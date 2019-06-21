Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine

3.47 , пох. ( ? ), 11:13, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Адвокат, а ты не задумывался, зачем такая работа, которую после работы дома

> работать приходится? случаи разные бывают - я вот как-то работал в среднем два дня в неделю, да и то по пол-дня (из-за особенностей транспортного коллапса в конкретной точке), если не было особой жары (там был кондиционер, а у меня дома тогда не было). И был вполне щаслив что остальное время работаю из дома - даже не смотря на ночные звонки и прочие приключения, это дело сопровождавшие. Правда, мне нафиг был не нужен никакой radmin, ssh для той работы вполне хватало. 4.51 , Аноним ( 33 ), 11:26, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>даже не смотря на ночные звонки и прочие приключения, это дело сопровождавшие. Раньше тоже могли ночью позвонить и вызвать и даже на такси привезти, в другой месте могли в пятидневку выйти попросить в выходной, пускай даже оплачиваемый, но надоело уволился и не работаю и удаленный доступ не нужен.

Если использовать СПО, то уже до конца только СПО, никаких Убунт и проприетарщины, а не париться из-за радмина.

А то сами загнали себя в рабскую кабалу за грощи и жалуются...

5.61 , пох. ( ? ), 11:50, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Раньше тоже могли ночью позвонить и вызвать и даже на такси привезти,

> в другой месте могли в пятидневку выйти попросить в выходной, пускай в нормальном месте это компенсировалось тем, что в понедельник можно было набухаться и никуда не ходить (и ничего не делать), или вообще начать бухать прямо в субботу - на том же такси после ликвидации аварии отчалив в ближайший кабак, причем такси - за счет работодателя, а на работу приехать в среду, спросить какой вообще сегодня день недели и, кстати, месяц, хотя бы. А нынче - пиши объяснительные за пяток опозданий по пять минут (особенно здорово получилось в конторе, где "опаздывали" ребята из техподдержки из-за внезапных поездок в ЦОД на другом конце города). Хотел нарисовать в своей член и лошадку - начальник не позволил, типа, ценный сотрудник, так просто от нас не смоешься. > Если использовать СПО, то уже до конца только СПО, никаких Убунт и а жрать что - кроликов на бабки разводить? У меня как-то не очень получилось - ушами шевелят, глазьями моргают, денег - не дают. надо было учиться на слесаря :-(

6.71 , Аноним ( 71 ), 12:08, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну может работать на себя, может действительно в другой сфере. Из-за того что айтишники интеллегенты работадатели на шею садятся, не ценят, платят мало, штрафы за опоздания пятиминутные. Профсоюзы нужно. Вся индустрия страдает короче.

Кролики это еда, а не петы.

3.59 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 11:45, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>я им пользуюсь подключаясь из дома через openvpn, чтобы на работе не задерживаться а сделать что-то из дома

> Адвокат, а ты не задумывался, зачем такая работа, которую после работы дома

> работать приходится? Об этом эффективные думают за нас.

3.66 , Адекват ( ok ), 11:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работа не пыльная в основном, вот видосики можно посмотреть на ютуб, с линуксами чего-то помутить, на опеннете пост накатать, но нет-нет да и да да - нужно задерживаться после работы, ждать когда другие отделы закончат работу свою, чтобы сделать свои админские дела, а не сделать нельзя, ибо это работа.

