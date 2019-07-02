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Второй предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

02.07.2019 13:19

Доступен для тестирования второй предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14, который ознаменовал переход проекта на стадию полной заморозки кодовой базы. В зависимости от результатов тестирования 28 июля может быть сформирован третий тестовый выпуск. Релиз ожидается 11 августа. Для тестирования Xfce 4.14pre2 подготовлен образ контейнера в формате Docker. Обзор новшеств Xfce 4.14 можно посмотреть в прошлом анонсе.

По сравнению с первым тестовым выпуском в основном отмечается устранением ошибок. Среди не связанных с исправлением ошибок изменений:

  • Улучшение GLX-бэкенда в оконном менеджере xfwm4;
  • Улучшение поддержки HiDPI;
  • Добавление на панель нового индикатора сгруппированных окон и обновление общей раскладки элементов на панели.
  • Реализация опции рабочего стола для добавления следующей фоновой картинки (Add Next Background). Улучшена интерактивность взаимодействия с рабочим столом и поддержка кастомизации через темы оформления;
  • Добавление поддержки интроспекции GObject и языка Vala в бэкенде управления настройками (xfconf).

    1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
    2. OpenNews: Представлен предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14
    3. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13.4, развиваемой для Xfce 4.14
    4. OpenNews: Ветка Xfce 4.14 оценивается готовой на 80%
    5. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
    6. OpenNews: Релиз медиаплеера Parole 1.0.0, развиваемого проектом Xfce
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: xfce
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    Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:31, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По адресу ppa нет свежих пакетов новой версии, не стоит делать перепост с прошлых новостей этой части, в данном ppa уже давно пакеты не обновляются, видимо актуальным остаются образы для докера, проверить, к сожалению не могу!
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 13:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    upd: судя по времени обновления докер-контейнер должен быть с актуальной версией
     

  • 1.3, Адекват (ok), 14:50, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    xfce4 один из многих проектов, до которых не дотянулись кривые волосатые руки по локоть в крови улучшателей, пользуюсь им уже лет 5 и менять на что-то другое желания нет. Это просто декстоп, просто для дома, просто работает.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    >пользуюсь им уже лет 5 и менять на что-то другое желания нет

    Переехал на него с гном2 после того, как убунта заварила этот компот с юнити-не-юнити-гнум3, хоть сейчас и не использую убунту, но с тех пор всё равно xfce на большинстве десктопов, единственно грустно, что в стабильные версии текущего Debian не попадёт эта версия, а тут починили и доделали несколько нужных и полезных штук, придётся на десктопе сидеть на Debian testing после его разморозки и ждать, когда эту весрию xfce завезут в Leap, и да, какие-бы кеды хорошие не были, всей душёй за них болею, но такой стабильностью и предсказуемостью как в крысе, там и не пахнет к сожалению, тем более стиль работы xfce всё же ближе для тех, кто пользовался раньше гномом 2, и да, просто держу в курсе!

     
     
  • 3.16, Аноне (?), 18:30, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже с второгнома на неё ушёл. Все красиво можно сделать. Но прикупив железа потом поставил кеды, т.к. тиринг был непобедим.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 18:44, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 4.13 победили, но можно было и просто compton поставить раньше.
     
  • 3.30, Аноним (30), 21:10, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может еще в бэкпортах появится, зачем сразу тестинг то?
     
  • 2.24, LeNiN (ok), 20:04, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединяйтесь к тем, кто готов сказать «спасибо» денюжкой: https://www.bountysource.com/teams/xfce
     
  • 2.26, ононимуз (?), 20:32, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одни и те же косяки не исправляются годами. Обратная прокрутка из коробки работает через Ж, надо конфиги иксов править. Тиринг в крысе непобедим, даже комптоном. У меня чек лист, что надо исправить после установки XFCE. Но в целом окружение очень даже достойное, легкое, шустрое и функциональное.
     

  • 1.4, Oleg (??), 14:52, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из НЕмногих, не так ли? )))
    КDE улучшается (без иронии) все больше и больше.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:04, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кеды единственное окружение наиболее близкое к DE.
     
     
  • 3.12, DerRoteBaron (ok), 17:21, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как же GNOME 3?

    Хотя да, они может быть и E, но для D пригодны мало. А если для чего еще - скоро увидим, когда Librem 5 выйдет

     

  • 1.6, Аноним (6), 15:34, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас опять посмотрят на скриншоты, повздыхают какой он классный. Но так и продолжат сидеть на своих Gnome/KDE.
     
