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Релиз JPype 0.7, библиотеки для доступа к Java-классам из Python

26.06.2019 22:46

Спустя более четырёх лет с момента формирования прошлой значительной ветки доступен релиз прослойки JPype 0.7, позволяющей организовать полный доступ Python-приложений к библиотекам классов на языке Java. При помощи JPype из Python можно использовать специфичные для Java библиотеки, создавая гибридные приложения, сочетающие код на Java и Python. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В отличие от Jython, интеграция с Java достигается не через создание варианта Python для JVM, а через взаимодействие на уровне обеих виртуальных машин, используя разделяемую память. Предложенный подход позволяет не только добиться хорошей производительности, но и предоставляет доступ ко всем библиотекам CPython и Java. В новом выпуска полностью переписан код основного модуля, добавлена поддержка unattached-потоков, улучшена защищённость, обеспечена трансляция Java-исключений в Python-исключения, изменено поведение при преобразовании строк.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jpype-proje...)
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  4. OpenNews: Выпуск Jython 2.7, реализации языка Python на Java
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: java, python
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  • 1.1, Аноним (1), 23:14, 26/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Не только Java. Я класс на Scala дёргаю.
     
     
  • 2.2, AntonAlekseevich (ok), 23:20, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Не только Java. Я класс на Scala дёргаю.

    О надо же он и с Kotlin работает...

     
     
  • 3.3, Аноним (1), 23:33, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С котлином намного проще - разработчики котлина не стали вы******ся и методы неплохо соодветствуют методам с явы. Со скалой всё труднее: же большая часть времени была потрачена на то, чтобы найти нормальный декомпилятор, разобраться с инициализацией объектов, и написать некоторое количество кода, конвертящего иммутабельные типы в словари питона и обратно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:39, 26/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Мне даже страшно представить, зачем нужно приложение на джаве и питоне одновременно. Кто-нибудь знает примеры таких проектов? Сами они на гитхабе референсов не дали, либо я не нашёл.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:43, 26/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Для строительства костылей к Легаси коду?
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:04, 27/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Зачем оно, если есть groovy?
     
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