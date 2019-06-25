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Утечка BGP-маршрутов привела к массовому нарушению связности в интернете

25.06.2019 09:41

Компания Cloudflare опубликовала отчёт о вчерашнем инциденте, в результате которого на протяжении трёх часов с 13:34 до 16:26 (MSK) наблюдались проблемы с доступом ко многим ресурсам в глобальной сети, включая инфраструктуру Cloudflare, Facebook, Akamai, Apple, Linode и Amazon AWS. Проблемы в инфраструктуре Cloudflare, которая предоставляет CDN для 16 млн сайтов, наблюдались с 14:02 до 16:02 (MSK). По оценке Cloudflare во время сбоя фиксировалась потеря приблизительно 15% глобального трафика.

Проблема была вызвана утечкой маршрутов через BGP, в ходе которой около 20 тысяч префиксов для 2400 сетей были некорректно перенаправлены. Источником утечки был провайдер DQE Communications, который использовал ПО BGP Optimizer для оптимизации маршрутизации. BGP Optimizer разбивает IP-префиксы на более мелкие, например, разделяет 104.20.0.0/20 на 104.20.0.0/21 и 104.20.8.0/21, и, как следствие, DQE Communications держал на своей стороне большое число специфичных маршрутов, переопределяющих более общие маршруты (т.е. вместо общих маршрутов к Cloudflare использовались более гранулированные маршруты к конкретным подсетям Cloudflare).

Данные точечные маршруты были анонсированы одному из клиентов (Allegheny Technologies, AS396531), который также имел подключение через ещё одного провайдера. Allegheny Technologies транслировал полученные маршруты другому транзитному провайдеру (Verizon, AS701). Из-за отсутствия надлежащей фильтрации BGP-анонсов и ограничения на число префиксов, Verizon подхватил данный анонс и транслировал полученные 20 тысяч префиксов для остального интернета. Некорректные префиксы из-за своей гранулированности были восприняты как более приоритетные так как конкретный маршрут имеет более высокий приоритет, чем общий.

В итоге, трафик для многих крупных сетей стал направляться через Verizon к мелкому провайдеру DQE Communications, не способному обработать нахлынувший поток, что привело к коллапсу (эффект сравним с тем, как если бы часть нагруженной автострады заменили на просёлочную дорогу).

Для предотвращения возникновение подобных инцидентов в будущем рекомендовано:

  • Использовать верификацию анонсов на основе RPKI (BGP Origin Validation, разрешает приём анонсов только от владельцев сети);
  • Ограничить максимальное число принимаемых префиксов для всех сеансов EBGP (настройка maximum-prefix помогла бы сразу отбросить передачу 20 тысяч префиксов в рамках одного сеанса);
  • Применять фильтрацию на основе реестра IRR (Internet Routing Registry, определяет AS через которые допустима маршрутизация заданных префиксов);
  • Использовать на маршрутизаторах рекомендуемые в RFC 8212 настройки для блокировки по умолчанию ('default deny');
  • Прекратить необдуманное использование оптимизаторов BGP.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/ho...)
  2. OpenNews: Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare
  3. OpenNews: Фишинг-атака на платёжную систему Trezor, вероятно проведённая с использованием BGP
  4. OpenNews: Зафиксирована попытка использования BGP для захвата трафика IP 1.1.1.1
  5. OpenNews: Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP
  6. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bgp
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  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже не первый раз улучшаторы запускают
     
     
  • 2.17, Поле Name (?), 11:20, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    One-click BGP Optimizer
     

  • 1.2, Groosha (?), 10:25, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Умные люди, расскажите кратко (или киньте ссылки), почему несмотря на проблемы BGP, ничего лучше ещё не используется?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:42, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так исторически сложилось
     
  • 2.7, пох. (?), 10:47, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что вы не написали, и не напишете.

    А "проблемы в bgp" не стоят выеденного яйца - просто админам веризона (если еще они админы - веризона, а не индийского аутсорсер-ашрама) не принято платить денег - зачем, их же кормят раз в неделю, и даже бьют не очень сильно.

    поэтому им вовсе необязательно уметь настраивать bgp, а даже если и умеют - заморачиваться какими-то сложностями.

     

  • 1.3, эксперт по всему (?), 10:27, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Ну и кто имеет что-то против устойчивого рунета? Такие факты очень показательно. Чуть что и внезапно случится ликинг IP-адресов критической инфраструктуры РФ
     
     
  • 2.5, Алексе (?), 10:33, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Хорошо попыта товрищ Пу! Но не вы балком ошиблись - вам на Россия 24 или РенТВ бы.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:50, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы ошиблись, частенько тут Соловьев-Шигорин зажигает похлеще РенТВ
     
  • 2.8, iCat (ok), 10:50, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Ну и кто имеет что-то против устойчивого рунета?

    В основном те, для которых интернет - это IP, сайтики и Telegram...

     
     
  • 3.15, тоже Аноним (ok), 11:05, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сейчас решения самых справедливых судов в мире вынуждают меня работать с документацией через Тор (потому что местный провайдер выполняет ВСЕ наложенные блокировки, ибо обязан это делать).
    Потому что тупая цензура и современные технологии - несовместимы. В принципе.
     
  • 2.11, mickvav (?), 10:56, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как "устойчивый рунет" защитит от криворукости? Ну будет у вас утечка адресов внутри рунета и трафик от Москвы до Питера пойдет через Колыму, вам полегчает?
     
  • 2.14, РосКомНадзор (?), 11:04, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо вам товарищ! Теперь мы знаем что ещё показать по ящику в пользу Чебурнета! Родина не забудет вас!
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:29, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вчера столкнулись с этим. Из РФ ресурсы были доступны, но из-под aws уже нет. Облакам немного поплохело.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:51, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DQE - Decontamination Quick And Easy - "быстрая дезактивация"
     
  • 1.12, Нанобот (ok), 10:58, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для предотвращения возникновение подобных инцидентов в будущем рекомендовано

    иными словами, никто ничего делать не будет

     
  • 1.13, IdeaFix (ok), 10:59, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А помните, как говорили что интернет очень крепкий?:) Что если вырубить все корневые ДНС, то никто не заметит пару суток ничего. Что всё резервируется и всё такое.

    По факту же, когда коллапс случается хоть на уровне города миллионника, хоть на уровне провайдера миллиардника, этффект один.

     
     
  • 2.18, адмирал третьего флота очевидно (?), 11:25, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20% допустимые потери..
     
     
  • 3.19, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:26, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 20% допустимые потери..

    Проверено коллегой Жаровым?

     

  • 1.16, Аноним (16), 11:12, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это точно :)
    Для предотвращения возникновение подобных инцидентов в будущем рекомендовано:
        Прекратить необдуманное использование оптимизаторов BGP.
     
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