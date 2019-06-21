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Началась работа по переводу Mutter на многопроцессную отрисовку

21.06.2019 11:09

В код оконного менеджера Mutter, развиваемый в рамках цикла разработки GNOME 3.34, включена начальная поддержка нового транзакционного (атомарного) API KMS (Atomic Kernel Mode Setting) для переключения видеорежимов, позволяющего проверить корректность параметров перед фактическим изменением аппаратного состояния, разом и при необходимости откатить изменение.

С практической стороны поддержка нового API является первым шагом для перевода Mutter на многопроцессную модель, при которой код взаимодействующий с видеоподсистемой, компоненты связанные с OpenGL и основной цикл обработки событий GLib выполняются в отдельных процессах, что позволит добиться распараллеливания операций отрисовки на многоядерных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: В Wayland-сеансе GNOME 3.34 будет обеспечен запуск XWayland по мере необходимости
  3. OpenNews: Разработчики SUSE представили DRM-драйвер, работающий поверх FrameBuffer-драйверов
  4. OpenNews: Из состава Fedora 21 планируется исключить X.Org-драйверы без поддержки KMS
  5. OpenNews: Компания Collabora представила графический драйвер kms_swrast
  6. OpenNews: Google в Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mutter, kms, gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 11:19, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше процессов чтобы создавать видимость важности
    Помнится Интернет Эксплорер пятый создавал новый процесс на каждую открытую страницу потому что вкладок у него попросту не было
    А теперь этот тренд дошёл и до опенсорца
     
     
  • 2.2, lockywolf (?), 11:22, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что в этом плохого?

    Может, наконец, переключение контекста в Линуксе станет побыстрее.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:33, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это очень накладно же по ресурсам.
     
     
  • 4.7, lockywolf (?), 11:39, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понятно, почему это должно быть накладно.

    С точки зрения шедулинга, не должно быть большой разницы между процессами и потоками.

    В Хурде, правда, тоже медленно, хотя он, вроде, как раз и создавался, чтобы быстро, но не получилось.

     
  • 4.8, Аноним (8), 11:41, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а какая там архитектура, вот есть куча приложений, они раскиданы по процессорам, сейчас они получаются стучат в один процесс на одном ядре? А теперь будет локальный процесс на треде для отрисовки? Или в чем там суть
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:32, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как связана убогость интерфейса IE с многопроцессностью в программах? Нам дали кучу ядер - надо этим пользоваться.
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 11:34, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В IE не осилили многопоточность. И эти за ними.
     
     
  • 4.6, wat (?), 11:39, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Firefox осилили, и?
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 11:54, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И каскадные таблицы работают молниеносно.
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится, многопоточность долго считалась не unix-way. Нужен новый поток? делай форк!
    И лишь [относительно] недавно появились pthread (1995).
     

  • 1.10, Аноним (9), 11:56, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рамштайн муттер. Теперь будет работать быстрее.
     
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