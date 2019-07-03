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Один из разработчиков Microsoft считает, что ReactOS не мог обойтись без заимствования кода Windows

03.07.2019 20:21

Аксель Ритчен (Axel Rietschin), инженер компании Microsoft, занимающийся разработкой ядра Windows, поставил под сомнение возможность разработки операционной системы ReactOS без заимствования кода из Windows. По его мнению разработчики ReactOS воспользовались кодом из ядра Windows Research, исходные тексты которого лицензировались для университетов. Утечки данного кода публиковались в различных местах, в том числе на GitHub.

Ритчен уверен, что физически невозможно с чистого листа написать ядро ReactOS в том виде, как написано оно сейчас, пользуясь только имеющейся публичной документацией. В частности, имена внутренних структур и функций в ядре ReactOS совпадают с аналогичными именами в ядре Windows Research, в то время как эти имена не экспортируются при сборке и нигде не светятся кроме оригинального кода. Тоже касается имён макросов и параметров, имена которых невозможно точно воспроизвести не заглядывая в оригинальный код Windows.

Напомним, что в 2006 году в ReactOS было выявлено включение около 100 строк кода на ассемблере, полученного в результате декомпиляции Windows. После этого разработка примерно на месяц была приостановлена на проведение аудита возможных пересечений. С тех пор разработчики ReactOS особенно трепетно относятся к проверке предлагаемых для включения в состав проекта исходных текстов.

При проведении обратного инжиниринга для соответствия законодательству США в области авторских прав, проект ReactOS применяет двойную схему, при которой один исследователь проводит анализ работы и на его основе составляет документацию, а совершенно другой разработчик на основе этой документации создаёт новую реализацию для ReactOS. Не исключено, что на этапе анализа могли использоваться полученные в результате утечек исходные тексты Windows и в составляемой документации были отражены совпадающие имена функций и структур, но при применяемой в ReactOS схеме разработки реализация будет совершенной иной и созданной с нуля.

Кроме того, уже были факты публикации по недосмотру сборок ядра NT и W2K с неочищенной отладочной информацией, включающей данные об именах внутренних переменных. Разработчики ReactOS могли использовать данные сборки в процессе обратного инжиниринга.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Разработка ReactOS остановлена из-за обвинения в плагиате кода
  3. OpenNews: Операционная система ReactOS вернулась к жизни
  4. OpenNews: Microsoft не исключает открытие части исходного кода Windows
  5. OpenNews: Microsoft открыла исходные тексты Windows CE 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: reactos
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  • 1.1, НяшМяш (ok), 20:32, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Началось?
     
     
  • 2.31, mikhailnov (ok), 21:57, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто кто-то заметил написанный еще в 2017 году ответ этого человека на Quora (типа Ответов@mail.ru), а журналисты подхватили.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:35, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >По его мнению

    Держал бы лучше его при себе.

     
     
  • 2.24, Аноним84701 (ok), 21:41, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>По его мнению
    > Держал бы лучше его при себе.

    Только у них там _дежурных_ адвокатов в одном HQ больше, чем у РеактОСи коммитеров (о разработчиках даже заикаться не буду) за все время.
    И правило "Кто сильнее, тот и прав!" никто не отменял, просто теперь "сила" сиречь "правота" выясняется не поединщиками или элитной дружиной/гвардейцами/наемниками в поле, а элитными наем^W адвокатами в зале суда ;)


     

  • 1.3, Аноним (3), 20:37, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А то мы и не знали, другое дело, что майкрософту совершенно пофигу на реактось как и нам
     
     
  • 2.25, ютуб ютубов (?), 21:41, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты за всех-то не говори!
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:45, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Читаем эту новость так:

    "Разработчик Майкрософт публично признал, что ReactOS ничем не хуже Windows."

    А если результат одинаков, зачем платить больше?


     
     
  • 2.7, bobr (?), 20:51, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ничем не лучше.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:51, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Воровать плохо. Утащить чужой код любой может а вот с нуля написать нужен мозг, которого увы у ReactOS нет
     
     
  • 2.22, Анончик999999 (?), 21:38, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю! Писать 20 лет устаревшую ОС типа с нуля могут только психопаты с отсутствием здравого смысла!
     
     
  • 3.29, Какие ваши доказательства Анонином (?), 21:54, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто говорил, о том, что все вокруг будут душевно здоровы? Отнюдь!
     

  • 1.8, Mail (?), 20:55, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>> I guess you are young enough not to know that Microsoft accidentally did release some NT builds with the names of the internal variables...

    The best answer.

    Axel Rietschin is a careerist, nothing more.

     
  • 1.9, Аноним (9), 20:59, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Микрософт любит опенсорс" говорили они...
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:59, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внести Квазара!
    (а, ресурс попутал, извиняюсь)
     
  • 1.15, Аноним (-), 21:12, 03/07/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 21:20, 03/07/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:20, 03/07/2019 Скрыто
    		• +2 +/
     

     ....нить свёрнута, показать (2)

  • 1.16, Аноним (18), 21:18, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пригорело дно у погроматора некроных.
     
  • 1.20, Michael Shigorin (ok), 21:25, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с Килдаллом вышло, он случайно не смотрел?
    (про QP OS не спрашиваю -- её исходников некрософту, похоже, ещё более не видать, чем своих собственных)
     
     
  • 2.32, mikhailnov (ok), 21:59, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, есть какие-то зацепки для установления кодовой связи между WinNT и/или ReactOS и QP OS?
     

  • 1.21, Аноним (21), 21:30, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть сверяет тела функций, код-то открыт в отличие от мягкого.
     
     
  • 2.26, ютуб ютубов (?), 21:44, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да уже давно всё сверено...не повторяет
     

  • 1.27, KonstantinB (ok), 21:46, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже если и так, законодательство РФ это не нарушает.
     
  • 1.28, Alexey (??), 21:46, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень интересно, неужели в программировании кто-то что-то заимствует? Невероятно просто. А товарищу Анониму хочется вопрос задать, что же он будет сверять, если "от перемены мест слагаемых ..". Или засылка содержимого регистра выполняется бессчетным множеством вариантов?!
     
  • 1.30, Аноним (30), 21:57, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понравилось: "Совершенно другой разработчик"
     

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