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Выпуск GNU APL 1.8

23.06.2019 20:29

После более двух лет разработки проект GNU представил выпуск GNU APL 1.8, интерпретатора для одного из старейших языков программирования - APL, полностью удовлетворяющего требованиям стандарта ISO 13751 ("Programming Language APL, Extended"). Язык APL отличается оптимизацией для работы с массивами произвольной вложенности и поддержкой комплексных чисел, что делает его востребованным для научных расчётов и обработки данных. В начале 1970-х годов идея APL-машины дала толчок к созданию первого в мире персонального компьютера IBM 5100. APL также пользовался большой популярностью на советских ЭВМ начала 80-х годов. Из современных систем, основанных на идеях APL, можно отметить вычислительные среды Mathematica и MATLAB.

В новой версии:

  • Добавлена возможность создания графических приложений с использованием обвязки вокруг библиотеки GTK;
  • Добавлен модуль RE, позволяющий использовать регулярные выражения;
  • Добавлен модуль FFT (Fast Fourier Transforms) для выполнения быстрого преобразования Фурье;
  • Реализована поддержка определяемых пользователем APL-команд;
  • Добавлен интерфейс для языка Python, позволяющий использовать в скриптах на Python векторные возможности APL.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU APL 1.7
  3. OpenNews: Выпуск GNU APL 1.6
  4. OpenNews: Выпуск GNU APL 1.5
  5. OpenNews: Выпуск GNU APL 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apl
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  • 1.1, Аноним (1), 21:33, 23/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Mathematica на APL? Ну нифигасе!
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:38, 23/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    А организацию на нём взломать можно?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:03, 23/06/2019 [ответить]  
    		• –4 +/
    > Добавлена возможность создания графических приложений с использованием обвязки вокруг библиотеки GTK

    Обратите внимание, что именно GTK, поскольку он являет собой стандарт гуя для GNU/Linux. Другие тулкиты (в особенности те тулQиты, которые раньше были проприетарными) во внимание не приняты, и заслуженно.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:18, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто сделать биндинги к сишной либе проще. Раздупляйся.
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 22:21, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > сделать биндинги к сишной либе проще

    И это лишь одна из многих причин выбирать GTK вместо полупроприетарных поделок.

     
     
  • 4.8, НяшМяш (ok), 23:19, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кто святым духом питается, а кому деньги надо зарабатывать. Как там у GTK с виндой, макосью и мобилками?
     
     
  • 5.9, Аноним (3), 23:32, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с мобилками все в порядке, движение идет, вон новость была недавно "Выпуск libhandy 0.0.10". А теперь поговорим про шинду и про макось.

    Макосовцы пишут проги на своем слабо портируемом "объектив-си". На венду и линукс они хотели положить болт.

    Шиндузоиды пишут проги с использованием своего Win API. На макось и линукс они хотели производить акт дефекации.

    А теперь вопрос: почему линуксоиды должны стараться ради маководов и шиндузоидов? GTK - это __наш__ тулкит, обслуживающий исключительно __наши__ интересы. Это не тулкит "за счастье во всем мире". И то, что он слабо портируется под проприетарные платформы - лишь заслуженный плевок в лицо их фанатиков.

     
     
  • 6.10, Аноним (10), 00:06, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ещё один фанатик подкатил.
     
  • 2.7, ПетровичЪ (?), 23:09, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набросил вяло, минусвкарму.
     

  • 1.4, нехипстер (?), 22:07, 23/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну наконец-то полезная новость! А то всё про доскеры, хрусты и електроны…
     
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