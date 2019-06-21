Началась работа по переводу Mutter на многопроцессную отрисовку

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|1.1, Аноним (1), 11:19, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужно больше процессов чтобы создавать видимость важности
Помнится Интернет Эксплорер пятый создавал новый процесс на каждую открытую страницу потому что вкладок у него попросту не было
А теперь этот тренд дошёл и до опенсорца
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|2.2, lockywolf (?), 11:22, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что в этом плохого?
Может, наконец, переключение контекста в Линуксе станет побыстрее.
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|4.7, lockywolf (?), 11:39, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очень понятно, почему это должно быть накладно.
С точки зрения шедулинга, не должно быть большой разницы между процессами и потоками.
В Хурде, правда, тоже медленно, хотя он, вроде, как раз и создавался, чтобы быстро, но не получилось.
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|4.8, Аноним (8), 11:41, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а какая там архитектура, вот есть куча приложений, они раскиданы по процессорам, сейчас они получаются стучат в один процесс на одном ядре? А теперь будет локальный процесс на треде для отрисовки? Или в чем там суть
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|2.3, Аноним (3), 11:32, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как связана убогость интерфейса IE с многопроцессностью в программах? Нам дали кучу ядер - надо этим пользоваться.
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|4.11, Аноним (11), 11:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помнится, многопоточность долго считалась не unix-way. Нужен новый поток? делай форк!
И лишь [относительно] недавно появились pthread (1995).
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