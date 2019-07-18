The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Кеннет Рейц в поисках новых мейнтейнеров для своих репозиториев

18.07.2019 07:16

Кеннет Рейц (Kenneth Reitz) - известный инженер-программист, международный докладчик, сторонник открытого кода, уличный фотограф и продюсер электронной музыки создал тему и предлагает разработчикам свободного ПО взять на себя бремя мейнтейнера одного из своих репозиториев с библиотеками для Python:

Так же и другие малоизвестные проекты доступны для получения мейнтейнерства и права стать "владельцем".

Кеннет заявил "В духе прозрачности я бы хотел (публично) найти новый дом для своих репозиториев. Я хочу иметь возможность вносить в них свой вклад, но больше не считаться "владельцем", "арбитром" или "BDFL" этих репозиториев. Я выберу вас (или вашу организацию) для поддержки проекта, если у вас есть постоянная история участия в разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом, проявление энтузиазма / стремление учиться или заинтересованность в поддержании данного проекта. С некоторыми проектами связаны домены. Они так же включены в перенос."

Кеннет также не исключает возможность продажи своих проектов, так как испытывает проблемы с финансами и сейчас находится в поисках работы. Будут рассматриваться только серьезные предложения, и деньги не будут влиять на решения сопровождающего. Условием также является оставление открытого характера и сохранение влияния сообщества на будущее этих проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/not-kenneth...)
Автор новости: terryfilch
Тип: К сведению
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (1) RSS

 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
MIRhosting
Inferno Solutions
Hosting by Ihor
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру