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Выпуск дисплейного сервера Mir 1.3

02.07.2019 21:36

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.3, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 28/29/30. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные изменения в новом выпуске связаны с улучшением поддержки дополнительных расширенных протоколов Wayland в средствах для обеспечения запуска Wayland-приложений в оболочках на основе Mir. Решены ранее наблюдавшиеся проблемы при использовании libmirwayland-dev и упрощено тестирование Wayland-расширений (в mirtest-dev добавлены miral::TestWlcsDisplayServer и miral::TestServer). В демонстрационной оболочке miral-shell добавлен обработчик Ctrl-Alt-T.

В прослойку MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral, добавлена поддержка API Application Zone и протокола surface-layers, а также обеспечена явная обработка Wayland-расширений в MirAL и Mir.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.2
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.1
  4. OpenNews: Доступен дисплейный сервер Mir 1.0
  5. OpenNews: Дисплейный сервер Mir добавлен в репозитории Fedora
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir, wayland
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