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Выпуск VirtualBox 6.0.10

16.07.2019 22:25

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0.10, в котором отмечено 20 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.0.10:

  • В компонентах для хост-систем на базе Linux для Ubuntu и Debian добавлена поддержка использования подписанных цифровой подписью драйверов для загрузки в режиме UEFI Secure Boot. Устранены проблемы со сборкой модулей для разных выпусков ядра Linux и захватом фокуса при использовании некоторых версий Qt;
  • В компонентах для гостевых систем на базе Linux решены проблемы со сборкой модулей для ядра Linux, забыванием размера экрана после перезапуска, загрузкой старых версий libcrypt и своевременным применением правил udev;
  • В интерфейсе пользователя решены проблемы с изменение размера окна в свежих окружениях Linux и наименованием контроллеров ввода;
  • Устранён крах VM при определённом стечении обстоятельств при использовании драйвера последовательного порта;
  • Решены проблемы с USB при эмуляции OHCI. Улучшена идентификация USB-устройств
  • В хост-окружении на базе Windows исправлены проблемы при копировании файлов из совместных каталогов и устранены сбои при использовании в безмониторном режиме;
  • Устранены проблемы с совместными каталогами в гостевых системах с OS/2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.8
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.6
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.4
  5. OpenNews: Обновление VirtualBox 6.0.2
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним (1), 23:51, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совместимость с вендовской "песочницей", как я понимаю, не завезли.
     
     
  • 2.2, Ключевский (?), 00:10, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ее не в винде должны завозить?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 00:49, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну,.. проводя манипулятивную и некорректную аналогию с "железом", плата расширения должна подходить к компьютеру, а не наоборот. Так и тут. По логике вещей, сторонняя программа обязана быть совместимой со всеми компонентами операционной системы для которой она предназначена.
     
     
  • 4.5, x3who (?), 01:00, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > По логике вещей, сторонняя программа обязана быть совместимой со всеми компонентами операционной системы для которой она предназначена.

    Как, например, какая-нибудь вендовая крутилка для оверклокинга видях от АМД должна быть совместимой с невидией и её дровами, установленными в системе.

     
     
  • 5.6, Аноним (1), 01:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, конфликт прикладного ПО между собой, это уже совсем другая история... Причём грустная...
     
  • 5.8, Аноним (1), 01:14, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю, что на сами нвидиовские дрова всякие разгонялки от AMD, скорее всего, не повлияют, так как вообще будут стучаться в другую дверь.
     
     
  • 6.15, x3who (?), 02:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь в обеих видяхах те же память, шейдеры, вертексы и т.п. и никто не мешает производителям сделать открытые драйвера, привести их к единой спецификации, чтобы программы могли _быть совместимыми со всеми компонентами операционной системы для которой они предназначены_ ;-)
     
  • 4.9, Ключевский (?), 01:15, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понимаю она и совместима. Ты сам добровольно в винде включаешь дополнительное ПО ломающее совместимость и потом почему-то докапываешься до VB. Пиши на microsoft.com, а не сюда свои вопросы, ведь проблема в виндовом дополнительном ПО, без него все работает.
     
     
  • 5.11, Аноним (1), 01:23, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ты сам добровольно в винде включаешь дополнительное ПО ломающее совместимость и потом почему-то докапываешься до VB.

    Ну, как бы, да. Добровольно. Без насилия со стороны мелкомягких. А вот "Целостность памяти", насколько я слышал, на совместимых системах, будет врубаться сама. А там тоже Hyper-V во всей красе.
    >а не сюда свои вопросы

    Разве в моём первом комментарии есть знак вопроса?

     
  • 2.4, x3who (?), 00:56, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hyper-V имеется в виду? Они же вроде взаимоисключающие друг с другом системы виртуализации.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 01:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Понятно, что проблема не простая. Но тут тот самый случай когда уж очень хочется и рыбку съесть и...
     
     
  • 4.10, Ключевский (?), 01:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы просто нет. VB умеет юзать Hyper-V. А ты включаешь этот свой сэндбокс который делает невозможным работу VB, так как блокирует доступ к аппаратной виртуализации. Проблема в тебе и том что ты сам своими руками включил, а не в VB.
     
     
  • 5.12, Аноним (1), 01:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то говорят, что проблема именно в Hyper-V. По крайней мере, именно его отключение возвращает всё на круги своя.
     
     
  • 6.13, Ключевский (?), 01:53, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя проблема с Hyper-V, то просто в настройках виртуалки переключи на его использование. Ранее ты(или другой анон) плакался про «Песочницу», которая совсем другой сущностью является.
    Еще есть проблема с WSL2, который тоже блокирует собой использование аппаратной виртуализации, но так как до релиза еще полгода явно успеют исправить.
     
     
  • 7.14, Аноним (1), 02:08, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в настройках виртуалки переключи на его использование

    Пробовал. Не помогло.
    >которая совсем другой сущностью является

    Так и я о том же. По идее, таких глюков не должно быть в принципе.
    По правде говоря, не слежу за творчеством мелкомягких, но подозреваю, что как раз под разрекламированную Windows Sandbox эти отважные ребята внесли какие-то изменения в Hyper-V после чего всё и легло. Так что, по сути, верно. VB не при чём. Но, по факту проблема есть и после включения по умолчанию Memory integrity она может усугубиться.

     
     
  • 8.16, x3who (?), 02:13, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Я даже и не знал, что там есть какая-то песочница ещё Думал про гипервэ реч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.17, Аноним (1), 02:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажем так, специально предназначенная для этого кнопочка в нём есть Работает л... текст свёрнут, показать
     
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