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Выпуск Wine 4.11

22.06.2019 09:00

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.11. С момента выпуска версии 4.10 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 370 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжена работа по сборке DLL по умолчанию со встроенной библиотекой msvcrt (предоставляемой проектом Wine, а не DLL из Windows) в формате PE (Portable Executable). По сравнению с прошлым выпуском на формат PE переведены ещё 143 DLL;
  • Обновлена версия движка Mono 4.9.0 и фреймворка Windows.Forms;
  • Представлена более быстрая реализация SRW-блокировок (Slim Reader/Writer) для Linux, переведённая на Futex;
  • В библиотеке user32 реализована начальная поддержка вызова EnumDisplayDevicesW() для получения информации об используемых в текущем сеансе экранах;
  • В winex11.drv добавлен обработчик экранов на базе Xinerama и обеспечена обработка изменения устройств вывода;
  • В состав wined3d включён код для операций с текстурами wined3d_texture_gl;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: SWAT4 Areas, AutoIt v3.x, Max Payne 3, Port Royale 2, Catzilla 1.0, 7-Zip 15.06, Legacy of Kain: Soul Reaver, Fallout 4, .NET Framework 4.0, приложения на базе Chromium Embedded Framework (CEF), Nero CoverDesigner.

Дополнительно можно отметить проведение разработчиком из компании Canonical эксперимента по запуску игр из каталога GOG в тестовой сборке Ubuntu 19.10 без 32-разрядных библиотек, используя Wine64. В итоге, из 6 случайно выбранных протестированных игр, работающих в Wine с 32-разрядными библиотеками, в Wine64 ни одна игра не заработала. В частности, не удалось добиться установки трёх игр (Theme Hospital, Quake The Offering, Shadow Warrior), одна игра не запустилась (GOG Braid), а оставшиеся две (FTL Advanced Edition, GOG Surgeon Simulator 2013) ограничились выводом чёрного экрана (возможно из-за ограничений поддержки OpenGL в VirtualBox).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org//announ...)
  2. OpenNews: Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine
  3. OpenNews: Выпуск Wine 4.10 и Proton 4.2-6
  4. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  5. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Ключевский (?), 09:47, 22/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    А зачем пытаться запустить под вайном Braid, если он есть нативный??? Что бы жизнь медом не казалась что ли? Я специально зашел на GOG и проверил, что там нативный Braid есть, могу его скачать спокойно из своей библиотеки.
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:07, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для проведения
    >эксперимента по запуску игр из каталога GOG в тестовой сборке Ubuntu 19.10 без 32-разрядных библиотек, используя Wine64

    К.О.

     
     
  • 5, адмирал третьего флота очевидно (?), 10:21, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вайн64 не готов, но убунта всёравно выпилит 32хбитные либы необходимые для работы вайн32. остаётся присосаться к 32хбитному рантайму стима
     
  • 4, A.Stahl (ok), 10:09, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятия не имею что такое Braid, но иногда под Линукс собирают откровенно хреново: линкуются с устаревшими либами, либо наоборот с тем, чего ещё нет в репах. Или ещё что-то в этом духе.
    Иногда проще попробовать через Вайн.
     

  • 3, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 10:08, 22/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Цигвин в вайне всё ещё не работает?
     
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