The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine

21.06.2019 09:02

Разработчики проекта Wine предупредили о возникновении проблем с поставкой Wine для Ubuntu 19.10, в случае прекращения в данном выпуске поддержки 32-разрядных систем x86.

Принимая решение об отказе от поддержки 32-разрядной архитектуры x86 разработчики Ubuntu рассчитывали на поставку 64-разрядной версии Wine или на использование 32-разрядной версии в контейнере на базе Ubuntu 18.04. Проблема заключается в том, что 64-разрядная версия Wine (Wine64) официально не поддерживется и содержит большое число неисправленных ошибок. Актуальные сборки Wine для 64-разрядных дистрибутивов основаны на Wine32 и требуют наличия 32-разрядых библиотек.

Обычно в 64-разрядных окружениях необходимые 32-разрядные библиотеки поставляются в пакетах multiarch, но в Ubuntu принято решение полностью прекратить формирование подобных библиотек. Разработчики Wine сразу отвергли идею со snap-пакетом и запуском в контейнере, так как это лишь временное решение. Отмечается, что придётся привести к должному виду 64-разрядную версию Wine, но на это потребуется время.

Кроме того, многие актуальные приложения под Windows продолжают поставляться только в 32-разрядных сборках, а 64-разрядные приложения часто снабжаются 32-разрядными инсталляторами (для обработки попыток установки в Win32), поэтому 32-разрядная версия Wine и продолжает развиваться в качестве основной. Долгое время Wine64 позиционировался только как инструмент для запуска приложений Win64, не предназначенный для выполнения 32-разрядных программ, и данная особенность отражена во многих статьях и документации (сейчас Wine64 уже умеет запускать приложения Win32, но требует наличия 32-разрядных библиотек).

С похожими проблемами столкнулась и компания Valve, многие игры в каталоге которой продолжают оставаться 32-разрядными. Valve намерена собственными силами поддерживать 32-разрядный runtime для Linux-клиента Steam. Разработчики Wine не исключают возможность использования этого runtime для поставки 32-разрядного Wine в Ubuntu 19.10 до того как будет готова 64-разрядная версия Wine, чтобы не изобретать велосипед и объединить усилия с Valve в области поддержания 32-разрядных библиотек для Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/piperma...)
  2. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86
  3. OpenNews: Представлен проект Wine64
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
  5. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  6. OpenNews: Выпуск Wine 4.10 и Proton 4.2-6
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: wine, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ыы (?), 09:06, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    доктор сказал в морг- значит в морг... ишь, угрожают они...
     
  • 1.2, Шерстяной (?), 09:11, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Еще бы о Win16 вспомнили.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:13, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А вот и Капитан пришёл. Что-то долго он.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:34, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Кэп советует поставить W10 и жить как белые люди а не кушать кактусы полной ложкой.
     
     
  • 3.54, Annoynymous (ok), 11:34, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кэп советует поставить W10, и жить как белые люди, кушая кактусы полной ложкой.
     
  • 3.55, Аноним (55), 11:36, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, а то что кушают пользователи W10 нельзя упоминать в приличном обществе
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 12:00, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где вы здесь приличное общество увидели?
     

  • 1.4, Ilya Indigo (ok), 09:19, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Welcome to openSUSE!
    У нас в OBS 32-бита живут и процветают!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:49, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вообще не понимаю, зачем нужен Wine.
    Это же костыль, и главный показатель несостоятельности "десктопного линукса".

    Если нужен софт и игры "only-windows", так и используй windows.

     
     
  • 3.16, indig0z (ok), 09:52, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    А WSL это показатель несостоятельности "десктопного виндоуса" тогда что ли?
     
     
  • 4.17, жека воробьев (?), 09:58, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    показатель несостоятельности серверной windows
     
  • 4.18, дядя (?), 10:17, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    екзектли xD
     
  • 3.21, Ilya Indigo (ok), 10:21, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для запуска оффтопных игр, например 3-ие герои, и некоторых оффтопных программ, например radmin.
    ONLY нужны только глупым фанатикам!
    А нормальным людям нужно удобно, быстро, надёжно и безопасно работать или развлекаться, тратя минимум времени на организацию оного!
     
     
  • 4.35, iPony129412 (?), 10:48, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Илюх, но ты же не "ламер вендовый"...
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108508.html#23
     
  • 4.39, жека воробьев (?), 10:51, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А нормальным людям нужно удобно, быстро, надёжно и

    Вот не надо этого. Кому надо быстр, удобно и т.д. используют windows, а не префиксы в wine настраивают

     
     
  • 5.45, Аноним (45), 11:02, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мне надо быстро, удобно и т.д., но это касается системы в целом, а не полутора префиксов wine.
     
