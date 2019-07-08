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Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.11

08.07.2019 23:19

Компания Siemens опубликовала релиз свободного гипервизора Jailhouse 0.11, компоненты для гостевых систем которого уже включены в состав основного ядра Linux. Гипервизор поддерживает работу на системах x86_64 с расширениями VMX+EPT или SVM+NPT (AMD-V), а также на процессорах ARMv7 (Banana Pi, NVIDIA Jetson TK1, Versatile Express с Cortex-A15 или A7) и ARMv8/ARM64 (AMD Seattle, LeMaker HiKey, NVIDIA Jetson TX1, Xilinx ZCU102 ) с расширениями для виртуализации. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Гипервизор реализован в виде модуля для ядра Linux и обеспечивает виртуализацию на уровне ядра. Для управления изоляцией используются предоставляемые современными CPU аппаратные механизмы виртуализации. Отличительными особенностями Jailhouse являются легковесная реализация и ориентация на привязку виртуальных машин к фиксированному CPU, области ОЗУ и аппаратным устройствам. Такой подход позволяет на одном физическом многопроцессорном сервере обеспечить работу нескольких независимых виртуальных окружений, каждое из которых закреплено за своим процессорным ядром.

При жесткой привязке к CPU накладные расходы от работы гипервизора сводятся к минимуму и существенно упрощается его реализация, так как нет необходимости выполнения сложного планировщика распределения ресурсов - выделение отдельного ядра CPU позволяет гарантировать отсутствие выполнения на данном CPU других задач. Плюсом подобного подхода является возможность обеспечить гарантированный доступ к ресурсам и предсказуемую производительность, что делает Jailhouse отличным решением для создания решений виртуализации для задач режима реального времени. Минусом является ограниченная масштабируемость, упирающаяся в число ядер CPU.

В терминологии Jailhouse виртуальные окружения именуются "камерами" (cell). Внутри камеры система выглядит как однопроцессорный сервер, показывающий производительность близкую к производительности выделенного ядра CPU. В камере может быть запущено окружение произвольной операционной системы, урезанные окружения для запуска одного приложения и специально подготовленные отдельные приложения, предназначенные для решения задач реального времени. Конфигурация задаётся в .cell-файлах, определяющих выделяемые окружению CPU, регионы памяти и порты ввода/вывода.

В новом выпуске

  • Добавлена поддержка платформ Marvell MACCHIATObin, Xilinx Ultra96, Microsys miriac SBC-LS1046A и Texas Instruments AM654 IDK;
  • Добавлена статистка в разрезе каждого ядра CPU;
  • Обеспечен сброс PCI-устройств при завершении работы камеры;
  • Структура Device Tree адаптирована для последних выпусков ядра Linux;
  • Для платформ ARM и ARM64 добавлена защита от атак Spectre v2. В настройках qemu-arm64 учтены изменения последних выпусков QEMU. Решены проблемы с перезаписью прошивки PSCI на платах Orange Pi Zero;
  • Для платформы x86 при запуске демонстрационных окружений (inmates) включено использование инструкций SSE и AVX, а также добавлен отчёт об исключениях.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/7/8...)
  2. OpenNews: Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.10
  3. OpenNews: Доступен новый экспериментальный гипервизор KSM
  4. OpenNews: Linux Foundation развивает новый гипервизор ACRN для встраиваемых устройств
  5. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  6. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: jailhouse, virtual, hypervisor
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  • 1.1, Аноним (-), 23:31, 08/07/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    "cell" было бы логичней перевести как "ячейка" а не "камера"
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:38, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "Ячейка" еще более-менее сгодится. Скажи спасибо, что не перевели как "сотовый телефон".
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:00, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > "cell" было бы логичней перевести как "ячейка" а не "камера"

    Там обыгрывается  Jailhouse и cell, как тюрьма и камера, даже картинка где-то была в документации.

     
     
  • 3.6, x3who (?), 02:38, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Довольно смелый ход для компании, получившей всемирную известность за свою нездоровую склонность к эксплуатации подневольного труда заключённых концлагерей. Так бы и назвали свою поделку "Гипервизор Konzentrationslager Auschwitz".
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:57, 08/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Кроме простоты кода получается нет преимуществ.
    Когда может пригодиться?
    Для чего пилят, где используют?
     
     
  • 2.5, xm (ok), 00:32, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В том, что производит Siemens - в промышленном оборудовании, транспорте и т.п.
     

  • 1.7, менан (?), 02:45, 09/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Кто знает, поддерживает ли запуск x86 кода из-под хоста на базе ARM? Или тока QEMU это может?
     
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