     
  • 2.8, Аноним (18), 15:53, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Xfce4 "популярен", им много кто пользуется, посмотрят, а потом и обновятся. А кто хочет тот сидит на других DE.
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 17:12, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот именно, что популярен в кавычках. Большинство на всяких дефолтных убунтах, где даже скучные обои на рабочем столе ленятся поменять. Заходят, вздыхают, и... ничего не делают.
     
     
  • 4.19, Аноним (18), 18:44, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ЛОРе, по результатам голосования, 1 место - KDE, 2 место - Xfce4.
     
     
  • 5.23, анонн (?), 19:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На ЛОРе, по результатам голосования, 1 место - KDE, 2 место - Xfce4.

    На третьем "без ДЕ", а "Win XP/7/10" в опциях опроса отсутствует за избежанием всяких неприятных казусов в результатах опоса.

     

  • 1.7, Michael Shigorin (ok), 15:39, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если что, этот комплект попал в сегодняшнюю regular-rc: http://nightly.altlinux.org/sisyphus/snapshots/20190702/
    ...и завтра ожидается в http://nightly.altlinux.org/sisyphus/flavours/xfce/
     
  • 1.10, user90 (?), 16:33, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это все хорошо (ладно, давно проебали "редактируемые ускорители", забудем), но черт возьми, "папки перед файлами" - аааа!
     
     
  • 2.13, Anonimous (?), 18:01, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "папки перед файлами" делаются через gsettings set org.gtk.Settings.FileChooser sort-directories-first true
     
     
  • 3.15, Аноним (6), 18:26, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Больше интересно какой рептилоид отключил это поведение по умолчанию.
     
  • 2.17, Аноне (?), 18:39, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М. б.  потому что в оффтопике тоже папки в конце, если, например, по дате сортировать.
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    папки -- это, наверно, в гейропке (родитель 1, родитель 2), а в ОС GNU/Linux -- каталог
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:15, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гейропке

    Особенно умильно слышать от тех, в чьей культуре особо оговаривается, что "гомик" или "***рас" - это только если "пассивный", а насильное принуждение к половому акту мужчины мужчиной является если и не доблестью, то и не сильно плохим поступком и только для жертвы постыдным.
    А вообще, передавайте дядям и тетям из зомбоящиков и прочих СМИ мое особое почтение - очень неплохо промыли мозги.

     
     
  • 4.29, fske (?), 20:59, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >насильное принуждение к половому акту мужчины мужчиной является если и не доблестью, то и не сильно плохим поступком и только для жертвы постыдным.

    Это тебя так убеждали в первый раз или и последующие тоже?
    >передавайте дядям и тетям из зомбоящиков и прочих СМИ мое особое почтение

    Ну раз ты в курсе, что и откуда те дяди и тёти вещают, то сам и передавай своё почтение
    >очень неплохо промыли мозги

    По тебе видно

     
  • 3.32, Аноним (32), 21:51, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >папки -- это, наверно, в гейропке (родитель 1, родитель 2), а в ОС GNU/Linux -- каталог

    Как же вы утомили своим снобизмом, вот меня не коробит ни с каталогов, ни с папок, ни с директорий, если человек по делу изъясняется... и да, может быть человек пришёл на линуксы не в лохматые годы и не пользуется вашими пердунскими названиями, коими вы пользуетесь по привычке, а пользуется логикой увиденного: выглядит как папка, потому как в GUI представляется графическим символом папки, где лежат "листочки"-документы, и по смыслу подходит, а каталоги выглядят иначе, человек, может быть пользуется десктопом, да ещё и внезапно на русском языке, потому как XFCE имеет неплохую локализацию, и сюрприз-сюрприз - в русскоязычной версии именно - "ПАПКИ", что ты теперь скажешь Илон Маск?!

     
  • 2.33, Аноним (33), 22:07, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "редактируемые ускорители" проебал GTK3, есличо.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:22, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже написан xfway оконный менеджер для wayland. Так что держитесь!
     
  • 1.21, Аноним (-), 19:04, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее ДЕ, годное. Окончательно пересел на него к выпуску Убунту 17.04, когда решили закопать Юнити, а любимой ставил всегда, именно из за стабильности.
     
  • 1.25, Аноним (25), 20:30, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вырвигазненько. Мне нужна стабильность и минимализм и чтобы было более-менее нормально. Всё советовали крысу - попробовал. Настраиваемость без костылей очень плохая, что бы там не говорю ли крысятники.  Дизайн начала 2000х - вырвигазнкнько. Настроить тоже нельзя.
     
  • 1.27, Анимайзер (?), 20:33, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Xfce простой и удобный, не падает, не отвлекает от работы и есть не просит!
     
     
  • 2.31, Аноним (25), 21:12, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну-ну.
     

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