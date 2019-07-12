Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.2

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.6.2, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 272 Мб (i686, amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 7 июля. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.19.37, а пакет live-config до версии 5.20190519.drbl1;

Улучшен механизм обновления загрузочных записей в uEFI nvram;

Обеспечен запуск по умолчанию ocs-update-initrd для восстанавливаемой ОС при использовании режима ocs-sr (сохранение и восстановление образа ОС), что позволило обеспечить работу initramfs с разным оборудованием, которое поддерживается в дистрибутивах с dracut, таких как CentOS. Для отключения запуска ocs-update-initrd предусмотрена опция "-iui";

Отсортированы записи в загрузочном меню. В число элементов меню первого уровня добавлен пункт для увеличения размера шрифта для мониторов HiDPI, который также доступен через горячую клавишу "l". Добавлены дополнительные секция в загрузочное меню для uEFI - настройка прошивки uEFI и вывод информации о версии Clonezilla Live;

Обновлён механизм поиска локальной операционной системы на первом жестком диске на системах с uEFI и обеспечено отображение имени найденной ОС в загрузочном меню;

В состав добавлен пакет rdfind для поиска дубликатов файлов на основе сравнения содержимого.



