Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine

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|1.1, ыы (?), 09:06, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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доктор сказал в морг- значит в морг... ишь, угрожают они...
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|2.26, Аноним (26), 10:34, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Кэп советует поставить W10 и жить как белые люди а не кушать кактусы полной ложкой.
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|3.55, Аноним (55), 11:36, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, а то что кушают пользователи W10 нельзя упоминать в приличном обществе
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|2.15, Аноним (15), 09:49, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вообще не понимаю, зачем нужен Wine.
Это же костыль, и главный показатель несостоятельности "десктопного линукса".
Если нужен софт и игры "only-windows", так и используй windows.
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|3.16, indig0z (ok), 09:52, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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А WSL это показатель несостоятельности "десктопного виндоуса" тогда что ли?
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|3.21, Ilya Indigo (ok), 10:21, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для запуска оффтопных игр, например 3-ие герои, и некоторых оффтопных программ, например radmin.
ONLY нужны только глупым фанатикам!
А нормальным людям нужно удобно, быстро, надёжно и безопасно работать или развлекаться, тратя минимум времени на организацию оного!
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|4.39, жека воробьев (?), 10:51, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А нормальным людям нужно удобно, быстро, надёжно и
Вот не надо этого. Кому надо быстр, удобно и т.д. используют windows, а не префиксы в wine настраивают
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|5.45, Аноним (45), 11:02, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну мне надо быстро, удобно и т.д., но это касается системы в целом, а не полутора префиксов wine.
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|1.5, Бот (?), 09:19, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Во многих дистрибутивах давно отказались от i386. Интересно, как они обходятся?
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|2.7, Аноним (-), 09:30, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Чукча не читатель, чукча пейсатель.
> Обычно в 64-разрядных окружениях необходимые 32-разрядные библиотеки поставляются в пакетах multiarch, но в Ubuntu принято решение полностью прекратить формирование подобных библиотек.
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|2.9, пох. (?), 09:42, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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васян-дистрибутивы-то? Совершенно неинтересно.
В смысле - разработчикам wine - уж точно.
В не-васянских все еще полный комплект x86 библиотек, поскольку их разработчикам даже неинтересно знать, что именно отвалится, если их выбросить ради копеечной экономии.
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|3.33, Аноним (33), 10:46, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Этот ваш Линукс - васян-ядро и GNU набор костылей склеенных пластырем.
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|4.48, Аноним (48), 11:16, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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несчастные виндузятники, у них даже форума свого путнего нет, тут пасутся.
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|5.52, Аноним (33), 11:31, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У адепта васянского-ядра бомбануло. Мальчик, а ты не в курсе, что взрослые дяди работают с ТруЪ UNIX.
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|6.57, пох. (?), 11:41, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У адепта васянского-ядра бомбануло. Мальчик, а ты не в курсе, что взрослые
> дяди работают с ТруЪ UNIX.
угу, поверх окаменелого мамонтова ведра и неработающего grep с длиной комадной строки в 1023 символа - прикручивают гнутые костыли, чтоб хоть как-то работать. Зато скрепной синей изолентой, а не каким-то там пластырем!
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|7.65, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зато скрепной синей изолентой, а не каким-то там пластырем!
Не путай "3M Scotch"tm c российско-советскими Технологиями-то.
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|6.70, Аноним (69), 12:05, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> взрослые дяди работают с ТруЪ UNIX
Если ты перешел в среднюю школу, это еще не значит, что ты уже взрослый. Беги задания на лето делать, а то папка ремнем отхлестает.
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|2.10, Аноним (10), 09:42, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Далеко не большинство, да и у них нормальный мультилиб. А у этих от дебиана достался мультилиб через мультиарч.
Единственное нормальное решение (если уж им так мешает 320-бит) - делать так, как было в дебиане до мультиарча - через обычные пакеты с префиксом lib32-.
Но они такое не потянут, они ж только могут пересобирать и допатчивать дебиановские пакеты)))
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|3.11, Аноним (10), 09:44, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Модераторы, уберите уже выкачивание аватарки с e-mail, ну не должно у анонимов быть аватарок - иначе какой смысл в анонимности?
