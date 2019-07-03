Проект Linux Mint анонсировал мини-компьютер MintBox 3

1, Аноним ( 1 ), 12:02, 03/07/2019 [ответить] + / – Отлично, но цены конские. Дайте Одроид какой-то лучше.

2, Аноним ( 2 ), 12:04, 03/07/2019 Скрыто –1 + / – 3, Аноним ( 3 ), 12:04, 03/07/2019 [ответить] + / – Intel Core i9 и GTX 1660 Ti с польностью пассивным охлажднием, заявленным верхним температурным диапазоном 70°C и относительной влажности до 95% это сильно. Как такого можно добиться?

4, Аноним ( 4 ), 12:05, 03/07/2019 [ответить] + / – >CPU Core i9, GPU NVIDIA GTX 1660 Ti, 32 GB ОЗУ, SSD-накопитель 1TB EVO 970, WiFi, передняя панель FM-AT3 FACE (USB type C, 2x USB type A, micro-SD и mini-PCIe). Стоимость модели $2698 Ну ок. Привожу конфиг своей тачки: Prime X470 Pro (120$), Ryzen 7 2700 (230$), 2x Vega 64 (640$), 2x 2TB WD Black в RAID1 (90$ за штуку), 250 GB Samsung EVO 970 Plus под систему (75$), БП за 250$, корпус за 80$. Итого - 1575 и куда мощнее этого говна, пусть и не бесшумное.

5, Аноним ( 4 ), 12:07, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Брал все с CU, общий ценник без учета доставки, многое железо было со скидкой.



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