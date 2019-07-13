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Сведения об утечке паролей 33 млн пользователей Livejournal.com в 2014 году

13.07.2019 12:14

Проект We Leak Info сообщил о получении БД пользователей Livejournal.com, захваченной в результате утечки, произошедшей в 2014 году и охватывающей более 33.7 млн учётных записей. База включает сведения об имени пользователя, email и пароле. При этом пароли представлены без хэширования, в открытом виде. Проверить компрометацию своего аккаунта предлагается на сайте weleakinfo.com. Подробности об инциденте пока не приводятся.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Взлом инфраструктуры Quora привёл к утечке хэшей паролей 100 млн пользователей
  3. OpenNews: Выявлена крупнейшая коллекция учётных записей с открытыми паролями
  4. OpenNews: Компрометация учётных записей сотрудников Reddit привела к утечке БД
  5. OpenNews: Уязвимость в Facebook привела к захвату контроля над 50 миллионами учётных записей
  6. OpenNews: Выявлена база скомпрометированных учётных записей, охватывающая 773 млн пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: password
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  • 1.1, Аноним (1), 12:31, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Криокамеру распечатали? ;)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:43, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на правах рекламы: "Фирма 'Прокрус' производит компактные криокамеры"
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:23, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Приходите к нам на сайт и вбивайте свой пароль..
     
     
  • 2.3, MrClon (ok), 13:28, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там достаточно вбить логин. Или email например
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:06, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Приходите к нам на сайт и вбивайте свой пароль..

    В абсолютно любой новости об утечке паролей и weleakinfo.com найдётся подобный бестолковый балбес.

     
  • 2.13, Онаним (?), 14:26, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хаха, вбил этим ребятам заведомо утекший пароль. Зато узнал, в каких базах есть.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:50, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поэтому нужно больше таких сайтов как опеннет, чтобы без регистрации всё работало.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:57, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха-ха. Вчера зацепился взгляд за учетку жж в менеджере паролей, подумал, нафиг оно мне надо, и удалил всё с потрохами. А сегодня такая новость.
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:59, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где их можно надыбать?
     
     
  • 2.10, Sluggard (ok), 14:16, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Татьяныча ломать будешь? :)
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:17, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    долбоё%а пусть ломанет.
     
     
  • 4.15, Sluggard (ok), 15:21, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб постить из-под его ника, типа, Носик воскрес? Хотя почему нет, у евреев это случается.
     

  • 1.9, Sluggard (ok), 14:16, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проверил. Узнал, что мой аккаунт был скомпрометирован в 2014 году. Очень актуально, учитывая, что ЖЖ давно разлагается, а сейчас 2019.
     
     
  • 2.11, user90 (?), 14:22, 13/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > разлагается

    Разложился уже давно!

     

  • 1.12, Аноним (12), 14:24, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поменял пароль на всякий пожарный, хотя не нашёл свой email.
     
  • 1.16, Retrosharer (?), 15:29, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 9-м регистрировался в ЖЖ. Сам не знаю, для чего. Оставил один пост "здесь был Вася." Пароль не помню, где подсмотреть? Хочу писать про светлое будущее на Марсе в 2271-м году. Полезно и интересно.
     
  • 1.17, Аноним (17), 15:38, 13/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давно уже в курсе.
    есть такая хитрость: если у вас свой почтовый сервер со своим доменом,  делатете для каждой сторонней хреновины (будь-то сабж, фейсбук или гулагл) уникальный алиас, сгенерированный рандомно. если на этот адрес начинает сыпаться тонны спама, значит у серверов на который зареган адрес утекла БД. хотя возможно что сами владельцы продают базу мылов спамерам, но такое имхо очень маловероятно.
     
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