Выпуск GNU APL 1.8

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|1.3, Аноним (3), 22:03, 23/06/2019 [ответить]
|–4 +/–
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> Добавлена возможность создания графических приложений с использованием обвязки вокруг библиотеки GTK
Обратите внимание, что именно GTK, поскольку он являет собой стандарт гуя для GNU/Linux. Другие тулкиты (в особенности те тулQиты, которые раньше были проприетарными) во внимание не приняты, и заслуженно.
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|3.6, Аноним (3), 22:21, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> сделать биндинги к сишной либе проще
И это лишь одна из многих причин выбирать GTK вместо полупроприетарных поделок.
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|4.8, НяшМяш (ok), 23:19, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну кто святым духом питается, а кому деньги надо зарабатывать. Как там у GTK с виндой, макосью и мобилками?
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|5.9, Аноним (3), 23:32, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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с мобилками все в порядке, движение идет, вон новость была недавно "Выпуск libhandy 0.0.10". А теперь поговорим про шинду и про макось.
Макосовцы пишут проги на своем слабо портируемом "объектив-си". На венду и линукс они хотели положить болт.
Шиндузоиды пишут проги с использованием своего Win API. На макось и линукс они хотели производить акт дефекации.
А теперь вопрос: почему линуксоиды должны стараться ради маководов и шиндузоидов? GTK - это __наш__ тулкит, обслуживающий исключительно __наши__ интересы. Это не тулкит "за счастье во всем мире". И то, что он слабо портируется под проприетарные платформы - лишь заслуженный плевок в лицо их фанатиков.
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|1.4, нехипстер (?), 22:07, 23/06/2019 [ответить]
|+1 +/–
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Ну наконец-то полезная новость! А то всё про доскеры, хрусты и електроны…
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