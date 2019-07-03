Проект Linux Mint анонсировал мини-компьютер MintBox 3

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Разработчики дистрибутива Linux Mint сообщили о работе над новой моделью мини-компьютера MintBox 3, поставляемого под бредном проекта с предустановленным дистрибутивом Linux Mint. Устройство построено на базе платформы Airtop 3 компании Compulab. Устройство снабжено полностью бесшумной пассивной системой охлаждения, которая допускает эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до 70°C. Размер устройства 10 x 30 x 25.5 см.
Планируется выпустить две редакции устройства, отличающиеся процессором, размером памяти и GPU: