Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В июльском обновлении в сумме устранено 319 уязвимостей. В выпусках Java SE 12.0.2, 11.0.4 и 8u221 устранено 10 проблем с безопасностью. 9 уязвимостей могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Наивысший присвоенный уровень опасности - 6.8 (уязвимость в libpng). Проблем с высоким и критическим уровнем опасности, позволяющих неаутентифицированному пользователю по сети скомпрометировать приложения на Java SE, не выявлено. Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: 43 уязвимости в MySQL (максимальный уровень опасности 9.8, свидетельствующий о критической проблеме). Наиболее опасная проблема (CVE-2019-3822) связана с переполнением буфера в коде разбора заголовков NTLM в библиотеке libcurl, что может быть использовано для удалённой атаки на сервер MySQL неаутентифицированным пользователем. Почти все остальные проблемы проявляются только при наличии аутентифицированного доступа к СУБД. Исключение составляет только уязвимость в Shell: Admin / InnoDB Cluster, которой присвоен уровень опасности 7.5. Проблемы будут устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.17, 5.7.27 и 5.6.45.

14 уязвимостей в VirtualBox, из которых 3 имеют высокую степень опасности (CVSS Score 8.2 и 8.8). Уязвимости устранены в обновлениях VirtualBox 6.0.10 и 5.2.32 (в примечании к релизу факт устранения проблем с безопасностью не афиширован). Подробности не сообщаются, но, судя по уровню CVSS, устранены уязвимости, позволяющие из окружения гостевой системы выполнить код на стороне хост-системы;

10 уязвимостей в Solaris (максимальная степень опасности 9.1 - связанная с IPv6 уязвимость в ядре (CVE-2019-5597), допускающая удалённую атаку (подробности не сообщаются). Две уязвимости также имеют критический уровень опасности 8.8 - локально эксплуатируемые проблемы в Common Desktop Environment и клиентских утилитах для LDAP. Из проблем с уровнем опасности выше 7 также можно отметить удалённо эксплуатируемые уязвимости в обработчиках ICMPv6 и NFS в ядре Solaris, и локальные проблемы в файловой системе и Gnuplot.