  • 3.49, jidckii (?), 11:20, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    winbox запускать и ещё некоторый софт не имеющий аналогов.
     

  • 1.5, Бот (?), 09:19, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Во многих дистрибутивах давно отказались от i386. Интересно, как они обходятся?
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:23, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во многих дистрибутивах давно отказались от i386. Интересно, как они обходятся?

    Это он.  Ура.

     
  • 2.7, Аноним (-), 09:30, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Чукча не читатель, чукча пейсатель.

    > Обычно в 64-разрядных окружениях необходимые 32-разрядные библиотеки поставляются в пакетах multiarch, но в Ubuntu принято решение полностью прекратить формирование подобных библиотек.

     
  • 2.9, пох. (?), 09:42, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    васян-дистрибутивы-то? Совершенно неинтересно.

    В смысле - разработчикам wine - уж точно.
    В не-васянских все еще полный комплект x86 библиотек, поскольку их разработчикам даже неинтересно знать, что именно отвалится, если их выбросить ради копеечной экономии.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 10:46, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этот ваш Линукс - васян-ядро и GNU набор костылей склеенных пластырем.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 11:16, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    несчастные виндузятники, у них даже форума свого путнего нет, тут пасутся.
     
     
  • 5.52, Аноним (33), 11:31, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У адепта васянского-ядра бомбануло. Мальчик, а ты не в курсе, что взрослые дяди работают с ТруЪ UNIX.
     
     
  • 6.57, пох. (?), 11:41, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У адепта васянского-ядра бомбануло. Мальчик, а ты не в курсе, что взрослые
    > дяди работают с ТруЪ UNIX.

    угу, поверх окаменелого мамонтова ведра и неработающего grep с длиной комадной строки в 1023 символа - прикручивают гнутые костыли, чтоб хоть как-то работать. Зато скрепной синей изолентой, а не каким-то там пластырем!

     
     
  • 7.65, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато скрепной синей изолентой, а не каким-то там пластырем!

    Не путай "3M Scotch"tm  c российско-советскими Технологиями-то.

     
  • 6.70, Аноним (69), 12:05, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > взрослые дяди работают с ТруЪ UNIX

    Если ты перешел в среднюю школу, это еще не значит, что ты уже взрослый. Беги задания на лето делать, а то папка ремнем отхлестает.

     
  • 2.10, Аноним (10), 09:42, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Далеко не большинство, да и у них нормальный мультилиб. А у этих от дебиана достался мультилиб через мультиарч.
    Единственное нормальное решение (если уж им так мешает 320-бит) - делать так, как было в дебиане до мультиарча - через обычные пакеты с префиксом lib32-.
    Но они такое не потянут, они ж только могут пересобирать и допатчивать дебиановские пакеты)))
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 09:44, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Модераторы, уберите уже выкачивание аватарки с e-mail, ну не должно у анонимов быть аватарок - иначе какой смысл в анонимности?
     
     
  • 4.20, iPony129412 (?), 10:19, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уберите уже выкачивание аватарки с e-mail

    Не понял. Как это? Я как-то пытался тут аватарку поставить - не осилил, сложно

     
  • 4.24, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:30, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Модераторы, уберите уже выкачивание аватарки с e-mail, ну не должно у анонимов
    > быть аватарок - иначе какой смысл в анонимности?

    Зарезал www.opennet.ru/avatar/ , ...
    ...когда это гов...  гениа...  генита...  "это" появилось.   Волосы шеслковисты, лысина блестяща.  На здороье.

     
  • 4.29, Анонимный прохожий (?), 10:39, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Модераторы, уберите уже выкачивание аватарки с e-mail, ну не должно у анонимов быть аватарок - иначе какой смысл в анонимности?

    АААА!  Это неправильный аноним - зарегистрированный!

     
  • 4.34, жека воробьев (?), 10:47, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы тебя вычислим по айпи
     
  • 4.50, Бот (?), 11:25, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аноним реальный мейл прописывает? У меня мейл bot@bot.bo и никаких аватарок
     
  • 4.56, Annoynymous (ok), 11:36, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в том, что можно оставить комментарий без регистрации.

    Если ты думаешь, что смысл анонимности в том, что можно наложить и убежать — так это побочный эффект.

     
  • 2.12, paulus (ok), 09:45, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Интересно, как они обходятся?

    Просто забили на wine и все :) Проблемы индейцев вождя не волнуют...
    Что ж wineовцы-то на snap забили? ;)

     
     
  • 3.42, iPony129412 (?), 10:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что ж wineовцы-то на snap забили?

    Ну вайн сам по себе очень сложный проект. А ещё добавь Wayland.
    Поэтому думаю, что затолкнуть его в snap весьма сложно, даже вопрос целесообразно ли.
    Так-то в snapstore давно уже пихают программы через wine. Насколько понимаю - это в каждом пакете свой вайн.
    https://snapcraft.io/foobar2000
    https://snapcraft.io/notepad-plus-plus
    https://snapcraft.io/tmnationsforever

     
  • 3.46, тщт (?), 11:07, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вождя не волнуют

    Шерифа какбы

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:41, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    О, неужели запилят 64... Реально жду!
     
  • 1.13, Адекват (ok), 09:46, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инетерсно, а есть ли жизнь без вайна ? ну вот например на работе у меня корпоративный стандарт Radmin, ибо куплен и лицензионен, я им пользуюсь подключаясь из дома через openvpn, чтобы на работе не задерживаться а сделать что-то из дома. Он x86_32, получается что рано или поздно мне придется с ним распрощаться ?
     
     
  • 2.19, пох. (?), 10:18, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Инетерсно, а есть ли жизнь без вайна ?

    конечно есть - зачем тебе вайн, если линукс и так в виртуалочке под б-жественной десяточкой?

    > ну вот например на работе у меня корпоративный стандарт Radmin,

    сочувствую.
    У нормальных людей на работе корпоративный стандарт для удаленной работы - remote desktop, который, в принципе, в линуксе даже почти и работает.

    А radmin покупают чтоб следить беспалева за юзерками (под видом, разумеется, оказания им помощи).

     
     
  • 3.28, Адекват (ok), 10:37, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может у вас Radmin какой-то другой, у нас когда на семерочку подключаешься идет сообщение у клиента(пользователя) "изменена цветовая схема", это в семерочке, так что очень даже с палевом.
     
     
  • 4.40, forum reader (?), 10:51, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сообщи в отдел кадров что вашим админам мамки сертификаты купили.
     
  • 3.43, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 10:58, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > корпоративный стандарт Radmin,
    > remote desktop,

    Жаба гадюку... Откуда вы такие вообще лезете?

     
  • 2.27, Аноним (27), 10:36, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Инетерсно, а есть ли жизнь без вайна ? ну вот например на работе у меня корпоративный стандарт Radmin, ибо куплен и лицензионен

    1. Есть, если не смотреть видосики на сайтах, которые ещё до сих пор показывают через Адобе Плеш.
    2. А вот опенсорсной реализации протокола Radmin нет. Здесь жизни пока нет.

     
     
  • 3.37, iPony129412 (?), 10:50, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Есть, если не смотреть видосики на сайтах, которые ещё до сих пор показывают через Адобе Плеш.

    Причём тут вайн вообще?

     
  • 2.36, Аноним (33), 10:49, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >я им пользуюсь подключаясь из дома через openvpn, чтобы на работе не задерживаться а сделать что-то из дома

    Адвокат, а ты не задумывался, зачем такая работа, которую после работы дома работать приходится?

     
     
  • 3.47, пох. (?), 11:13, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Адвокат, а ты не задумывался, зачем такая работа, которую после работы дома
    > работать приходится?

    случаи разные бывают - я вот как-то работал в среднем два дня в неделю, да и то по пол-дня (из-за особенностей транспортного коллапса в конкретной точке), если не было особой жары (там был кондиционер, а у меня дома тогда не было). И был вполне щаслив что остальное время работаю из дома - даже не смотря на  ночные звонки и прочие приключения, это дело сопровождавшие.

    Правда, мне нафиг был не нужен никакой radmin, ssh для той работы вполне хватало.

     
     
  • 4.51, Аноним (33), 11:26, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>даже не смотря на  ночные звонки и прочие приключения, это дело сопровождавшие.

    Раньше тоже могли ночью позвонить и вызвать и даже на такси привезти, в другой месте могли в пятидневку выйти попросить в выходной, пускай даже оплачиваемый, но надоело уволился и не работаю и удаленный доступ не нужен.
    Если использовать СПО, то уже до конца только СПО, никаких Убунт и проприетарщины, а не париться из-за радмина.
    А то сами загнали себя в рабскую кабалу за грощи и жалуются...

