Кеннет Рейц в поисках новых мейнтейнеров для своих репозиториев

Кеннет Рейц (Kenneth Reitz) - известный инженер-программист, международный докладчик, сторонник открытого кода, уличный фотограф и продюсер электронной музыки создал тему и предлагает разработчикам свободного ПО взять на себя бремя мейнтейнера одного из своих репозиториев с библиотеками для Python:

Так же и другие малоизвестные проекты доступны для получения мейнтейнерства и права стать "владельцем".

Кеннет заявил "В духе прозрачности я бы хотел (публично) найти новый дом для своих репозиториев. Я хочу иметь возможность вносить в них свой вклад, но больше не считаться "владельцем", "арбитром" или "BDFL" этих репозиториев. Я выберу вас (или вашу организацию) для поддержки проекта, если у вас есть постоянная история участия в разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом, проявление энтузиазма / стремление учиться или заинтересованность в поддержании данного проекта. С некоторыми проектами связаны домены. Они так же включены в перенос."

Кеннет также не исключает возможность продажи своих проектов, так как испытывает проблемы с финансами и сейчас находится в поисках работы. Будут рассматриваться только серьезные предложения, и деньги не будут влиять на решения сопровождающего. Условием также является оставление открытого характера и сохранение влияния сообщества на будущее этих проектов.



