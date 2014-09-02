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Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.14.0

19.07.2019 03:41

Компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.14.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка масок номеров портов в кэше хостов и возможность переопределения привязки идентификаторов приложений к сетевым портам;
  • Добавлены новые шаблоны клиентского ПО для вывода запроса на подтверждение;
  • Добавлена поддержка определения Microsoft Outlook для macOS;
  • Добавлено новое предупреждение препроцессора, выводимое в случае отсутствия корректного окончания заголовка;
  • Улучшено определение идентификаторов приложений в трафике, проходящем через прокси.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.snort.org/2019/07...)
  2. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.13.0
  3. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.12.0
  4. OpenNews: Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирования
  5. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.11.0
  6. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snort
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