Второй предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

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|1.1, Аноним (1), 13:31, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По адресу ppa нет свежих пакетов новой версии, не стоит делать перепост с прошлых новостей этой части, в данном ppa уже давно пакеты не обновляются, видимо актуальным остаются образы для докера, проверить, к сожалению не могу!
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|2.2, Аноним (1), 13:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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upd: судя по времени обновления докер-контейнер должен быть с актуальной версией
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|1.3, Адекват (ok), 14:50, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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xfce4 один из многих проектов, до которых не дотянулись кривые волосатые руки по локоть в крови улучшателей, пользуюсь им уже лет 5 и менять на что-то другое желания нет. Это просто декстоп, просто для дома, просто работает.
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|2.9, Аноним (9), 16:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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>пользуюсь им уже лет 5 и менять на что-то другое желания нет
Переехал на него с гном2 после того, как убунта заварила этот компот с юнити-не-юнити-гнум3, хоть сейчас и не использую убунту, но с тех пор всё равно xfce на большинстве десктопов, единственно грустно, что в стабильные версии текущего Debian не попадёт эта версия, а тут починили и доделали несколько нужных и полезных штук, придётся на десктопе сидеть на Debian testing после его разморозки и ждать, когда эту весрию xfce завезут в Leap, и да, какие-бы кеды хорошие не были, всей душёй за них болею, но такой стабильностью и предсказуемостью как в крысе, там и не пахнет к сожалению, тем более стиль работы xfce всё же ближе для тех, кто пользовался раньше гномом 2, и да, просто держу в курсе!
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|3.16, Аноне (?), 18:30, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже с второгнома на неё ушёл. Все красиво можно сделать. Но прикупив железа потом поставил кеды, т.к. тиринг был непобедим.
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|4.18, Аноним (18), 18:44, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 4.13 победили, но можно было и просто compton поставить раньше.
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|2.26, ононимуз (?), 20:32, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Одни и те же косяки не исправляются годами. Обратная прокрутка из коробки работает через Ж, надо конфиги иксов править. Тиринг в крысе непобедим, даже комптоном. У меня чек лист, что надо исправить после установки XFCE. Но в целом окружение очень даже достойное, легкое, шустрое и функциональное.
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|1.4, Oleg (??), 14:52, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Один из НЕмногих, не так ли? )))
КDE улучшается (без иронии) все больше и больше.
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|3.12, DerRoteBaron (ok), 17:21, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А как же GNOME 3?
Хотя да, они может быть и E, но для D пригодны мало. А если для чего еще - скоро увидим, когда Librem 5 выйдет
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|1.6, Аноним (6), 15:34, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас опять посмотрят на скриншоты, повздыхают какой он классный. Но так и продолжат сидеть на своих Gnome/KDE.
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|2.8, Аноним (18), 15:53, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? Xfce4 "популярен", им много кто пользуется, посмотрят, а потом и обновятся. А кто хочет тот сидит на других DE.
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|3.11, Аноним (6), 17:12, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот именно, что популярен в кавычках. Большинство на всяких дефолтных убунтах, где даже скучные обои на рабочем столе ленятся поменять. Заходят, вздыхают, и... ничего не делают.
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|4.19, Аноним (18), 18:44, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ЛОРе, по результатам голосования, 1 место - KDE, 2 место - Xfce4.
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|5.23, анонн (?), 19:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На ЛОРе, по результатам голосования, 1 место - KDE, 2 место - Xfce4.
На третьем "без ДЕ", а "Win XP/7/10" в опциях опроса отсутствует за избежанием всяких неприятных казусов в результатах опоса.
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|1.10, user90 (?), 16:33, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это все хорошо (ладно, давно проебали "редактируемые ускорители", забудем), но черт возьми, "папки перед файлами" - аааа!
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|2.13, Anonimous (?), 18:01, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"папки перед файлами" делаются через gsettings set org.gtk.Settings.FileChooser sort-directories-first true
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|3.15, Аноним (6), 18:26, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Больше интересно какой рептилоид отключил это поведение по умолчанию.
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|2.17, Аноне (?), 18:39, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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М. б. потому что в оффтопике тоже папки в конце, если, например, по дате сортировать.
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|2.20, Аноним (20), 18:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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папки -- это, наверно, в гейропке (родитель 1, родитель 2), а в ОС GNU/Linux -- каталог
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|3.22, Аноним (22), 19:15, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гейропке
Особенно умильно слышать от тех, в чьей культуре особо оговаривается, что "гомик" или "***рас" - это только если "пассивный", а насильное принуждение к половому акту мужчины мужчиной является если и не доблестью, то и не сильно плохим поступком и только для жертвы постыдным.
А вообще, передавайте дядям и тетям из зомбоящиков и прочих СМИ мое особое почтение - очень неплохо промыли мозги.
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|4.29, fske (?), 20:59, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>насильное принуждение к половому акту мужчины мужчиной является если и не доблестью, то и не сильно плохим поступком и только для жертвы постыдным.
Это тебя так убеждали в первый раз или и последующие тоже?
>передавайте дядям и тетям из зомбоящиков и прочих СМИ мое особое почтение
Ну раз ты в курсе, что и откуда те дяди и тёти вещают, то сам и передавай своё почтение
>очень неплохо промыли мозги
По тебе видно
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|3.32, Аноним (32), 21:51, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>папки -- это, наверно, в гейропке (родитель 1, родитель 2), а в ОС GNU/Linux -- каталог
Как же вы утомили своим снобизмом, вот меня не коробит ни с каталогов, ни с папок, ни с директорий, если человек по делу изъясняется... и да, может быть человек пришёл на линуксы не в лохматые годы и не пользуется вашими пердунскими названиями, коими вы пользуетесь по привычке, а пользуется логикой увиденного: выглядит как папка, потому как в GUI представляется графическим символом папки, где лежат "листочки"-документы, и по смыслу подходит, а каталоги выглядят иначе, человек, может быть пользуется десктопом, да ещё и внезапно на русском языке, потому как XFCE имеет неплохую локализацию, и сюрприз-сюрприз - в русскоязычной версии именно - "ПАПКИ", что ты теперь скажешь Илон Маск?!
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|1.21, Аноним (-), 19:04, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошее ДЕ, годное. Окончательно пересел на него к выпуску Убунту 17.04, когда решили закопать Юнити, а любимой ставил всегда, именно из за стабильности.
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|1.25, Аноним (25), 20:30, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вырвигазненько. Мне нужна стабильность и минимализм и чтобы было более-менее нормально. Всё советовали крысу - попробовал. Настраиваемость без костылей очень плохая, что бы там не говорю ли крысятники. Дизайн начала 2000х - вырвигазнкнько. Настроить тоже нельзя.
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