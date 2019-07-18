Релиз Oracle Linux 8

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|1.4, Аноним (4), 21:32, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На десктопе юзабельно? Ну там если репы подключить, и все такое...
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|2.5, Аноним (5), 21:42, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он скучный. Ставь Ubuntu, хоть 2 раза в год будешь обновлять. И хоть иногда проблемы возникают. А эти RHEL-based не ломаются вообще, уныло.
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|3.7, zzz (??), 22:28, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Как на моей десяточке. Прям хоть арч ставь - хочется драйву и регулярных косяков невовремя, когда хочешь просто повтыкать ютубчик, а вместо этого пол-дня разбираешься в причинах поломки половины системы. Вот это живут люди, дышат полной грудью, не то, что я.
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|1.6, Аноним (6), 22:07, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для загрузки подготовлен установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64).
1.
V982803-01.iso ￼ Oracle Linux Release 8 Update 0 for x86 (64 bit), 6.6 ГБ
V982804-01.iso ￼ Oracle Linux Release 8 Update 0 Boot ISO image for x86 (64 bit), 532.0 МБ
V982808-01.iso ￼ Oracle Linux Release 8 Update 0 source DVD, 9.8 ГБ
ни как не 4,7
2.
кроме x86 (64 bit) для выгрузки на данный момент ничего другого не доступно, или я не нашел ;)
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|3.11, Аноним (6), 23:29, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Developer Preview (Beta)
"Не готово, что ж такого? Стрижка только начата!" (с)
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