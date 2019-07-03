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Проект Linux Mint анонсировал мини-компьютер MintBox 3

03.07.2019 11:54

Разработчики дистрибутива Linux Mint сообщили о работе над новой моделью мини-компьютера MintBox 3, поставляемого под бредном проекта с предустановленным дистрибутивом Linux Mint. Устройство построено на базе платформы Airtop 3 компании Compulab. Устройство снабжено полностью бесшумной пассивной системой охлаждения, которая допускает эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до 70°C. Размер устройства 10 x 30 x 25.5 см.

Планируется выпустить две редакции устройства, отличающиеся процессором, размером памяти и GPU:

  • CPU Core i5 (6 ядер), 16 GB ОЗУ, SSD-накопитель 256 GB EVO 970, Wi-Fi, передняя панель FM-AT3 FACE (USB type C, 2x USB type A, micro-SD и mini-PCIe). Стоимость модели $1543.
  • CPU Core i9, GPU NVIDIA GTX 1660 Ti, 32 GB ОЗУ, SSD-накопитель 1TB EVO 970, WiFi, передняя панель FM-AT3 FACE (USB type C, 2x USB type A, micro-SD и mini-PCIe). Стоимость модели $2698

    Прошлая модель MintBox 2 была выпущена в 2013 году, а обновлённая серия MintBox Mini 2 в марте 2018 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Проект Linux Mint представил мини-компьютер MintBox Mini 2
  3. OpenNews: Проект Linux Mint представил устройство MintBox Mini
  4. OpenNews: Проект Linux Mint представил мини-компьютер MintBox 2
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mintbox, linuxmint
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:02, 03/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Отлично, но цены конские. Дайте Одроид какой-то лучше.
     
  • 2, Аноним (2), 12:04, 03/07/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
  • 3, Аноним (3), 12:04, 03/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Intel Core i9 и GTX 1660 Ti  с польностью пассивным охлажднием, заявленным верхним температурным диапазоном 70°C и относительной влажности до 95% это сильно. Как такого можно добиться?
     
  • 4, Аноним (4), 12:05, 03/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    >CPU Core i9, GPU NVIDIA GTX 1660 Ti, 32 GB ОЗУ, SSD-накопитель 1TB EVO 970, WiFi, передняя панель FM-AT3 FACE (USB type C, 2x USB type A, micro-SD и mini-PCIe). Стоимость модели $2698

    Ну ок. Привожу конфиг своей тачки: Prime X470 Pro (120$), Ryzen 7 2700 (230$), 2x Vega 64 (640$), 2x 2TB WD Black в RAID1 (90$ за штуку), 250 GB Samsung EVO 970 Plus под систему (75$), БП за 250$, корпус за 80$. Итого - 1575 и куда мощнее этого говна, пусть и не бесшумное.

     
     
  • 5, Аноним (4), 12:07, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брал все с CU, общий ценник без учета доставки, многое железо было со скидкой.
     

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