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|4.20, iPony129412 (?), 10:19, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> уберите уже выкачивание аватарки с e-mail
Не понял. Как это? Я как-то пытался тут аватарку поставить - не осилил, сложно
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|4.24, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:30, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Модераторы, уберите уже выкачивание аватарки с e-mail, ну не должно у анонимов
> быть аватарок - иначе какой смысл в анонимности?
Зарезал www.opennet.ru/avatar/ , ...
...когда это гов... гениа... генита... "это" появилось. Волосы шеслковисты, лысина блестяща. На здороье.
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|4.29, Анонимный прохожий (?), 10:39, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Модераторы, уберите уже выкачивание аватарки с e-mail, ну не должно у анонимов быть аватарок - иначе какой смысл в анонимности?
АААА! Это неправильный аноним - зарегистрированный!
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|4.50, Бот (?), 11:25, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аноним реальный мейл прописывает? У меня мейл bot@bot.bo и никаких аватарок
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|4.56, Annoynymous (ok), 11:36, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл в том, что можно оставить комментарий без регистрации.
Если ты думаешь, что смысл анонимности в том, что можно наложить и убежать — так это побочный эффект.
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|2.12, paulus (ok), 09:45, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Интересно, как они обходятся?
Просто забили на wine и все :) Проблемы индейцев вождя не волнуют...
Что ж wineовцы-то на snap забили? ;)
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|1.13, Адекват (ok), 09:46, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Инетерсно, а есть ли жизнь без вайна ? ну вот например на работе у меня корпоративный стандарт Radmin, ибо куплен и лицензионен, я им пользуюсь подключаясь из дома через openvpn, чтобы на работе не задерживаться а сделать что-то из дома. Он x86_32, получается что рано или поздно мне придется с ним распрощаться ?
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|2.19, пох. (?), 10:18, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Инетерсно, а есть ли жизнь без вайна ?
конечно есть - зачем тебе вайн, если линукс и так в виртуалочке под б-жественной десяточкой?
> ну вот например на работе у меня корпоративный стандарт Radmin,
сочувствую.
У нормальных людей на работе корпоративный стандарт для удаленной работы - remote desktop, который, в принципе, в линуксе даже почти и работает.
А radmin покупают чтоб следить беспалева за юзерками (под видом, разумеется, оказания им помощи).
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|3.28, Адекват (ok), 10:37, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может у вас Radmin какой-то другой, у нас когда на семерочку подключаешься идет сообщение у клиента(пользователя) "изменена цветовая схема", это в семерочке, так что очень даже с палевом.
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|2.27, Аноним (27), 10:36, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Инетерсно, а есть ли жизнь без вайна ? ну вот например на работе у меня корпоративный стандарт Radmin, ибо куплен и лицензионен
1. Есть, если не смотреть видосики на сайтах, которые ещё до сих пор показывают через Адобе Плеш.
2. А вот опенсорсной реализации протокола Radmin нет. Здесь жизни пока нет.
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|3.37, iPony129412 (?), 10:50, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Есть, если не смотреть видосики на сайтах, которые ещё до сих пор показывают через Адобе Плеш.
Причём тут вайн вообще?
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|2.36, Аноним (33), 10:49, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>я им пользуюсь подключаясь из дома через openvpn, чтобы на работе не задерживаться а сделать что-то из дома
Адвокат, а ты не задумывался, зачем такая работа, которую после работы дома работать приходится?
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|3.47, пох. (?), 11:13, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Адвокат, а ты не задумывался, зачем такая работа, которую после работы дома
> работать приходится?
случаи разные бывают - я вот как-то работал в среднем два дня в неделю, да и то по пол-дня (из-за особенностей транспортного коллапса в конкретной точке), если не было особой жары (там был кондиционер, а у меня дома тогда не было). И был вполне щаслив что остальное время работаю из дома - даже не смотря на ночные звонки и прочие приключения, это дело сопровождавшие.
Правда, мне нафиг был не нужен никакой radmin, ssh для той работы вполне хватало.
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|4.51, Аноним (33), 11:26, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>даже не смотря на ночные звонки и прочие приключения, это дело сопровождавшие.
