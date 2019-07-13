Сведения об утечке паролей 33 млн пользователей Livejournal.com в 2014 году

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|2.4, Аноним (4), 13:43, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на правах рекламы: "Фирма 'Прокрус' производит компактные криокамеры"
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|2.8, Аноним (8), 14:06, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Приходите к нам на сайт и вбивайте свой пароль..
В абсолютно любой новости об утечке паролей и weleakinfo.com найдётся подобный бестолковый балбес.
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|2.13, Онаним (?), 14:26, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хаха, вбил этим ребятам заведомо утекший пароль. Зато узнал, в каких базах есть.
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|1.5, Аноним (5), 13:50, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поэтому нужно больше таких сайтов как опеннет, чтобы без регистрации всё работало.
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|1.6, Аноним (6), 13:57, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха-ха. Вчера зацепился взгляд за учетку жж в менеджере паролей, подумал, нафиг оно мне надо, и удалил всё с потрохами. А сегодня такая новость.
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|4.15, Sluggard (ok), 15:21, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб постить из-под его ника, типа, Носик воскрес? Хотя почему нет, у евреев это случается.
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|1.9, Sluggard (ok), 14:16, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проверил. Узнал, что мой аккаунт был скомпрометирован в 2014 году. Очень актуально, учитывая, что ЖЖ давно разлагается, а сейчас 2019.
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|1.16, Retrosharer (?), 15:29, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В 9-м регистрировался в ЖЖ. Сам не знаю, для чего. Оставил один пост "здесь был Вася." Пароль не помню, где подсмотреть? Хочу писать про светлое будущее на Марсе в 2271-м году. Полезно и интересно.
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|1.17, Аноним (17), 15:38, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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давно уже в курсе.
есть такая хитрость: если у вас свой почтовый сервер со своим доменом, делатете для каждой сторонней хреновины (будь-то сабж, фейсбук или гулагл) уникальный алиас, сгенерированный рандомно. если на этот адрес начинает сыпаться тонны спама, значит у серверов на который зареган адрес утекла БД. хотя возможно что сами владельцы продают базу мылов спамерам, но такое имхо очень маловероятно.
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