошо.

    Расскажите же, в чём "аморфен" и "мягок" HTML5 и какие ужасы случаются с ним на фронтэнде в противовес тому, от чего чудесно были застрахованы применяющие XHTML? Неужто вёрстка едет? Или кроссбраузерности не завезли?! И пруфов, пруфов.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 19:53, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, разве что с точки зрения потокового скрапинга неудобен. HTML позволяет ломать вложенность тегов, но хитрожопые браузерные движки такое обрабатывают, а вот стандартным SAX-парсером не разобрать DOM быстренько, так как HTML, в отличие от XHTML, строгим подмножеством XML не является :(
     

  • 1.24, SomeBody (??), 19:44, 22/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пусть сразу завозят поддержку WebAssembly. JS - прошлый век!Ё
     
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