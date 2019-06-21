Началась работа по переводу Mutter на многопроцессную отрисовку

2.2 , lockywolf ( ? ), 11:22, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что в этом плохого? Может, наконец, переключение контекста в Линуксе станет побыстрее.

3.4 , Аноним ( 4 ), 11:33, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это очень накладно же по ресурсам.

4.7 , lockywolf ( ? ), 11:39, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не очень понятно, почему это должно быть накладно. С точки зрения шедулинга, не должно быть большой разницы между процессами и потоками. В Хурде, правда, тоже медленно, хотя он, вроде, как раз и создавался, чтобы быстро, но не получилось.

4.8 , Аноним ( 8 ), 11:41, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а какая там архитектура, вот есть куча приложений, они раскиданы по процессорам, сейчас они получаются стучат в один процесс на одном ядре? А теперь будет локальный процесс на треде для отрисовки? Или в чем там суть

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:32, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как связана убогость интерфейса IE с многопроцессностью в программах? Нам дали кучу ядер - надо этим пользоваться.

3.5 , Аноним ( 4 ), 11:34, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В IE не осилили многопоточность. И эти за ними.

4.6 , wat ( ? ), 11:39, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в Firefox осилили, и?

5.9 , Аноним ( 9 ), 11:54, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И каскадные таблицы работают молниеносно.

4.11 , Аноним ( 11 ), 11:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помнится, многопоточность долго считалась не unix-way. Нужен новый поток? делай форк!

И лишь [относительно] недавно появились pthread (1995).

