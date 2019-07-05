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Выпуск языка программирования Rust 1.36

05.07.2019 09:43

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.36, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Стабилизирован типаж (trait) Future, который представляет значение, вычисление которого возможно ещё не завершено в процессе использования блоков async / .await. Определяемые при помощи Future асинхронные значения дают возможность продолжить выполнение в потоке полезной работы, попутно ожидая завершения вычислений определённого значения;
  • Стабилизирована библиотека alloc, предоставляющая умные указатели и коллекции для управления размещаемыми в памяти значениями. Для выделения памяти в std теперь применяется тип Vec, который реэкспортируются из alloc. Отдельное использование alloc имеет смысл в приложениях не привязанных к std ("#![no_std]"), а также в библиотеках, рассчитанных на применение в подобных программах без std;
  • Для обхода проверок корректной инициализации значений предложен промежуточный тип MaybeUninit, который можно использовать вместо функции mem::uninitialized, в качестве её более безопасной альтернативы. Функция mem::uninitialized удобна для быстрого создания массивов, но вводит компилятор в заблуждение, так как создаёт видимость выполнения инициализации, но в действительности значение остаётся неинициализированным. MaybeUninit позволяет явно указать компилятору, что значение неинициализировано, учесть связанное с этим возможное неопределённое поведение, а также в программах организовать проверку через "maybe_t:" и поэтапную инициализацию с пометкой её завершения при помощи вызова ".assume_init()". С появлением MaybeUninit функция mem::uninitialized переведена в разряд устаревших и не рекомендована к использованию;
  • Техника NLL (Non-Lexical Lifetimes), расширившая систему учёта времени жизни заимствованных переменных, стабилизирована для языка Rust 2015 (изначально NLL поддерживался только Rust 2018). Вместо привязки времени жизни на лексическом уровне, NLL осуществляет учёт на уровне набора указателей в графе потока выполнения. Подобный подход позволяет увеличить качество проверки заимствования переменных (borrow checker) и допустить выполнение некоторых видов корректного кода, использование которого ранее приводило к выводу ошибки. Новое поведение также существенно упрощает отладку;
  • Включена новая реализация ассоциативных массивов HashMap, основанная на применении структуры Swiss Table (автоматически загружается hashbrown::HashMap, если явно не указано иное, например, std::HashMap, который основан на SipHash 1-3). Программный интерфейс остался прежним, а заметные разработчику отличия сводятся к увеличению производительности и снижению потребления памяти;
  • В пакетный менеджер cargo добавлена опция "--offline", включающая режим работы без обращения по сети, при котором при установке зависимостей используются только прокэшированные в локальной системе пакеты. Если зависимость отсутствует в локальном кэше, то будет выведена ошибка. Для предварительной загрузки зависимостей в локальный кэш перед переходом в offline можно использовать команду "cargo fetch";
  • Реализована возможность вызова макроса "dbg!" с указанием нескольких аргументов;
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён для методов Layout::from_size_align_unchecked, mem::needs_drop, NonNull::dangling и NonNull::cast;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы task::Waker, task::Poll, VecDeque::rotate_left, VecDeque::rotate_right, Read::read_vectored, Write::write_vectored, Iterator::copied, BorrowMut (для строк) и str::as_mut_ptr.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.35
  3. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
  4. OpenNews: Cloudflare опубликовал реализацию VPN WireGuard на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 2018 (1.31)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:52, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему пишут что развиваемого Mozilla? Вроде как Mozilla там уже давно не причем. Даже в оф доках мозилла не упоминается больше нигде.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:02, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Формально проект независимый, но осконвной костяк разработчиков трудоустроен в Mozilla.

    PS. https://internals.rust-lang.org/t/mozilla-is-hiring-for-the-rust-team-2019/994

     
  • 2.14, Растохейтер (?), 14:42, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так они пишут и о том, что он системный. Мало ли что они пишут )
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обеспечивает автоматическое управление памятью

    не обеспечивает ведь, это то, что он призван избегать

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:44, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    автоматическое управление памятью ≠ сборка мусора
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 17:32, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже Аноним выше путает 'автоматическое' и 'динамическое' управление.
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:45, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> обеспечивает автоматическое управление памятью
    > не обеспечивает ведь, это то, что он призван избегать

    Вы в отрицаниях-то не путайтесь................

    То, что в ём нет сборки мусора...
    ...не означает, что "управление ресурсами" (подсчёт ссылок, передача владения, другие правильные приседания) --
    -- не управление памятью.

    ...[I]"" important in Rust because we have no pervasive GC to rely on for memory management. ""[/I] --https://doc.rust-lang.org/nomicon/obrm.html

    И да, оно "автоматическое" по большей части, видимо.  Более автоматическое, чем "традиционное" Си-шное...  КМК

     
     
  • 3.6, КО (?), 10:56, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подсчет ссылок это тоже вариант запуска GC, но как указано в приведенной Вами цитате, он не pervasive.

     
     
  • 4.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:04, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > подсчет ссылок это тоже вариант запуска GC, но как указано в приведенной
    > Вами цитате, он не pervasive.

    Вы мне это прекратите,  не путайте!!!...

    ...подсчёт ссылок и подсчёт ссылок.  В rust же подсчёт ссылок, а в сканировании памяти в GC - подсчёт ссылок.

    И это три большие разницы!  Совсем не похоже даже.

     
     
  • 5.8, funny.falcon (?), 11:36, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оппонент сказал, что RC является разновидностью GC. И это правда. Просто прочитайте немного про теорию GC.

    Все книжки, статьи по GC начинаются с того, что есть два базовых алгоритма GC: RC и TracingGC. (Базовый TracingGC в свою очередь делится на базовый Mark&Sweep и базовый copying).

    Если вы почитаете теорию по оптимизации и совершенствовании RC, то увидите, что все улучшения RC сводятся к внесению в него элементов TracingGC: cycle detection, delayed stack scanning и прочее.

    Так что, разница есть, но есть и много общего.

     
     
  • 6.9, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:49, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оппонент сказал, что RC является разновидностью GC. И это правда.

    RC и GC - разновидности MM.

    >Просто прочитайте
    > немного про теорию GC.

    О семантике, что ли, поговорим?  Расширительное против узкого толкования?

    Спасибнунафиг.  Сам иди.

     
     
  • 7.12, funny.falcon (?), 14:01, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Garbage_collection_(computer_science)

    Strategies:
    - Tracing
    - Reference Counting

    В этом вопросе я ничего не выдумываю, а пользуюсь официальной терминологией.

    То, что массы не зная официальной терминологии пытаются навесить свои ярлыки на термины - это проблема этих самых масс.

     
     
  • 8.13, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:18, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уф Спасибо за разъяснение А то уж я было подумал А не стоило, не стоило ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.10, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:55, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>[B]подсчет ссылок это тоже вариант запуска GC[/B]
    > Оппонент сказал, что RC является разновидностью GC. И это правда.

    И да, он сказал совсем не это.
    Про "запуск" - особенно мило.
    Опять самозванные капитаны набегают....   Бида.

    malloc()/free() -- "это тоже вариант запуска GC" (ц) КО-самозванец.

    >Просто прочитайте немного

    Да! "Просто прочитайте", что он написал.
          

     
     
  • 7.11, Sw00p aka Jerom (?), 13:11, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >malloc()/free() -- "это тоже вариант запуска GC" (ц) КО-самозванец.

    таки да, и благодарить за это нужно тех кто не правильно понял понятие "бесконечной ленты Тьюринга" и архитектуру Фон Неймана.

     
  • 5.15, Junior frontend developer (?), 14:49, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В расте memory management времени компиляции. То есть статический и ручной, хотя и значительно более автоматический, чем в C языках. RC сборка мусора строго по желанию.
     

  • 1.16, user90 (?), 15:16, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но синтаксис-то - говна кусок! Реально блевотные рефлексы.
     
     
  • 2.17, user90 (?), 15:21, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чо там, 3 вида скобок? Упорыши, конченные!
     
     
  • 3.19, iLex (ok), 16:06, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там клавиатурный тренажёр. Когда через каждые две строчки приходится набирать конструкции вроде
    self.node.upgrade().unwrap().read().unwrap().db.write().unwrap().tx = num
    то начинаешь думать, что язык разрабатывался в качестве замены программы "Соло на клавиатуре" с целью повысить скорость печати кодеров.
     
     
  • 4.21, fghj (?), 16:32, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда через каждые две строчки приходится набирать конструкции вроде
    > self.node.upgrade().unwrap().read().unwrap().db.write().unwrap().tx = num

    Так это же здорово, чем меньше "кодеров" которые ошибки не могут нормально обработать,
    тем лучше. Значит отличный синтаксис.

     
  • 4.23, Anonim (??), 17:14, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >программы "Соло на клавиатуре" с целью повысить скорость печати кодеров.

    Она для этого, мягко говоря, не подходит

     

  • 1.18, Sphynkx (ok), 15:31, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо как-то навести порядок с библиотеками. Репа большая, но много либ  брошенных, недописанных, прототипов/проб.. Что-либо серьезное написать может оказаться трудно по неожиданным причинам ;-))
     
  • 1.20, Аноним (20), 16:14, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был у нас в универе тренировочный проект на Си, вот всё хочу попробовать написать подобный на Rust, чтобы посмотреть, так сказать, что он из себя представляет и на сколько он "убийца Си"
     
  • 1.22, Аноним (22), 16:47, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне в Расте не нравятся две вещи:

    1. Работа со строками.
    Из предпосылки, что работа с Юникодом требует продуманного подхода разрабы Раста сделали странный вывод, что всю работу с Юникодом нужно просто переложить на плечи программистов. Хочешь узнать длину строки или преобразовать первый символ в верхний регистр? Страдай.

    2. Организация модулей.
    В Java/C#/PHP можно свободно перемещать файлы между каталогами соблюдая два условия: имя файла должно совпадать с именем класса, а неймспейс должен совпадать с путём до файла.
    В Rust каждый уровень иерархии должен быть расписан в модуле уровнем выше. Хочешь сделать в src каталог common, а в common сделать каталоги json и db? Тогда в корне src, в файле main.rs будет прописан модуль common (pub mod common;), а в каталоге common будет лежать файл mod.rs, в котором будут прописаны модули db и json (pub mod db; pub mod json;), а в db и json будут свои mod.rs файлы, в которых будут прописаны остальные модули из этих каталогов.

     
     
  • 2.25, Ordu (ok), 17:41, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из предпосылки, что работа с Юникодом требует продуманного подхода разрабы Раста сделали странный вывод, что всю работу с Юникодом нужно просто переложить на плечи программистов.

    Этот вывод был сделан из другой предпосылки: zero cost abstractions. Скорость выполнения программы -- это небесплатная вещь для программиста, многие абстракции усложняют написание быстрой программы, потому что прячут тормозные операции. Но если есть корреляция между тормознутостью операции и многословностью её описания, то написание программы становится сложнее, но становится проще видеть где возникают тормоза.

    С ориентацией на скорость программ можно соглашаться или не соглашаться -- это личное дело каждого, но я к тому, что вывод сделанный разработчиками раста вовсе не странный, а очень закономерный.

     
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