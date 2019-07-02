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Отчёт о развитии мобильной платформы LineageOS 16

02.07.2019 22:43

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, опубликовали отчёт о развитии ветку LineageOS 16, основанной на платформе Android 9. С марта число предоставляемых проектом сборок увеличилось до 36 устройств. Из внесённые за последнее время изменений отмечается:

  • Реализация ночного режима, при котором в ночное время на экране используется более тёплая цветовая гамма для снижения напряжения глаз, для новых моделей устройств (на базе Snapgragon 820 и новее) переведена на использование штатных возможностей Android. Ранее предлагавший для данных целей режим LiveDisplay оставлен в качестве опции;
  • Панель управления громкостью теперь может быть перемещена в левую часть экрана и использоваться для изменения громкости всех возможных потоков;
  • Возвращён расширенный блок для быстрого изменения настроек, в котором предоставлены настройки Wi-Fi, Bluetooth, передачи данных, определения местоположения и профилей.
  • Представлено новое приложение для управления обоями домашнего экрана и подборка новых обоев;
  • В Privacy Guard, интерфейс для управления полномочиями и контролем за доступом приложений к системным ресурсам и данным, добавлена поддержка приложений в рабочем профиле (Work Profile);
  • Возвращена возможность добавления до двух ярлыков на приложения для блокировки экрана;
  • Возвращена возможность отображения круглого индикатора заряда аккумулятора (был удалён в LineageOS 13.0);
  • Предоставлена возможность назначения разной громкости для звука уведомлений и телефонных звонков;
  • В настройки добавлена опция для включения режима экономии энергии при использовании GPS;
  • Обновлены текстовые редакторы: Vim 8.1 и Nano 4.2;
  • Добавлена поддержка Bluetooth SBC DualChannel HD;
  • Проведена оптимизация производительности музыкального проигрывателя Eleven;
  • Обновлена конфигурация для записи телефонных разговоров (включается только в странах, в которых подобная запись разрешена законом, в том числе включена в России и Украине);
  • Браузерный компонент WebView обновлён до кодовой базы Chromium 74.0.3729.157;

Дополнительно отмечается прекращение формирования сборок LineageOS 15.1 для Google Nexus 4, Asus Zenfone Max Pro M1, Nvidia Shield Tablet, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и ZTE Axon 7.

  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Changelo...)
  2. OpenNews: Началось формирование сборок мобильной платформы LineageOS 16
  3. OpenNews: Первый бета-выпуск мобильной платформы /e/, развиваемой создателем Mandrake Linux
  4. OpenNews: В LineageOS добавлен интерфейс Trust и обеспечена поддержка бесшовных обновлений
  5. OpenNews: Проект Lineage (форк CyanogenMod) представил SDK для разработчиков приложений
  6. OpenNews: Подготовлены сборки LineageOS 15.1 (Android 8.1) для Raspberry Pi 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: lineageos
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Пятачок_с_мёдом (?), 22:47, 02/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Как там с драйверами? Рут нужен? Параллельно devuan можно поставить?
     
  • 2, proninyaroslav (ok), 22:52, 02/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    А nexus 6p в пролёте, так как мейнтейнер ядра забил на него. Вот так и живём.
     
  • 3, proninyaroslav (ok), 22:53, 02/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    А nexus 6p в пролёте, так как мейнтейнер ядра забил на него. Вот так и живём.
     
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