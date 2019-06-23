Выпуск GNU APL 1.8

1.1 , Аноним ( 1 ), 21:33, 23/06/2019 [ответить] + / – Mathematica на APL? Ну нифигасе!

1.2 , Аноним ( 2 ), 21:38, 23/06/2019 [ответить] + / – А организацию на нём взломать можно?

1.3 , Аноним ( 3 ), 22:03, 23/06/2019 [ответить] –4 + / – > Добавлена возможность создания графических приложений с использованием обвязки вокруг библиотеки GTK Обратите внимание, что именно GTK, поскольку он являет собой стандарт гуя для GNU/Linux. Другие тулкиты (в особенности те тулQиты, которые раньше были проприетарными) во внимание не приняты, и заслуженно.

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:18, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто сделать биндинги к сишной либе проще. Раздупляйся.

3.6 , Аноним ( 3 ), 22:21, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > сделать биндинги к сишной либе проще И это лишь одна из многих причин выбирать GTK вместо полупроприетарных поделок.

4.8 , НяшМяш ( ok ), 23:19, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну кто святым духом питается, а кому деньги надо зарабатывать. Как там у GTK с виндой, макосью и мобилками?

5.9 , Аноним ( 3 ), 23:32, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – с мобилками все в порядке, движение идет, вон новость была недавно "Выпуск libhandy 0.0.10". А теперь поговорим про шинду и про макось. Макосовцы пишут проги на своем слабо портируемом "объектив-си". На венду и линукс они хотели положить болт. Шиндузоиды пишут проги с использованием своего Win API. На макось и линукс они хотели производить акт дефекации. А теперь вопрос: почему линуксоиды должны стараться ради маководов и шиндузоидов? GTK - это __наш__ тулкит, обслуживающий исключительно __наши__ интересы. Это не тулкит "за счастье во всем мире". И то, что он слабо портируется под проприетарные платформы - лишь заслуженный плевок в лицо их фанатиков.

6.10 , Аноним ( 10 ), 00:06, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот ещё один фанатик подкатил.

2.7 , ПетровичЪ ( ? ), 23:09, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Набросил вяло, минусвкарму.



1.4 , нехипстер ( ? ), 22:07, 23/06/2019 [ответить] +1 + / – Ну наконец-то полезная новость! А то всё про доскеры, хрусты и електроны…

