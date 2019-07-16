Выпуск VirtualBox 6.0.10

2.2 , Ключевский ( ? ), 00:10, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ее не в винде должны завозить?

3.3 , Аноним ( 1 ), 00:49, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну,.. проводя манипулятивную и некорректную аналогию с "железом", плата расширения должна подходить к компьютеру, а не наоборот. Так и тут. По логике вещей, сторонняя программа обязана быть совместимой со всеми компонентами операционной системы для которой она предназначена.

4.5 , x3who ( ? ), 01:00, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > По логике вещей, сторонняя программа обязана быть совместимой со всеми компонентами операционной системы для которой она предназначена. Как, например, какая-нибудь вендовая крутилка для оверклокинга видях от АМД должна быть совместимой с невидией и её дровами, установленными в системе.

5.6 , Аноним ( 1 ), 01:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет, конфликт прикладного ПО между собой, это уже совсем другая история... Причём грустная...

5.8 , Аноним ( 1 ), 01:14, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Добавлю, что на сами нвидиовские дрова всякие разгонялки от AMD, скорее всего, не повлияют, так как вообще будут стучаться в другую дверь.

6.15 , x3who ( ? ), 02:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь в обеих видяхах те же память, шейдеры, вертексы и т.п. и никто не мешает производителям сделать открытые драйвера, привести их к единой спецификации, чтобы программы могли _быть совместимыми со всеми компонентами операционной системы для которой они предназначены_ ;-)

4.9 , Ключевский ( ? ), 01:15, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько я понимаю она и совместима. Ты сам добровольно в винде включаешь дополнительное ПО ломающее совместимость и потом почему-то докапываешься до VB. Пиши на microsoft.com, а не сюда свои вопросы, ведь проблема в виндовом дополнительном ПО, без него все работает.

5.11 , Аноним ( 1 ), 01:23, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ты сам добровольно в винде включаешь дополнительное ПО ломающее совместимость и потом почему-то докапываешься до VB. Ну, как бы, да. Добровольно. Без насилия со стороны мелкомягких. А вот "Целостность памяти", насколько я слышал, на совместимых системах, будет врубаться сама. А там тоже Hyper-V во всей красе.

>а не сюда свои вопросы Разве в моём первом комментарии есть знак вопроса?

2.4 , x3who ( ? ), 00:56, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Hyper-V имеется в виду? Они же вроде взаимоисключающие друг с другом системы виртуализации.

3.7 , Аноним ( 1 ), 01:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Понятно, что проблема не простая. Но тут тот самый случай когда уж очень хочется и рыбку съесть и...

4.10 , Ключевский ( ? ), 01:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблемы просто нет. VB умеет юзать Hyper-V. А ты включаешь этот свой сэндбокс который делает невозможным работу VB, так как блокирует доступ к аппаратной виртуализации. Проблема в тебе и том что ты сам своими руками включил, а не в VB.

5.12 , Аноним ( 1 ), 01:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то говорят, что проблема именно в Hyper-V. По крайней мере, именно его отключение возвращает всё на круги своя.

6.13 , Ключевский ( ? ), 01:53, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если у тебя проблема с Hyper-V, то просто в настройках виртуалки переключи на его использование. Ранее ты(или другой анон) плакался про «Песочницу», которая совсем другой сущностью является.

Еще есть проблема с WSL2, который тоже блокирует собой использование аппаратной виртуализации, но так как до релиза еще полгода явно успеют исправить.

7.14 , Аноним ( 1 ), 02:08, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в настройках виртуалки переключи на его использование Пробовал. Не помогло.

>которая совсем другой сущностью является Так и я о том же. По идее, таких глюков не должно быть в принципе.

По правде говоря, не слежу за творчеством мелкомягких, но подозреваю, что как раз под разрекламированную Windows Sandbox эти отважные ребята внесли какие-то изменения в Hyper-V после чего всё и легло. Так что, по сути, верно. VB не при чём. Но, по факту проблема есть и после включения по умолчанию Memory integrity она может усугубиться.

8.16 , x3who ( ? ), 02:13, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А Я даже и не знал, что там есть какая-то песочница ещё Думал про гипервэ реч... 9.17 , Аноним ( 1 ), 02:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Скажем так, специально предназначенная для этого кнопочка в нём есть Работает л...