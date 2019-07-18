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Релиз Oracle Linux 8

18.07.2019 19:14

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8. Сборка поставляется по умолчанию на основе штатного пакета с ядром из Red Hat Enterprise Linux (на базе ядра 4.18). Собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel для Oracle Linux 8 пока находится на стадии разработки.

По функциональности бета-выпуски Oracle Linux 8 и RHEL 8 полностью идентичны. С новшествами, такими как замена iptables на nftables, модульный репозиторий AppStream и переход на пакетный менеджер DNF вместо YUM, можно познакомиться в обзоре RHEL 8.

Для загрузки подготовлен установочный iso-образ, размером 6.6 Гб, подготовленный для архитектуры x86_64. Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Также для загрузки доступны отдельно поддерживаемые модули Application Stream.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.6
  3. OpenNews: Компания Oracle представила обновление DTrace для Linux
  4. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U2
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск Oracle Linux 7 для ARM
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:18, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну вот, а вы боялись, что бесплатный RHEL 8 не выйдет
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:21, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Centos 8 нужен?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:48, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет.
     

  • 1.3, anonymous (??), 21:21, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://wiki.centos.org/About/Building_8
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:32, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На десктопе юзабельно? Ну там если репы подключить, и все такое...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:42, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он скучный. Ставь Ubuntu, хоть 2 раза в год будешь обновлять. И хоть иногда проблемы возникают. А эти RHEL-based не ломаются вообще, уныло.
     
     
  • 3.7, zzz (??), 22:28, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как на моей десяточке. Прям хоть арч ставь - хочется драйву и регулярных косяков невовремя, когда хочешь просто повтыкать ютубчик, а вместо этого пол-дня разбираешься в причинах поломки половины системы. Вот это живут люди, дышат полной грудью, не то, что я.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:59, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без кед - не очень. Хотя, IceWM можно поставить.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:07, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для загрузки подготовлен установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64).

    1.
    V982803-01.iso ￼ Oracle Linux Release 8 Update 0 for x86 (64 bit), 6.6 ГБ
    V982804-01.iso ￼ Oracle Linux Release 8 Update 0 Boot ISO image for x86 (64 bit), 532.0 МБ
    V982808-01.iso ￼ Oracle Linux Release 8 Update 0 source DVD, 9.8 ГБ

    ни как не 4,7

    2.
    кроме x86 (64 bit) для выгрузки на данный момент ничего другого не доступно, или я не нашел ;)

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:36, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Developer Preview ISO from Oracle Linux on Oracle Technology Network for aarch64 architecture

    https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/linux/downloads/linux-beta-4

     
     
  • 3.11, Аноним (6), 23:29, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Developer Preview (Beta)
    "Не готово, что ж такого? Стрижка только начата!" (с)
     

  • 1.10, BlackRot (?), 23:05, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    CentOS чего же ты ждешь?
     
  • 1.14, mikhailnov (ok), 01:52, 19/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитал https://wiki.centos.org/About/Building_8. Возникло подозрение, что Oracle не стал заморачиваться с красивой сборкой с нуля, как CentOS, а просто взял готовые бинарные пакеты RHEL 8 в качестве сборочного окружения и все пересобрал.
     

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