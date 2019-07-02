Второй предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

2.13 , Anonimous ( ? ), 18:01, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "папки перед файлами" делаются через gsettings set org.gtk.Settings.FileChooser sort-directories-first true

3.15 , Аноним ( 6 ), 18:26, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Больше интересно какой рептилоид отключил это поведение по умолчанию.

2.17 , Аноне ( ? ), 18:39, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – М. б. потому что в оффтопике тоже папки в конце, если, например, по дате сортировать.

2.20 , Аноним ( 20 ), 18:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – папки -- это, наверно, в гейропке (родитель 1, родитель 2), а в ОС GNU/Linux -- каталог

3.22 , Аноним ( 22 ), 19:15, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гейропке Особенно умильно слышать от тех, в чьей культуре особо оговаривается, что "гомик" или "***рас" - это только если "пассивный", а насильное принуждение к половому акту мужчины мужчиной является если и не доблестью, то и не сильно плохим поступком и только для жертвы постыдным.

А вообще, передавайте дядям и тетям из зомбоящиков и прочих СМИ мое особое почтение - очень неплохо промыли мозги.

4.29 , fske ( ? ), 20:59, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >насильное принуждение к половому акту мужчины мужчиной является если и не доблестью, то и не сильно плохим поступком и только для жертвы постыдным. Это тебя так убеждали в первый раз или и последующие тоже?

>передавайте дядям и тетям из зомбоящиков и прочих СМИ мое особое почтение Ну раз ты в курсе, что и откуда те дяди и тёти вещают, то сам и передавай своё почтение

>очень неплохо промыли мозги По тебе видно

3.32 , Аноним ( 32 ), 21:51, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >папки -- это, наверно, в гейропке (родитель 1, родитель 2), а в ОС GNU/Linux -- каталог Как же вы утомили своим снобизмом, вот меня не коробит ни с каталогов, ни с папок, ни с директорий, если человек по делу изъясняется... и да, может быть человек пришёл на линуксы не в лохматые годы и не пользуется вашими пердунскими названиями, коими вы пользуетесь по привычке, а пользуется логикой увиденного: выглядит как папка, потому как в GUI представляется графическим символом папки, где лежат "листочки"-документы, и по смыслу подходит, а каталоги выглядят иначе, человек, может быть пользуется десктопом, да ещё и внезапно на русском языке, потому как XFCE имеет неплохую локализацию, и сюрприз-сюрприз - в русскоязычной версии именно - "ПАПКИ", что ты теперь скажешь Илон Маск?!

2.33 , Аноним ( 33 ), 22:07, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "редактируемые ускорители" проебал GTK3, есличо.