     
     
  • 5.61, пох. (?), 11:50, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Раньше тоже могли ночью позвонить и вызвать и даже на такси привезти,
    > в другой месте могли в пятидневку выйти попросить в выходной, пускай

    в нормальном месте это компенсировалось тем, что в понедельник можно было набухаться и никуда не ходить (и ничего не делать), или вообще начать бухать прямо в субботу - на том же такси после ликвидации аварии отчалив в ближайший кабак, причем такси - за счет работодателя, а на работу приехать в среду, спросить какой вообще сегодня день недели и, кстати, месяц, хотя бы.

    А нынче - пиши объяснительные за пяток опозданий по пять минут (особенно здорово получилось в конторе, где "опаздывали" ребята из техподдержки из-за внезапных поездок в ЦОД на другом конце города). Хотел нарисовать в своей член и лошадку - начальник не позволил, типа, ценный сотрудник, так просто от нас не смоешься.

    > Если использовать СПО, то уже до конца только СПО, никаких Убунт и

    а жрать что - кроликов на бабки разводить? У меня как-то не очень получилось - ушами шевелят, глазьями моргают, денег - не дают.

    надо было учиться на слесаря :-(

     
     
  • 6.71, Аноним (71), 12:08, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может работать на себя, может действительно в другой сфере. Из-за того что айтишники интеллегенты  работадатели на шею садятся, не ценят, платят мало, штрафы за опоздания пятиминутные. Профсоюзы нужно. Вся индустрия страдает короче.
    Кролики это еда, а не петы.
     
  • 3.59, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:45, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>я им пользуюсь подключаясь из дома через openvpn, чтобы на работе не задерживаться а сделать что-то из дома
    > Адвокат, а ты не задумывался, зачем такая работа, которую после работы дома
    > работать приходится?

    Об этом эффективные думают за нас.

     
  • 3.66, Адекват (ok), 11:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работа не пыльная в основном, вот видосики можно посмотреть на ютуб, с линуксами чего-то помутить, на опеннете пост накатать, но нет-нет да и да да - нужно задерживаться после работы, ждать когда другие отделы закончат работу свою, чтобы сделать свои админские дела, а не сделать нельзя, ибо это работа.
     
  • 2.60, Аноним (71), 11:46, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо работать там, где нужен вайн. Так победим!
     

  • 1.14, iPony129412 (?), 09:49, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и хорошо. А то все тут говорят, что винда кривая и всё такое, вайн наворачивают только так.
    Короче какое-то противоречие.
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 11:52, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть микрософт сам пишет эмулятор и вставляет в свой дистр. Нам в Убунту такого не надо.
     
     
  • 3.67, Аноним (71), 11:58, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускать десятку, чтобы запускать убутну, чтобы запускать вайн.
     
  • 3.68, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:00, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть микрософт сам пишет

    Ну, да.  Теперь микрософт наконец-то дорвётся и _задушит_ wine.  В объятиях, со всей своей к нему любовию...

     

  • 1.23, Аноним (27), 10:29, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Отмечается, что придётся привести к должному виду 64-разрядную версию Wine, но на это потребуется время.

    Но, всё же, польза от решения убунтовцев есть. А то разработчики Wine не сподвиглись бы на это в ближайшее время.

     
  • 1.38, via (??), 10:50, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, x32 18.04LTS тоже все? У Wine пять лет на рефакторинг
     
  • 1.44, iPony129412 (?), 10:58, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Steam вообще так синхронно озадачили macOS и Ubuntu выпиливанием поддержки 32 битных приложений
     
  • 1.53, runoverheads (ok), 11:33, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ради Wine держатать полноценный multilib??? такой логикой могли тогда и 16 бит оставить. да не пойти ли этим господам в контейнер виртуализации. Пусть Virgil3D и VirtIO-GPU допилят.
    https://www.collabora.com/assets/images/blog/Collabora_Virtualized-OpenGL-Stac
     
  • 1.58, Аноним (71), 11:43, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть делают Вайн гну линакс.
    А Убунта ваша без стима и вайна ненужна от слова совсем.
     
  • 1.62, Аноним (63), 11:50, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капитанская новость.
     
  • 1.64, DerRoteBaron (ok), 11:56, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормально сделанный мультилиб выглядит не такой дорогой ценой за поддержку столь нужных пользователям проприетарных зомби вроде старого виндософта и еще более старой линуксовой 32-битной проприетари
     
  • 1.72, Аноним (72), 12:12, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблемы динозавров в 2019 году какие-то.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру