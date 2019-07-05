Выпуск языка программирования Rust 1.36

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|1.1, Аноним (1), 09:52, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему пишут что развиваемого Mozilla? Вроде как Mozilla там уже давно не причем. Даже в оф доках мозилла не упоминается больше нигде.
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|1.3, Аноним (3), 10:13, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обеспечивает автоматическое управление памятью
не обеспечивает ведь, это то, что он призван избегать
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|3.24, Аноним (24), 17:32, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже Аноним выше путает 'автоматическое' и 'динамическое' управление.
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|2.5, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:45, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> обеспечивает автоматическое управление памятью
> не обеспечивает ведь, это то, что он призван избегать
Вы в отрицаниях-то не путайтесь................
То, что в ём нет сборки мусора...
...не означает, что "управление ресурсами" (подсчёт ссылок, передача владения, другие правильные приседания) --
-- не управление памятью.
...[I]"" important in Rust because we have no pervasive GC to rely on for memory management. ""[/I] --https://doc.rust-lang.org/nomicon/obrm.html
И да, оно "автоматическое" по большей части, видимо. Более автоматическое, чем "традиционное" Си-шное... КМК
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|3.6, КО (?), 10:56, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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подсчет ссылок это тоже вариант запуска GC, но как указано в приведенной Вами цитате, он не pervasive.
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|4.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:04, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> подсчет ссылок это тоже вариант запуска GC, но как указано в приведенной
> Вами цитате, он не pervasive.
Вы мне это прекратите, не путайте!!!...
...подсчёт ссылок и подсчёт ссылок. В rust же подсчёт ссылок, а в сканировании памяти в GC - подсчёт ссылок.
И это три большие разницы! Совсем не похоже даже.
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|5.8, funny.falcon (?), 11:36, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оппонент сказал, что RC является разновидностью GC. И это правда. Просто прочитайте немного про теорию GC.
Все книжки, статьи по GC начинаются с того, что есть два базовых алгоритма GC: RC и TracingGC. (Базовый TracingGC в свою очередь делится на базовый Mark&Sweep и базовый copying).
Если вы почитаете теорию по оптимизации и совершенствовании RC, то увидите, что все улучшения RC сводятся к внесению в него элементов TracingGC: cycle detection, delayed stack scanning и прочее.
Так что, разница есть, но есть и много общего.
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|6.9, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:49, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оппонент сказал, что RC является разновидностью GC. И это правда.
RC и GC - разновидности MM.
>Просто прочитайте
> немного про теорию GC.
О семантике, что ли, поговорим? Расширительное против узкого толкования?
Спасибнунафиг. Сам иди.
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|6.10, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:55, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>[B]подсчет ссылок это тоже вариант запуска GC[/B]
> Оппонент сказал, что RC является разновидностью GC. И это правда.
И да, он сказал совсем не это.
Про "запуск" - особенно мило.
Опять самозванные капитаны набегают.... Бида.
malloc()/free() -- "это тоже вариант запуска GC" (ц) КО-самозванец.
>Просто прочитайте немного
Да! "Просто прочитайте", что он написал.
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|7.11, Sw00p aka Jerom (?), 13:11, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>malloc()/free() -- "это тоже вариант запуска GC" (ц) КО-самозванец.
таки да, и благодарить за это нужно тех кто не правильно понял понятие "бесконечной ленты Тьюринга" и архитектуру Фон Неймана.
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|5.15, Junior frontend developer (?), 14:49, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В расте memory management времени компиляции. То есть статический и ручной, хотя и значительно более автоматический, чем в C языках. RC сборка мусора строго по желанию.
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|3.19, iLex (ok), 16:06, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там клавиатурный тренажёр. Когда через каждые две строчки приходится набирать конструкции вроде
self.node.upgrade().unwrap().read().unwrap().db.write().unwrap().tx = num
то начинаешь думать, что язык разрабатывался в качестве замены программы "Соло на клавиатуре" с целью повысить скорость печати кодеров.
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|4.21, fghj (?), 16:32, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда через каждые две строчки приходится набирать конструкции вроде
> self.node.upgrade().unwrap().read().unwrap().db.write().unwrap().tx = num
Так это же здорово, чем меньше "кодеров" которые ошибки не могут нормально обработать,
тем лучше. Значит отличный синтаксис.
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|4.23, Anonim (??), 17:14, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>программы "Соло на клавиатуре" с целью повысить скорость печати кодеров.
Она для этого, мягко говоря, не подходит
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|1.18, Sphynkx (ok), 15:31, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо как-то навести порядок с библиотеками. Репа большая, но много либ брошенных, недописанных, прототипов/проб.. Что-либо серьезное написать может оказаться трудно по неожиданным причинам ;-))
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|1.20, Аноним (20), 16:14, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Был у нас в универе тренировочный проект на Си, вот всё хочу попробовать написать подобный на Rust, чтобы посмотреть, так сказать, что он из себя представляет и на сколько он "убийца Си"
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|1.22, Аноним (22), 16:47, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне в Расте не нравятся две вещи:
1. Работа со строками.
Из предпосылки, что работа с Юникодом требует продуманного подхода разрабы Раста сделали странный вывод, что всю работу с Юникодом нужно просто переложить на плечи программистов. Хочешь узнать длину строки или преобразовать первый символ в верхний регистр? Страдай.
2. Организация модулей.
В Java/C#/PHP можно свободно перемещать файлы между каталогами соблюдая два условия: имя файла должно совпадать с именем класса, а неймспейс должен совпадать с путём до файла.
В Rust каждый уровень иерархии должен быть расписан в модуле уровнем выше. Хочешь сделать в src каталог common, а в common сделать каталоги json и db? Тогда в корне src, в файле main.rs будет прописан модуль common (pub mod common;), а в каталоге common будет лежать файл mod.rs, в котором будут прописаны модули db и json (pub mod db; pub mod json;), а в db и json будут свои mod.rs файлы, в которых будут прописаны остальные модули из этих каталогов.
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|2.25, Ordu (ok), 17:41, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Из предпосылки, что работа с Юникодом требует продуманного подхода разрабы Раста сделали странный вывод, что всю работу с Юникодом нужно просто переложить на плечи программистов.
Этот вывод был сделан из другой предпосылки: zero cost abstractions. Скорость выполнения программы -- это небесплатная вещь для программиста, многие абстракции усложняют написание быстрой программы, потому что прячут тормозные операции. Но если есть корреляция между тормознутостью операции и многословностью её описания, то написание программы становится сложнее, но становится проще видеть где возникают тормоза.
С ориентацией на скорость программ можно соглашаться или не соглашаться -- это личное дело каждого, но я к тому, что вывод сделанный разработчиками раста вовсе не странный, а очень закономерный.
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