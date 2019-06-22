Выпуск Wine 4.11

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.11. С момента выпуска версии 4.10 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 370 изменений. Наиболее важные изменения: Продолжена работа по сборке DLL по умолчанию со встроенной библиотекой msvcrt (предоставляемой проектом Wine, а не DLL из Windows) в формате PE (Portable Executable). По сравнению с прошлым выпуском на формат PE переведены ещё 143 DLL;

Обновлена версия движка Mono 4.9.0 и фреймворка Windows.Forms;

Представлена более быстрая реализация SRW-блокировок (Slim Reader/Writer) для Linux, переведённая на Futex;

В библиотеке user32 реализована начальная поддержка вызова EnumDisplayDevicesW() для получения информации об используемых в текущем сеансе экранах;

В winex11.drv добавлен обработчик экранов на базе Xinerama и обеспечена обработка изменения устройств вывода;

В состав wined3d включён код для операций с текстурами wined3d_texture_gl;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: SWAT4 Areas, AutoIt v3.x, Max Payne 3, Port Royale 2, Catzilla 1.0, 7-Zip 15.06, Legacy of Kain: Soul Reaver, Fallout 4, .NET Framework 4.0, приложения на базе Chromium Embedded Framework (CEF), Nero CoverDesigner. Дополнительно можно отметить проведение разработчиком из компании Canonical эксперимента по запуску игр из каталога GOG в тестовой сборке Ubuntu 19.10 без 32-разрядных библиотек, используя Wine64. В итоге, из 6 случайно выбранных протестированных игр, работающих в Wine с 32-разрядными библиотеками, в Wine64 ни одна игра не заработала. В частности, не удалось добиться установки трёх игр (Theme Hospital, Quake The Offering, Shadow Warrior), одна игра не запустилась (GOG Braid), а оставшиеся две (FTL Advanced Edition, GOG Surgeon Simulator 2013) ограничились выводом чёрного экрана (возможно из-за ограничений поддержки OpenGL в VirtualBox).



