Отчёт о развитии мобильной платформы LineageOS 16

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, опубликовали отчёт о развитии ветку LineageOS 16, основанной на платформе Android 9. С марта число предоставляемых проектом сборок увеличилось до 36 устройств. Из внесённые за последнее время изменений отмечается: Реализация ночного режима, при котором в ночное время на экране используется более тёплая цветовая гамма для снижения напряжения глаз, для новых моделей устройств (на базе Snapgragon 820 и новее) переведена на использование штатных возможностей Android. Ранее предлагавший для данных целей режим LiveDisplay оставлен в качестве опции;

Панель управления громкостью теперь может быть перемещена в левую часть экрана и использоваться для изменения громкости всех возможных потоков;

Возвращён расширенный блок для быстрого изменения настроек, в котором предоставлены настройки Wi-Fi, Bluetooth, передачи данных, определения местоположения и профилей.

Представлено новое приложение для управления обоями домашнего экрана и подборка новых обоев;

В Privacy Guard, интерфейс для управления полномочиями и контролем за доступом приложений к системным ресурсам и данным, добавлена поддержка приложений в рабочем профиле (Work Profile);

Возвращена возможность добавления до двух ярлыков на приложения для блокировки экрана;

Возвращена возможность отображения круглого индикатора заряда аккумулятора (был удалён в LineageOS 13.0);

Предоставлена возможность назначения разной громкости для звука уведомлений и телефонных звонков;

В настройки добавлена опция для включения режима экономии энергии при использовании GPS;

Обновлены текстовые редакторы: Vim 8.1 и Nano 4.2;

Добавлена поддержка Bluetooth SBC DualChannel HD;

Проведена оптимизация производительности музыкального проигрывателя Eleven;

Обновлена конфигурация для записи телефонных разговоров (включается только в странах, в которых подобная запись разрешена законом, в том числе включена в России и Украине);

Браузерный компонент WebView обновлён до кодовой базы Chromium 74.0.3729.157; Дополнительно отмечается прекращение формирования сборок LineageOS 15.1 для Google Nexus 4, Asus Zenfone Max Pro M1, Nvidia Shield Tablet, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и ZTE Axon 7.



