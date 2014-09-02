Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.14.0

Компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.14.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий. Основные новшества: Добавлена поддержка масок номеров портов в кэше хостов и возможность переопределения привязки идентификаторов приложений к сетевым портам;

Добавлены новые шаблоны клиентского ПО для вывода запроса на подтверждение;

Добавлена поддержка определения Microsoft Outlook для macOS;

Добавлено новое предупреждение препроцессора, выводимое в случае отсутствия корректного окончания заголовка;

Улучшено определение идентификаторов приложений в трафике, проходящем через прокси.



