Сведения об утечке паролей 33 млн пользователей Livejournal.com в 2014 году

Проект We Leak Info сообщил о получении БД пользователей Livejournal.com, захваченной в результате утечки, произошедшей в 2014 году и охватывающей более 33.7 млн учётных записей. База включает сведения об имени пользователя, email и пароле. При этом пароли представлены без хэширования, в открытом виде. Проверить компрометацию своего аккаунта предлагается на сайте weleakinfo.com. Подробности об инциденте пока не приводятся.