Раньше тоже могли ночью позвонить и вызвать и даже на такси привезти, в другой месте могли в пятидневку выйти попросить в выходной, пускай даже оплачиваемый, но надоело уволился и не работаю и удаленный доступ не нужен.
Если использовать СПО, то уже до конца только СПО, никаких Убунт и проприетарщины, а не париться из-за радмина.
А то сами загнали себя в рабскую кабалу за грощи и жалуются...
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|5.61, пох. (?), 11:50, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Раньше тоже могли ночью позвонить и вызвать и даже на такси привезти,
> в другой месте могли в пятидневку выйти попросить в выходной, пускай
в нормальном месте это компенсировалось тем, что в понедельник можно было набухаться и никуда не ходить (и ничего не делать), или вообще начать бухать прямо в субботу - на том же такси после ликвидации аварии отчалив в ближайший кабак, причем такси - за счет работодателя, а на работу приехать в среду, спросить какой вообще сегодня день недели и, кстати, месяц, хотя бы.
А нынче - пиши объяснительные за пяток опозданий по пять минут (особенно здорово получилось в конторе, где "опаздывали" ребята из техподдержки из-за внезапных поездок в ЦОД на другом конце города). Хотел нарисовать в своей член и лошадку - начальник не позволил, типа, ценный сотрудник, так просто от нас не смоешься.
> Если использовать СПО, то уже до конца только СПО, никаких Убунт и
а жрать что - кроликов на бабки разводить? У меня как-то не очень получилось - ушами шевелят, глазьями моргают, денег - не дают.
надо было учиться на слесаря :-(
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|6.71, Аноним (71), 12:08, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну может работать на себя, может действительно в другой сфере. Из-за того что айтишники интеллегенты работадатели на шею садятся, не ценят, платят мало, штрафы за опоздания пятиминутные. Профсоюзы нужно. Вся индустрия страдает короче.
Кролики это еда, а не петы.
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|3.59, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:45, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>я им пользуюсь подключаясь из дома через openvpn, чтобы на работе не задерживаться а сделать что-то из дома
> Адвокат, а ты не задумывался, зачем такая работа, которую после работы дома
> работать приходится?
Об этом эффективные думают за нас.
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|3.66, Адекват (ok), 11:57, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работа не пыльная в основном, вот видосики можно посмотреть на ютуб, с линуксами чего-то помутить, на опеннете пост накатать, но нет-нет да и да да - нужно задерживаться после работы, ждать когда другие отделы закончат работу свою, чтобы сделать свои админские дела, а не сделать нельзя, ибо это работа.
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|1.14, iPony129412 (?), 09:49, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и хорошо. А то все тут говорят, что винда кривая и всё такое, вайн наворачивают только так.
Короче какое-то противоречие.
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|2.63, Аноним (63), 11:52, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть микрософт сам пишет эмулятор и вставляет в свой дистр. Нам в Убунту такого не надо.
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|3.67, Аноним (71), 11:58, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускать десятку, чтобы запускать убутну, чтобы запускать вайн.
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|3.68, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:00, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пусть микрософт сам пишет
Ну, да. Теперь микрософт наконец-то дорвётся и _задушит_ wine. В объятиях, со всей своей к нему любовию...
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|1.23, Аноним (27), 10:29, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Отмечается, что придётся привести к должному виду 64-разрядную версию Wine, но на это потребуется время.
Но, всё же, польза от решения убунтовцев есть. А то разработчики Wine не сподвиглись бы на это в ближайшее время.
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|1.38, via (??), 10:50, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что, x32 18.04LTS тоже все? У Wine пять лет на рефакторинг
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|1.44, iPony129412 (?), 10:58, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Steam вообще так синхронно озадачили macOS и Ubuntu выпиливанием поддержки 32 битных приложений
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|1.58, Аноним (71), 11:43, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пусть делают Вайн гну линакс.
А Убунта ваша без стима и вайна ненужна от слова совсем.
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|1.64, DerRoteBaron (ok), 11:56, 21/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нормально сделанный мультилиб выглядит не такой дорогой ценой за поддержку столь нужных пользователям проприетарных зомби вроде старого виндософта и еще более старой линуксовой 32-битной проприетари
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