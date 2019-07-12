The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.2

12.07.2019 09:00

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.6.2, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 272 Мб (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 7 июля. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.19.37, а пакет live-config до версии 5.20190519.drbl1;
  • Улучшен механизм обновления загрузочных записей в uEFI nvram;
  • Обеспечен запуск по умолчанию ocs-update-initrd для восстанавливаемой ОС при использовании режима ocs-sr (сохранение и восстановление образа ОС), что позволило обеспечить работу initramfs с разным оборудованием, которое поддерживается в дистрибутивах с dracut, таких как CentOS. Для отключения запуска ocs-update-initrd предусмотрена опция "-iui";
  • Отсортированы записи в загрузочном меню. В число элементов меню первого уровня добавлен пункт для увеличения размера шрифта для мониторов HiDPI, который также доступен через горячую клавишу "l". Добавлены дополнительные секция в загрузочное меню для uEFI - настройка прошивки uEFI и вывод информации о версии Clonezilla Live;
  • Обновлён механизм поиска локальной операционной системы на первом жестком диске на системах с uEFI и обеспечено отображение имени найденной ОС в загрузочном меню;
  • В состав добавлен пакет rdfind для поиска дубликатов файлов на основе сравнения содержимого.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива Clonezilla Live 2.6.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутивов Parted Magic 2012_05_30 и Clonezilla Live 1.2.12-60
  5. OpenNews: Релиз дистрибутивов GParted Live 0.20.0
  6. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clonezilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:05, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux

    То есть там системдос под капотом?

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:24, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > То есть там системдос под капотом?

    И что ?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:18, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Херово
     
     
  • 3.11, Аноим (?), 12:03, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому - как.
    init-сектантов всё меньше.
     

  • 1.3, Иржик (?), 09:42, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Починили ли наконец разворачивание на диски вида /dev/nvme ? Приходится пользоваться Acronis, т.к. сабж хочет восстанавливаться только на /dev/sda
     
     
  • 2.4, anonymous (??), 09:48, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    норм там все, не пугай меня так!
    по крайней мере на clonezilla-live-20190108-cosmic-amd64.iso, но он вроде как убунтячий
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:01, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, кто знает: можно ли использовать эту клонезиллу для переноса системы с SSD на другой SSD, размером побольше? Потребуется ли потом устанавливать на новый SSD загрузчик?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:07, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На побольше проблем не возникает. Обычно когда на поменьше
     
  • 2.7, Servey (?), 10:13, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же не dd, читай внимательно что написано в первых скобках, в новости.
     
  • 2.10, mumu (ok), 10:36, 12/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С ntfs раньше не работало автоматическое расширение раздела (хотя заявлялось. По факту расширялись все разделы пропорционально, включая виндовый аналог /boot и всё ломалось). Может сейчас починили.

    Но если не нужно автоматически, то всё прекрасно работает

     

  • 1.8, anono (?), 10:17, 12/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обратную совместимость при работе со старыми образами не сломали?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру