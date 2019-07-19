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Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Chrome OS и Google Play

19.07.2019 07:52

Компания Google объявила об увеличении сумм, начисляемых в рамках программы выплаты вознаграждений за выявлении уязвимостей в браузере Chrome и лежащих в его основе компонентов.

Максимальный размер выплаты за создание эксплоита для выхода из sandbox-окружения увеличено с 15 до 30 тысяч долларов, за метод обхода разграничения доступа в JavaScript (XSS) c 7.5 до 20 тысяч долларов, за организацию удалённого выполнения кода на уровне системы отрисовки с 7.5 до 10 тысяч долларов, за выявление утечек информации - с 4 до 5-20 тысяч долларов. Введены выплаты за методы спуфинга в интерфейсе пользователя ($7500), повышения привилегий в web-платформе ($5000) и обхода защиты от эксплуатации уязвимостей ($5000). В два раза увеличены выплаты за подготовку качественного и базового описания (тест для проявления проблемы и версия chrome) уязвимости без демонстрации эксплоита.

Кроме того, исследователям предоставлена возможность поэтапной публикации заявки - вначале можно сообщить о самом факте уязвимости, а позднее предоставить эксплоит для получении более высокого вознаграждения. Также до 1000 долларов увеличена бонусная выплата за выявления уязвимости при помощи Chrome Fuzzer.

Для Chrome OS сумма за эксплоит для полной компрометации Chromebook или Chromebox из режима гостевого доступа увеличена до 150 тысяч долларов. Добавлены новые выплаты за уязвимости в прошивке и системе блокировки экрана.

В программе выплаты вознаграждений за уязвимости в приложениях из Google Play стоимость информации об удалённо эксплуатируемой уязвимости увеличена с 5 до 20 тысяч долларов, утечке данных и доступе к защищённым компонентам с 1000 до 3000 долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Компания Google начала выплату вознаграждений за выявление уязвимостей в Android
  3. OpenNews: Соревнование по взлому Chrome OS теперь будет продолжаться непрерывно
  4. OpenNews: Итоги инициативы Google по повышению безопасности популярного свободного ПО
  5. OpenNews: Компания Google увеличила размер вознаграждения за усиление безопасности свободного ПО
  6. OpenNews: Компания Google расширила действие инициативы по повышению безопасности свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Tita_M (ok), 09:48, 19/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    А андроид?
     
     
  • 2, донни (?), 09:53, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них денег не хватит
     
  • 3, анононимныйаноним (?), 09:53, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесполезно затыкать дырки в решете
     
  • 4, Аноним (4), 09:56, 19/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в ведре виноват часто не гугл, а Qualcom. Broadcom что-то намного реже вижу в release notes.
     
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