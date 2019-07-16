Выпуск VirtualBox 6.0.10

|
|
|
|
|
|3.3, Аноним (1), 00:49, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну,.. проводя манипулятивную и некорректную аналогию с "железом", плата расширения должна подходить к компьютеру, а не наоборот. Так и тут. По логике вещей, сторонняя программа обязана быть совместимой со всеми компонентами операционной системы для которой она предназначена.
|
|
|
|4.5, x3who (?), 01:00, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> По логике вещей, сторонняя программа обязана быть совместимой со всеми компонентами операционной системы для которой она предназначена.
Как, например, какая-нибудь вендовая крутилка для оверклокинга видях от АМД должна быть совместимой с невидией и её дровами, установленными в системе.
|
|
|
|5.6, Аноним (1), 01:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет, конфликт прикладного ПО между собой, это уже совсем другая история... Причём грустная...
|
|5.8, Аноним (1), 01:14, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Добавлю, что на сами нвидиовские дрова всякие разгонялки от AMD, скорее всего, не повлияют, так как вообще будут стучаться в другую дверь.
|
|
|
|6.15, x3who (?), 02:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но ведь в обеих видяхах те же память, шейдеры, вертексы и т.п. и никто не мешает производителям сделать открытые драйвера, привести их к единой спецификации, чтобы программы могли _быть совместимыми со всеми компонентами операционной системы для которой они предназначены_ ;-)
|
|4.9, Ключевский (?), 01:15, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насколько я понимаю она и совместима. Ты сам добровольно в винде включаешь дополнительное ПО ломающее совместимость и потом почему-то докапываешься до VB. Пиши на microsoft.com, а не сюда свои вопросы, ведь проблема в виндовом дополнительном ПО, без него все работает.
|
|
|
|5.11, Аноним (1), 01:23, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ты сам добровольно в винде включаешь дополнительное ПО ломающее совместимость и потом почему-то докапываешься до VB.
Ну, как бы, да. Добровольно. Без насилия со стороны мелкомягких. А вот "Целостность памяти", насколько я слышал, на совместимых системах, будет врубаться сама. А там тоже Hyper-V во всей красе.
>а не сюда свои вопросы
Разве в моём первом комментарии есть знак вопроса?
|
|2.4, x3who (?), 00:56, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Hyper-V имеется в виду? Они же вроде взаимоисключающие друг с другом системы виртуализации.
|
|
|
|3.7, Аноним (1), 01:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Понятно, что проблема не простая. Но тут тот самый случай когда уж очень хочется и рыбку съесть и...
|
|
|
|4.10, Ключевский (?), 01:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблемы просто нет. VB умеет юзать Hyper-V. А ты включаешь этот свой сэндбокс который делает невозможным работу VB, так как блокирует доступ к аппаратной виртуализации. Проблема в тебе и том что ты сам своими руками включил, а не в VB.
|
|
|
|5.12, Аноним (1), 01:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то говорят, что проблема именно в Hyper-V. По крайней мере, именно его отключение возвращает всё на круги своя.
|
|
|
|6.13, Ключевский (?), 01:53, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если у тебя проблема с Hyper-V, то просто в настройках виртуалки переключи на его использование. Ранее ты(или другой анон) плакался про «Песочницу», которая совсем другой сущностью является.
Еще есть проблема с WSL2, который тоже блокирует собой использование аппаратной виртуализации, но так как до релиза еще полгода явно успеют исправить.
|
|
|
|7.14, Аноним (1), 02:08, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в настройках виртуалки переключи на его использование
Пробовал. Не помогло.
>которая совсем другой сущностью является
Так и я о том же. По идее, таких глюков не должно быть в принципе.
По правде говоря, не слежу за творчеством мелкомягких, но подозреваю, что как раз под разрекламированную Windows Sandbox эти отважные ребята внесли какие-то изменения в Hyper-V после чего всё и легло. Так что, по сути, верно. VB не при чём. Но, по факту проблема есть и после включения по умолчанию Memory integrity она может усугубиться.
|
|
|
|8.16, x3who (?), 02:13, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А Я даже и не знал, что там есть какая-то песочница ещё Думал про гипервэ реч... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.17, Аноним (1), 02:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Скажем так, специально предназначенная для этого кнопочка в нём есть Работает л... текст свёрнут, показать
|