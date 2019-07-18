Релиз Oracle Linux 8

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8. Сборка поставляется по умолчанию на основе штатного пакета с ядром из Red Hat Enterprise Linux (на базе ядра 4.18). Собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel для Oracle Linux 8 пока находится на стадии разработки.

По функциональности бета-выпуски Oracle Linux 8 и RHEL 8 полностью идентичны. С новшествами, такими как замена iptables на nftables, модульный репозиторий AppStream и переход на пакетный менеджер DNF вместо YUM, можно познакомиться в обзоре RHEL 8.

Для загрузки подготовлен установочный iso-образ, размером 6.6 Гб, подготовленный для архитектуры x86_64. Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Также для загрузки доступны отдельно поддерживаемые модули Application Stream.



