Один из разработчиков Microsoft считает, что ReactOS не мог обойтись без заимствования кода Windows

|
|
|
|2.31, mikhailnov (ok), 21:57, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто кто-то заметил написанный еще в 2017 году ответ этого человека на Quora (типа Ответов@mail.ru), а журналисты подхватили.
|
|
|
|2.24, Аноним84701 (ok), 21:41, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>По его мнению
> Держал бы лучше его при себе.
Только у них там _дежурных_ адвокатов в одном HQ больше, чем у РеактОСи коммитеров (о разработчиках даже заикаться не буду) за все время.
И правило "Кто сильнее, тот и прав!" никто не отменял, просто теперь "сила" сиречь "правота" выясняется не поединщиками или элитной дружиной/гвардейцами/наемниками в поле, а элитными наем^W адвокатами в зале суда ;)
|
|1.3, Аноним (3), 20:37, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
А то мы и не знали, другое дело, что майкрософту совершенно пофигу на реактось как и нам
|
|1.4, Аноним (4), 20:45, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Читаем эту новость так:
"Разработчик Майкрософт публично признал, что ReactOS ничем не хуже Windows."
А если результат одинаков, зачем платить больше?
|
|1.6, Аноним (6), 20:51, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Воровать плохо. Утащить чужой код любой может а вот с нуля написать нужен мозг, которого увы у ReactOS нет
|
|
|
|2.22, Анончик999999 (?), 21:38, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Поддерживаю! Писать 20 лет устаревшую ОС типа с нуля могут только психопаты с отсутствием здравого смысла!
|
|1.8, Mail (?), 20:55, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>>> I guess you are young enough not to know that Microsoft accidentally did release some NT builds with the names of the internal variables...
The best answer.
Axel Rietschin is a careerist, nothing more.
|
|1.20, Michael Shigorin (ok), 21:25, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что там с Килдаллом вышло, он случайно не смотрел?
(про QP OS не спрашиваю -- её исходников некрософту, похоже, ещё более не видать, чем своих собственных)
|
|
|
|2.32, mikhailnov (ok), 21:59, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что, есть какие-то зацепки для установления кодовой связи между WinNT и/или ReactOS и QP OS?
|
|1.28, Alexey (??), 21:46, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очень интересно, неужели в программировании кто-то что-то заимствует? Невероятно просто. А товарищу Анониму хочется вопрос задать, что же он будет сверять, если "от перемены мест слагаемых ..". Или засылка содержимого регистра выполняется бессчетным множеством вариантов?!
|