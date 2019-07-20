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Выпуск дистрибутива Slackel 7.2

20.07.2019 13:58

Представлен выпуск дистрибутива Slackel 7.2, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 1.5 Гб (32 и 64 бит). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Основные новшества:

  • Добавлен графический интерфейс instonusb для установки Live-образов Slackel и Salix на USB-накопитель, в том числе с возможностью создания шифрованного файла с изменённым в процессе работы состоянием;
  • Добавлена графическая утилита multibootusb для создания Live USB редакций Slackel и Salix, позволяющих на этапе загрузки выбрать один из нескольких доступных live-образов;
  • Представлен инсталлятор Slackel Live Installer (sli), представляющий интерфейс для установки дистрибутива в графическом режиме и задания базовых настроек, таких как язык, раскладка клавиатуры, часовой пояс и NTP-сервер для синхронизации времени.
  • Добавлена возможность сохранения изменяемых и добавляемых в процессе сеанса данных в зашифрованном файле или шифрования раздела /home. Режимы шифрования включаются через передачу опций changes=persistent и home=persistent
  • Добавлен новый параметр 'medialabel="USB_LABEL_NAME"', позволяющий указать метку загрузочного образа при загрузке с Live USB нескольких ОС;
  • В Live-окружении добавлена полная поддержка мультимедиа без отдельной установки кодеков.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackel.gr/forum/vi...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.1
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
  4. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  5. OpenNews: В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: slackel, slackware
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:05, 20/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Привет из 2007 года
     
  • 2, Аноним (2), 14:11, 20/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Slackel - это типа Slackware Enterprise Linux?
     
  • 3, Аноним (3), 14:34, 20/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Даже распоследний первоклассник знает, что в тетради нужно писать не непосредственно с края листа, а соблюдая поля. Неужели у разрабов нет хоть какой-то частички чувства прекрасного, что они разбросали контролы там-сям без всякой системности? Вообще все контролы расположены уникальным образом, имеют уникальные размеры и не считаются с существованием друг друга. Одни кнопки расположены впритык к краю окна, другие нет. Даже в опеннете область написания комментариев располагает поля и надписи "Имя:" и "E-Mail:" в табличном виде, а поля ввода имеют одинаковую предсказуемую ширину. Ну а в сабжевом поделии наблюдаем беспорядочный рандом в его чистейшем виде.
     
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