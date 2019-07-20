Представлен выпуск дистрибутива Slackel 7.2, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 1.5 Гб (32 и 64 бит). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ. Основные новшества: Добавлен графический интерфейс instonusb для установки Live-образов Slackel и Salix на USB-накопитель, в том числе с возможностью создания шифрованного файла с изменённым в процессе работы состоянием;

Добавлена графическая утилита multibootusb для создания Live USB редакций Slackel и Salix, позволяющих на этапе загрузки выбрать один из нескольких доступных live-образов;

Представлен инсталлятор Slackel Live Installer (sli), представляющий интерфейс для установки дистрибутива в графическом режиме и задания базовых настроек, таких как язык, раскладка клавиатуры, часовой пояс и NTP-сервер для синхронизации времени.

Добавлена возможность сохранения изменяемых и добавляемых в процессе сеанса данных в зашифрованном файле или шифрования раздела /home. Режимы шифрования включаются через передачу опций changes=persistent и home=persistent

Добавлен новый параметр 'medialabel="USB_LABEL_NAME"', позволяющий указать метку загрузочного образа при загрузке с Live USB нескольких ОС;

В Live-окружении добавлена полная поддержка мультимедиа без отдельной установки кодеков.



